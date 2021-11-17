https://ria.ru/20211117/testirovanie-1759551647.html
В России увеличили охват тестированием на COVID-19
В России увеличили охват тестированием на COVID-19 - РИА Новости, 17.11.2021
В России увеличили охват тестированием на COVID-19
Роспотребнадзор увеличил охват тестированием на COVID-19 до 300 на 100 тысяч населения, соответствующее постановление опубликовано на официальном... РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T21:50
2021-11-17T21:50
2021-11-17T21:50
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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Роспотребнадзор увеличил охват тестированием на COVID-19 до 300 на 100 тысяч населения, соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации."В подпункте 2.5 пункта 2 постановления главного государственного врача Российской Федерации от 16.10.2021 №31 "О дополнительных мерах по снижению рисков распространения СOVID-19 в период сезонного подъема заболеваемости острыми распираторными вирусными инфекциями и гриппом"... цифры "200" заменить цифрами "300", - говорится в документе.Отмечается, что данное постановление вступает в силу с 18 ноября.
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общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
В России увеличили охват тестированием на COVID-19
Роспотребнадзор увеличил охват тестированием на COVID-19 до 300 на 100 тысяч населения