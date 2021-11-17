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Вышел трейлер фильма с Ксенией Раппопорт про пандемию
Вышел трейлер фильма с Ксенией Раппопорт про пандемию - РИА Новости, 17.11.2021
Вышел трейлер фильма с Ксенией Раппопорт про пандемию
На YouTube разместили трейлер фильма "На близком расстоянии" о пандемии коронавируса. Главную роль в ленте исполнила Ксения Раппопорт. РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T05:24
2021-11-17T05:24
2021-11-17T05:24
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. На YouTube разместили трейлер фильма "На близком расстоянии" о пандемии коронавируса. Главную роль в ленте исполнила Ксения Раппопорт. Актриса по имени Инга в пик пандемии обнаруживает под своей дверью курьера, который находится без сознания. Им оказывается мигрант из Средней Азии, заразившийся COVID-19. Податься парню некуда, и Инга берет его к себе, но с одним условием (его раскроют в фильме). Роль курьера в ленте исполнил непрофессиональный актер Нурбол Кайратбек. Вместе с с ним и Ксенией Раппопорт также снялись Петр Рыков, Виктория Мирошниченко, Олег Глушков и другие. Режиссер картины — Григорий Добрыгин. "На близком расстоянии" выйдет в прокат 2 декабря.
https://ria.ru/20211103/sorokina-1757504151.html
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РИА Новости
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youtube, новости культуры, кино и сериалы, ксения раппопорт, коронавирус covid-19
Вышел трейлер фильма с Ксенией Раппопорт про пандемию
Вышел трейлер фильма "На близком расстоянии" про пандемию
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. На YouTube разместили трейлер фильма "На близком расстоянии" о пандемии коронавируса. Главную роль в ленте исполнила Ксения Раппопорт.
Актриса по имени Инга в пик пандемии обнаруживает под своей дверью курьера, который находится без сознания. Им оказывается мигрант из Средней Азии, заразившийся COVID-19. Податься парню некуда, и Инга берет его к себе, но с одним условием (его раскроют в фильме).
Роль курьера в ленте исполнил непрофессиональный актер Нурбол Кайратбек. Вместе с с ним и Ксенией Раппопорт также снялись Петр Рыков, Виктория Мирошниченко, Олег Глушков и другие.
Режиссер картины — Григорий Добрыгин.
"На близком расстоянии" выйдет в прокат 2 декабря.