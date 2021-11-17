https://ria.ru/20211117/sudno-1759413012.html

Инспектора арестовали после крушения судна "Фаворит" в Белом море

Инспектора арестовали после крушения судна "Фаворит" в Белом море - РИА Новости, 17.11.2021

Инспектора арестовали после крушения судна "Фаворит" в Белом море

Инспектора Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС), обвиняемого в превышении должностных полномочий и служебном подлоге по делу о крушении судна в... РИА Новости, 17.11.2021

2021-11-17T10:55

2021-11-17T10:55

2021-11-17T10:55

происшествия

ростовская область

следственный комитет россии (ск рф)

белое море

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Инспектора Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС), обвиняемого в превышении должностных полномочий и служебном подлоге по делу о крушении судна в Белом море, заключили под стражу, сообщила старший помощник руководителя Западного межрегионального транспортного управления СК РФ Елена Марковская.Частное судно "Фаворит" с пятью людьми на борту затонуло в начале октября в Белом море в районе мурманского поселка Кашкаранцы. Одного человека удалось спасти, четверо погибли. В отношении инспектора ГИМС было возбуждено уголовное дело. Следствие считает, что он, проведя техническое освидетельствование моторного судна, внес заведомо ложные сведения о длине и годности к плаванию: инспектор должен был исключить судно из реестра маломерных, и тогда оно не смогло бы покинуть стоянку и отправиться в Белое море."Государственному инспектору Азовского инспекторского отделения центра Государственной инспекции по маломерным судам ГУМЧС России по Ростовской области, обвиняемому в совершении преступлений ... "превышение должностных полномочий, повлекшее тяжкие последствия" и "служебный подлог", избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении."Совершение указанных противоправных действий, в том числе, повлекло наступление тяжких последствий в виде смерти четырех человек и крушению судна "Фаворит", - добавила Марковская.

https://ria.ru/20211109/avarii-1758157703.html

ростовская область

белое море

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происшествия, ростовская область, следственный комитет россии (ск рф), белое море