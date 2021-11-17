https://ria.ru/20211117/trailer-1759329513.html

Вышел трейлер фильма с Ксенией Раппопорт про пандемию

Вышел трейлер фильма с Ксенией Раппопорт про пандемию - РИА Новости, 17.11.2021

Вышел трейлер фильма с Ксенией Раппопорт про пандемию

На YouTube разместили трейлер фильма "На близком расстоянии" о пандемии коронавируса. Главную роль в ленте исполнила Ксения Раппопорт. РИА Новости, 17.11.2021

2021-11-17T05:24

2021-11-17T05:24

2021-11-17T05:24

культура

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ксения раппопорт

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. На YouTube разместили трейлер фильма "На близком расстоянии" о пандемии коронавируса. Главную роль в ленте исполнила Ксения Раппопорт. Актриса по имени Инга в пик пандемии обнаруживает под своей дверью курьера, который находится без сознания. Им оказывается мигрант из Средней Азии, заразившийся COVID-19. Податься парню некуда, и Инга берет его к себе, но с одним условием (его раскроют в фильме). Роль курьера в ленте исполнил непрофессиональный актер Нурбол Кайратбек. Вместе с с ним и Ксенией Раппопорт также снялись Петр Рыков, Виктория Мирошниченко, Олег Глушков и другие. Режиссер картины — Григорий Добрыгин. "На близком расстоянии" выйдет в прокат 2 декабря.

https://ria.ru/20211103/sorokina-1757504151.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

youtube, новости культуры, кино и сериалы, ксения раппопорт, коронавирус covid-19