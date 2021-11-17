https://ria.ru/20211117/sud-1759527275.html

Мосгорсуд признал законным экспресс-тестирование школьников на COVID-19

Мосгорсуд признал законным экспресс-тестирование школьников на COVID-19 - РИА Новости, 17.11.2021

Мосгорсуд признал законным экспресс-тестирование школьников на COVID-19

Мосгорсуд признал законным экспресс-тестирование школьников на коронавирус, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. РИА Новости, 17.11.2021

2021-11-17T18:22

2021-11-17T18:22

2021-11-17T18:45

распространение коронавируса

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общество

коронавирус в россии

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным экспресс-тестирование школьников на коронавирус, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Мосгорсуд отказал в иске законному представителю несовершеннолетнего о признании недействующим приказа по раннему выявлению (диагностике) COVID- 19 с использованием экспресс-теста на антиген SARS-CoV-2 методом иммунохроматографического анализа в образовательных организациях города Москвы", - сказали в суде.Там пояснили, что истец считал, что тестирование является медицинским вмешательством, которое и нарушает право на неприкосновенность частной жизни его несовершеннолетней дочери.Он оспорил приказ № 997/567 от 13 октября 2021 года департамента здравоохранения и департамента образования и науки Москвы по экспресс-тестированию в школах. Но суд признал его соответствующим нормативному правовому акту, имеющим большую юридическую силу."Суд не нашел оснований для признания оспариваемой части недействительной и отказал в удовлетворении исковых требований заявителю в полном объёме", - сказали в пресс-службе.В октябре в Москве стартовал пилотный проект по экспресс-тестированию на коронавирус школьников и учащихся дошкольных групп, предполагается, что учащихся будут тестировать раз в две недели,

https://ria.ru/20211013/testy-1754313077.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье - общество, общество, коронавирус в россии