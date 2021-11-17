https://ria.ru/20211117/tailand-1759425925.html

Туристы рассказали, как изменился отдых на Пхукете в 2021 году

Туристы рассказали, как изменился отдых на Пхукете в 2021 году - РИА Новости, 17.11.2021

Туристы рассказали, как изменился отдых на Пхукете в 2021 году

Туристы, побывавшие на Пхукете в ноябре, после восстановления прямого авиасообщения, рассказали в соцсетях, что изменилось на острове после пандемии, пишет... РИА Новости, 17.11.2021

2021-11-17T14:23

2021-11-17T14:23

2021-11-17T14:23

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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Туристы, побывавшие на Пхукете в ноябре, после восстановления прямого авиасообщения, рассказали в соцсетях, что изменилось на острове после пандемии, пишет АТОР.По их словам, проблем с едой за пределами гостиниц нет. Несмотря на то, что еще не все рестораны и кафе открылись, поесть можно в любой точке острова. На Пхукете разрешена продажа алкоголя. Ночные бары и клубы на Пхукете еще закрыты, но по "тусовочной" Бангла Роуд уже активно гуляют туристы — заведениям разрешено работать до 23 часов.Можно погулять и посидеть в кафе и в Пхукет-тауне, старом городе острова. Там есть старинная улица с интересными зданиями, построенными с элементами китайской и португальской архитектуры.После прогулок можно посетить массажные салоны. Они, как и косметологические клиники, уже принимают туристов. Демократичный ценник сейчас и на услуги такси, еду, фрукты, отмечают отдыхающие.Покупки можно сделать на рынках, в мини-маркетах, торговых центрах. Все они доступны для посещения. Возобновили свою работу и кинотеатры.Для туристов открыты Большой Будда и храм Ват Чалонг. Для встречи захватывающих закатов можно отправиться на мыс Промтеп, самую южную точку острова. Доступна и смотровая площадка Карон, невероятный вид с которой любят тиражировать на открытках.Еще одна локация для эффектных инстаграмных фото, также доступная для посещения, — Май Као, знаменитый пляж около аэропорта, где самолеты проносятся очень низко.Ценители природных локаций могут отправиться на однодневные морские прогулки на острова, административно относящиеся к провинции Пхукет, и в нацпарк Сиринат.Власти Таиланда обещают постепенно снимать ограничения, ориентируясь на эпидемиологическую обстановку.

https://ria.ru/20211110/pkhuket-1756798461.html

https://ria.ru/20211008/katar-1753367636.html

https://ria.ru/20211018/egipet-1754778006.html

таиланд

бангкок

пхукет (остров)

пхукет (провинция)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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