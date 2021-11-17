https://ria.ru/20211117/sputnik-1759540229.html

Посол Мексики рассказал о переговорах о производстве "Спутника V"

Посол Мексики рассказал о переговорах о производстве "Спутника V" - РИА Новости, 17.11.2021

Посол Мексики рассказал о переговорах о производстве "Спутника V"

Мексика и Россия ведут переговоры о возможности производства российской вакцины от коронавируса "Спутник V" на территории страны, заявила посол в РФ Норма... РИА Новости, 17.11.2021

2021-11-17T19:38

2021-11-17T19:38

2021-11-17T19:38

распространение коронавируса

в мире

вакцинация

мексика

российский фонд прямых инвестиций

латинская америка

коронавирусы

вакцины

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Мексика и Россия ведут переговоры о возможности производства российской вакцины от коронавируса "Спутник V" на территории страны, заявила посол в РФ Норма Пенсадо.Ранее директор мексиканской лаборатории биологических агентов и реактивов Birmex Педро Сентено сообщил РИА Новости, что лаборатория подписала соглашение с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) о передаче технологий производства вакцины "Спутник V"."Как я уже сказала, сейчас соответствующие органы в Мексике ведут переговоры с соответствующими российскими властями, чтобы рассмотреть возможность заняться производством и расфасовкой вакцины в Мексике, а также ее распространением на рынке Латинской Америки... Возможно, на последующем этапе сделать полным цикл производства вакцины после передачи технологии", - сказала она в ходе пресс-конференции, посвященной презентации нового регулярного рейса "Аэрофлота" Москва-Канкун.Посол отметила, что вакцина "Спутник V" - одна из самых популярных в Мексике. Когда началась кампания по вакцинации, многие мексиканцы ждали поставок именно российского препарата, добавила Пенсадо.

https://ria.ru/20211117/sputnik-1759412160.html

https://ria.ru/20211117/vaktsina-1759505841.html

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латинская америка

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