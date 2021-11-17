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Туризм
https://ria.ru/20211117/turist-1759398523.html
Российские туроператоры могут закрыться
СМИ: более чем половине российских туроператоров угрожает банкротство - РИА Новости, 17.11.2021
Российские туроператоры могут закрыться
Представители российской туристической отрасли обратились к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой продлить отсрочку по исполнению обязательств перед... РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T09:13
2021-11-17T13:21
туризм
юрий барзыкин
россия
коронавирус covid-19
экономика
европа
китай
известия (газета)
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Представители российской туристической отрасли обратились к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой продлить отсрочку по исполнению обязательств перед туристами за не состоявшиеся из-за пандемии туры, говорится в обращении, которое подписали в том числе руководители Российского союза туриндустрии, ассоциации "Турпомощь" и Общенационального союза индустрии гостеприимства. Копия документа имеется в распоряжении РИА Новости.Речь идет о постановлении, принятом в прошлом году и позволяющем россиянам получить равнозначный тур за поездку, приобретенную до 31 марта 2020 года и перенесенную из-за пандемии. Если же путешественник отказался от тура, туроператоры могут вернуть ему деньги до конца года.Туроператоры просят продлить этот срок до конца 2023 года. По их словам, это нужно "для синхронизации механизма исполнения отложенных обязательств туроператоров с порядком возврата средств за билеты на авиарейсы, не состоявшиеся по причине той же эпидемии и ограничения воздушного сообщения". Ранее газета "Известия" написала, что почти 60 процентов отечественных туроператоров признались, что рискуют обанкротиться. Под угрозой оказались прежде всего средние и малые компании, которые до пандемии отправляли туристов в Китай, Юго-Восточную Азию, Европу и другие пока еще закрытые страны.При этом чартеры сейчас летают только в Турцию, Египет, Доминикану и Объединенные Арабские Эмираты, и это ограничивает возможность формирования массовых турпотоков. Именно это не позволило туроператорам исполнить обязательства, взятые в 2020 году.
https://ria.ru/20211116/puteshestviya-1759266459.html
россия
европа
китай
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юрий барзыкин, россия, коронавирус covid-19, экономика, европа, китай, известия (газета), новости - туризм, туризм, юго-восточная азия
09:13 17.11.2021 (обновлено: 13:21 17.11.2021)
 
СМИ: более чем половине российских туроператоров угрожает банкротство

"Известия": более 60 процентов российских туроператоров оказались на грани банкротства

© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкПассажирский самолет "Сухой Суперджет-100"
Пассажирский самолет Сухой Суперджет-100 - РИА Новости, 1920, 17.11.2021
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Пассажирский самолет "Сухой Суперджет-100"
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Представители российской туристической отрасли обратились к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой продлить отсрочку по исполнению обязательств перед туристами за не состоявшиеся из-за пандемии туры, говорится в обращении, которое подписали в том числе руководители Российского союза туриндустрии, ассоциации "Турпомощь" и Общенационального союза индустрии гостеприимства. Копия документа имеется в распоряжении РИА Новости.
Речь идет о постановлении, принятом в прошлом году и позволяющем россиянам получить равнозначный тур за поездку, приобретенную до 31 марта 2020 года и перенесенную из-за пандемии. Если же путешественник отказался от тура, туроператоры могут вернуть ему деньги до конца года.
Туроператоры просят продлить этот срок до конца 2023 года. По их словам, это нужно "для синхронизации механизма исполнения отложенных обязательств туроператоров с порядком возврата средств за билеты на авиарейсы, не состоявшиеся по причине той же эпидемии и ограничения воздушного сообщения".
Ранее газета "Известия" написала, что почти 60 процентов отечественных туроператоров признались, что рискуют обанкротиться. Под угрозой оказались прежде всего средние и малые компании, которые до пандемии отправляли туристов в Китай, Юго-Восточную Азию, Европу и другие пока еще закрытые страны.
При этом чартеры сейчас летают только в Турцию, Египет, Доминикану и Объединенные Арабские Эмираты, и это ограничивает возможность формирования массовых турпотоков. Именно это не позволило туроператорам исполнить обязательства, взятые в 2020 году.
Посетитель предъявляет QR-код перед входом в Государственный музей Эрмитаж - РИА Новости, 1920, 16.11.2021
16 ноября, 13:20Туризм
Туроператоры рассказали, сколько россиян готовы привиться ради путешествия
 
ТуризмЮрий БарзыкинРоссияКоронавирус COVID-19ЭкономикаЕвропаКитайИзвестия (газета)Новости - ТуризмТуризмЮго-Восточная Азия
 
 
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