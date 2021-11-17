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Инспектора арестовали после крушения судна "Фаворит" в Белом море
Инспектора арестовали после крушения судна "Фаворит" в Белом море - РИА Новости, 17.11.2021
Инспектора арестовали после крушения судна "Фаворит" в Белом море
Инспектора Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС), обвиняемого в превышении должностных полномочий и служебном подлоге по делу о крушении судна в... РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T10:55
2021-11-17T10:55
происшествия
ростовская область
следственный комитет россии (ск рф)
белое море
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Инспектора Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС), обвиняемого в превышении должностных полномочий и служебном подлоге по делу о крушении судна в Белом море, заключили под стражу, сообщила старший помощник руководителя Западного межрегионального транспортного управления СК РФ Елена Марковская.Частное судно "Фаворит" с пятью людьми на борту затонуло в начале октября в Белом море в районе мурманского поселка Кашкаранцы. Одного человека удалось спасти, четверо погибли. В отношении инспектора ГИМС было возбуждено уголовное дело. Следствие считает, что он, проведя техническое освидетельствование моторного судна, внес заведомо ложные сведения о длине и годности к плаванию: инспектор должен был исключить судно из реестра маломерных, и тогда оно не смогло бы покинуть стоянку и отправиться в Белое море."Государственному инспектору Азовского инспекторского отделения центра Государственной инспекции по маломерным судам ГУМЧС России по Ростовской области, обвиняемому в совершении преступлений ... "превышение должностных полномочий, повлекшее тяжкие последствия" и "служебный подлог", избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении."Совершение указанных противоправных действий, в том числе, повлекло наступление тяжких последствий в виде смерти четырех человек и крушению судна "Фаворит", - добавила Марковская.
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происшествия, ростовская область, следственный комитет россии (ск рф), белое море
10:55 17.11.2021
 
Инспектора арестовали после крушения судна "Фаворит" в Белом море

Обвиняемого в подлоге инспектора арестовали по делу о крушении судна в Белом море

© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкПобережье Белого моря в Мурманской области
Побережье Белого моря в Мурманской области - РИА Новости, 1920, 17.11.2021
© РИА Новости / Павел Львов
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Инспектора Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС), обвиняемого в превышении должностных полномочий и служебном подлоге по делу о крушении судна в Белом море, заключили под стражу, сообщила старший помощник руководителя Западного межрегионального транспортного управления СК РФ Елена Марковская.
Частное судно "Фаворит" с пятью людьми на борту затонуло в начале октября в Белом море в районе мурманского поселка Кашкаранцы. Одного человека удалось спасти, четверо погибли. В отношении инспектора ГИМС было возбуждено уголовное дело. Следствие считает, что он, проведя техническое освидетельствование моторного судна, внес заведомо ложные сведения о длине и годности к плаванию: инспектор должен был исключить судно из реестра маломерных, и тогда оно не смогло бы покинуть стоянку и отправиться в Белое море.
"Государственному инспектору Азовского инспекторского отделения центра Государственной инспекции по маломерным судам ГУМЧС России по Ростовской области, обвиняемому в совершении преступлений ... "превышение должностных полномочий, повлекшее тяжкие последствия" и "служебный подлог", избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
"Совершение указанных противоправных действий, в том числе, повлекло наступление тяжких последствий в виде смерти четырех человек и крушению судна "Фаворит", - добавила Марковская.
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ПроисшествияРостовская областьСледственный комитет России (СК РФ)Белое море
 
 
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