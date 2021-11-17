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Байден поставил журналистов в тупик ответом на вопрос об Олимпиаде в Пекине
Байден поставил журналистов в тупик ответом на вопрос об Олимпиаде в Пекине - РИА Новости, 17.11.2021
Байден поставил журналистов в тупик ответом на вопрос об Олимпиаде в Пекине
Президент США Джо Байден озадачил журналистов своего пула ответом на вопрос о том, отправят ли Штаты делегацию на Олимпиаду в Пекине. РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T03:54
2021-11-17T15:45
в мире
олимпийские игры
сша
китай
пекин
джо байден
вашингтон
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ВАШИНГТОН, 17 ноя — РИА Новости. Президент США Джо Байден озадачил журналистов своего пула ответом на вопрос о том, отправят ли Штаты делегацию на Олимпиаду в Пекине. Журналисты отмечают, что было неясно, что Байден имеет в виду и понял ли он сам вопрос. Дальнейших комментариев от президента по этому поводу не последовало.Накануне газета Washington Post сообщила, что американская администрация намерена вскоре объявить о дипломатическом бойкоте Олимпиады. По словам источников издания, ни сам Байден, ни кто-либо из членов американского правительства не поедет в Пекин в официальном качестве. Такое решение, добавили источники, должно стать ответом на приписываемые властям КНР нарушения прав человека.При этом на участии в Олимпиаде американской сборной это решение никак не отразится, пишет газета. В Белом доме сообщение не комментировали.Зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.
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в мире, олимпийские игры, сша, китай, пекин, джо байден, вашингтон
03:54 17.11.2021 (обновлено: 15:45 17.11.2021)
 
Байден поставил журналистов в тупик ответом на вопрос об Олимпиаде в Пекине

Президент Джо Байден назвал себя делегацией США на Олимпиаде-2022 в Пекине

© REUTERS / Jonathan ErnstПрезидент США Джо Байден в Белом доме
Президент США Джо Байден в Белом доме - РИА Новости, 1920, 17.11.2021
© REUTERS / Jonathan Ernst
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ВАШИНГТОН, 17 ноя — РИА Новости. Президент США Джо Байден озадачил журналистов своего пула ответом на вопрос о том, отправят ли Штаты делегацию на Олимпиаду в Пекине.

"Я — делегация", — приводит ответ американского лидера пул Белого дома.

Журналисты отмечают, что было неясно, что Байден имеет в виду и понял ли он сам вопрос. Дальнейших комментариев от президента по этому поводу не последовало.
Накануне газета Washington Post сообщила, что американская администрация намерена вскоре объявить о дипломатическом бойкоте Олимпиады. По словам источников издания, ни сам Байден, ни кто-либо из членов американского правительства не поедет в Пекин в официальном качестве. Такое решение, добавили источники, должно стать ответом на приписываемые властям КНР нарушения прав человека.
При этом на участии в Олимпиаде американской сборной это решение никак не отразится, пишет газета. В Белом доме сообщение не комментировали.
Зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 12.11.2021
12 ноября, 18:28
Цитату Байдена о "великом негре" активно обсуждают в американских СМИ
 
В миреОлимпийские игрыСШАКитайПекинДжо БайденВашингтон
 
 
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