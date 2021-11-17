Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211117/sputnik-1759540229.html
Посол Мексики рассказал о переговорах о производстве "Спутника V"
Посол Мексики рассказал о переговорах о производстве "Спутника V" - РИА Новости, 17.11.2021
Посол Мексики рассказал о переговорах о производстве "Спутника V"
Мексика и Россия ведут переговоры о возможности производства российской вакцины от коронавируса "Спутник V" на территории страны, заявила посол в РФ Норма... РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T19:38
2021-11-17T19:38
распространение коронавируса
в мире
вакцинация
мексика
российский фонд прямых инвестиций
латинская америка
коронавирусы
вакцины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/03/1599763264_0:109:3230:1926_1920x0_80_0_0_ce0dce7413a2b7b164c4042037b16d29.jpg
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Мексика и Россия ведут переговоры о возможности производства российской вакцины от коронавируса "Спутник V" на территории страны, заявила посол в РФ Норма Пенсадо.Ранее директор мексиканской лаборатории биологических агентов и реактивов Birmex Педро Сентено сообщил РИА Новости, что лаборатория подписала соглашение с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) о передаче технологий производства вакцины "Спутник V"."Как я уже сказала, сейчас соответствующие органы в Мексике ведут переговоры с соответствующими российскими властями, чтобы рассмотреть возможность заняться производством и расфасовкой вакцины в Мексике, а также ее распространением на рынке Латинской Америки... Возможно, на последующем этапе сделать полным цикл производства вакцины после передачи технологии", - сказала она в ходе пресс-конференции, посвященной презентации нового регулярного рейса "Аэрофлота" Москва-Канкун.Посол отметила, что вакцина "Спутник V" - одна из самых популярных в Мексике. Когда началась кампания по вакцинации, многие мексиканцы ждали поставок именно российского препарата, добавила Пенсадо.
https://ria.ru/20211117/sputnik-1759412160.html
https://ria.ru/20211117/vaktsina-1759505841.html
мексика
латинская америка
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/03/1599763264_250:0:2979:2047_1920x0_80_0_0_81f2f74fbbb031aefeb281dee913622b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, вакцинация, мексика, российский фонд прямых инвестиций, латинская америка, коронавирусы, вакцины, россия, коронавирус covid-19, вакцина "спутник v"
19:38 17.11.2021
 
Посол Мексики рассказал о переговорах о производстве "Спутника V"

Посол Мексики в России Пенсадо: страны ведут переговоры о производстве "Спутника V"

© Sputnik / Владислав Воднев / Перейти в фотобанкВакцина Sputnik V
Вакцина Sputnik V - РИА Новости, 1920, 17.11.2021
© Sputnik / Владислав Воднев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Мексика и Россия ведут переговоры о возможности производства российской вакцины от коронавируса "Спутник V" на территории страны, заявила посол в РФ Норма Пенсадо.
Ранее директор мексиканской лаборатории биологических агентов и реактивов Birmex Педро Сентено сообщил РИА Новости, что лаборатория подписала соглашение с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) о передаче технологий производства вакцины "Спутник V".
Шприц и ампула на фоне логотипа вакцины Спутник V - РИА Новости, 1920, 17.11.2021
10:49РФПИ против Covid 19
Эффективность "Спутника V" при вакцинации в Белоруссии превысила 96%
"Как я уже сказала, сейчас соответствующие органы в Мексике ведут переговоры с соответствующими российскими властями, чтобы рассмотреть возможность заняться производством и расфасовкой вакцины в Мексике, а также ее распространением на рынке Латинской Америки... Возможно, на последующем этапе сделать полным цикл производства вакцины после передачи технологии", - сказала она в ходе пресс-конференции, посвященной презентации нового регулярного рейса "Аэрофлота" Москва-Канкун.
Посол отметила, что вакцина "Спутник V" - одна из самых популярных в Мексике. Когда началась кампания по вакцинации, многие мексиканцы ждали поставок именно российского препарата, добавила Пенсадо.
Лаборатория - РИА Новости, 1920, 17.11.2021
16:55Распространение коронавируса
В России испытывают еще две вакцины, созданные по принципу "Спутника V"
 
Распространение коронавирусаВ миреВакцинацияМексикаРоссийский фонд прямых инвестицийЛатинская АмерикаКоронавирусыВакциныРоссияКоронавирус COVID-19Вакцина "Спутник V"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:00В Раде рассказали, ради чего Украина отдала Крым России
03:56"Это ужасно": подруга звезды "Танцев со звездами" раскрыла детали ее смерти
03:37Источник рассказал о спросе на вооруженные "Вихрями" дроны "Орион"
03:35Врач объяснила, к чему приведет полный отказ от сахара
03:33Курильщики тяжелее переносят COVID-19, рассказали в Роспотребнадзоре
03:15Финансист назвал время года для максимальной выгодной сделки с жильем
03:00Юристы рассказали, что может грозить руферам
02:44"Это позор": на Украине разочаровались в Западе из-за кризиса на границе ЕС
02:34В Белом доме оценили переговоры Патрушева и Салливана
02:25Диетолог раскрыла простые способы избавления от целлюлита
02:15Врач объяснила, как вернуть обоняние после COVID-19
02:15Эксперт объяснил, как снизить риск обмана в ЖКХ
02:02В США рассказали, при каком условии Украина сможет отобрать Крым у России
01:46В Польше подсказали способ обойти ограничения для "Северного потока — 2"
01:24Небензя рассказал о новых вызовах в Афганистане
01:15Аналитик рассказал, что придет на смену гегемонии доллара
00:42Небензя заявил о риске перелива терроризма из Афганистана в соседние страны
00:39Небензя: Россия выступает за созыв донорской конференции по Афганистану
00:37Вильфанд рассказал о "нерадостной" погоде в Европейской России
00:32Небензя рассказал, без чего невозможно решить проблемы Афганистана
Лента новостейМолния
В Раде рассказали, ради чего Украина отдала Крым России"Это ужасно": подруга звезды "Танцев со звездами" раскрыла детали ее смертиИсточник рассказал о спросе на вооруженные "Вихрями" дроны "Орион"Врач объяснила, к чему приведет полный отказ от сахараКурильщики тяжелее переносят COVID-19, рассказали в РоспотребнадзореФинансист назвал время года для максимальной выгодной сделки с жильемЮристы рассказали, что может грозить руферам"Это позор": на Украине разочаровались в Западе из-за кризиса на границе ЕСВ Белом доме оценили переговоры Патрушева и СалливанаДиетолог раскрыла простые способы избавления от целлюлитаВрач объяснила, как вернуть обоняние после COVID-19Эксперт объяснил, как снизить риск обмана в ЖКХВ США рассказали, при каком условии Украина сможет отобрать Крым у РоссииВ Польше подсказали способ обойти ограничения для "Северного потока — 2"Небензя рассказал о новых вызовах в АфганистанеАналитик рассказал, что придет на смену гегемонии доллараНебензя заявил о риске перелива терроризма из Афганистана в соседние страныНебензя: Россия выступает за созыв донорской конференции по АфганистануВильфанд рассказал о "нерадостной" погоде в Европейской РоссииНебензя рассказал, без чего невозможно решить проблемы Афганистана