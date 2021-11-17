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Байден поставил журналистов в тупик ответом на вопрос об Олимпиаде в Пекине

Байден поставил журналистов в тупик ответом на вопрос об Олимпиаде в Пекине - РИА Новости, 17.11.2021

Байден поставил журналистов в тупик ответом на вопрос об Олимпиаде в Пекине

Президент США Джо Байден озадачил журналистов своего пула ответом на вопрос о том, отправят ли Штаты делегацию на Олимпиаду в Пекине. РИА Новости, 17.11.2021

2021-11-17T03:54

2021-11-17T03:54

2021-11-17T15:45

в мире

олимпийские игры

сша

китай

пекин

джо байден

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ВАШИНГТОН, 17 ноя — РИА Новости. Президент США Джо Байден озадачил журналистов своего пула ответом на вопрос о том, отправят ли Штаты делегацию на Олимпиаду в Пекине. Журналисты отмечают, что было неясно, что Байден имеет в виду и понял ли он сам вопрос. Дальнейших комментариев от президента по этому поводу не последовало.Накануне газета Washington Post сообщила, что американская администрация намерена вскоре объявить о дипломатическом бойкоте Олимпиады. По словам источников издания, ни сам Байден, ни кто-либо из членов американского правительства не поедет в Пекин в официальном качестве. Такое решение, добавили источники, должно стать ответом на приписываемые властям КНР нарушения прав человека.При этом на участии в Олимпиаде американской сборной это решение никак не отразится, пишет газета. В Белом доме сообщение не комментировали.Зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.

https://ria.ru/20211112/tsitata-1758817865.html

сша

китай

пекин

вашингтон

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в мире, олимпийские игры, сша, китай, пекин, джо байден, вашингтон