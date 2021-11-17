https://ria.ru/20211117/tupik-1759389471.html
Байден поставил журналистов в тупик ответом на вопрос об Олимпиаде в Пекине
Байден поставил журналистов в тупик ответом на вопрос об Олимпиаде в Пекине - РИА Новости, 17.11.2021
Байден поставил журналистов в тупик ответом на вопрос об Олимпиаде в Пекине
Президент США Джо Байден озадачил журналистов своего пула ответом на вопрос о том, отправят ли Штаты делегацию на Олимпиаду в Пекине. РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T03:54
2021-11-17T03:54
2021-11-17T15:45
в мире
олимпийские игры
сша
китай
пекин
джо байден
вашингтон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/01/1757271246_0:0:3013:1695_1920x0_80_0_0_3536392bc316da4b7c1557e847ba4bd4.jpg
ВАШИНГТОН, 17 ноя — РИА Новости. Президент США Джо Байден озадачил журналистов своего пула ответом на вопрос о том, отправят ли Штаты делегацию на Олимпиаду в Пекине. Журналисты отмечают, что было неясно, что Байден имеет в виду и понял ли он сам вопрос. Дальнейших комментариев от президента по этому поводу не последовало.Накануне газета Washington Post сообщила, что американская администрация намерена вскоре объявить о дипломатическом бойкоте Олимпиады. По словам источников издания, ни сам Байден, ни кто-либо из членов американского правительства не поедет в Пекин в официальном качестве. Такое решение, добавили источники, должно стать ответом на приписываемые властям КНР нарушения прав человека.При этом на участии в Олимпиаде американской сборной это решение никак не отразится, пишет газета. В Белом доме сообщение не комментировали.Зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.
https://ria.ru/20211112/tsitata-1758817865.html
сша
китай
пекин
вашингтон
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/01/1757271246_231:0:2860:1972_1920x0_80_0_0_1ee433519a65ea6a295bd6c6e03ae236.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, олимпийские игры, сша, китай, пекин, джо байден, вашингтон
03:54 17.11.2021 (обновлено: 15:45 17.11.2021)
Байден поставил журналистов в тупик ответом на вопрос об Олимпиаде в Пекине
Президент Джо Байден назвал себя делегацией США на Олимпиаде-2022 в Пекине
ВАШИНГТОН, 17 ноя — РИА Новости.
Президент США Джо Байден
озадачил журналистов своего пула ответом на вопрос о том, отправят ли Штаты делегацию на Олимпиаду в Пекине
.
"Я — делегация", — приводит ответ американского лидера пул Белого дома.
Журналисты отмечают, что было неясно, что Байден имеет в виду и понял ли он сам вопрос. Дальнейших комментариев от президента по этому поводу не последовало.
Накануне газета Washington Post сообщила, что американская администрация намерена вскоре объявить о дипломатическом бойкоте Олимпиады. По словам источников издания, ни сам Байден, ни кто-либо из членов американского правительства не поедет в Пекин в официальном качестве. Такое решение, добавили источники, должно стать ответом на приписываемые властям КНР нарушения прав человека.
При этом на участии в Олимпиаде американской сборной это решение никак не отразится, пишет газета. В Белом доме сообщение не комментировали.
Зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.