https://ria.ru/20211117/sputnik-1759530408.html

На Урале возбудили дело из-за кражи "Спутника V" из больницы

На Урале возбудили дело из-за кражи "Спутника V" из больницы - РИА Новости, 17.11.2021

На Урале возбудили дело из-за кражи "Спутника V" из больницы

В Нижнем Тагиле возбудили уголовное дело после пропажи вакцины "Спутник V" из лечебного учреждения, сообщил журналистам руководитель пресс-службы областного... РИА Новости, 17.11.2021

2021-11-17T18:35

2021-11-17T18:35

2021-11-17T19:58

происшествия

свердловская область

нижний тагил

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

вакцины

валерий горелых

россия

вакцина "спутник v"

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 ноя — РИА Новости. В Нижнем Тагиле возбудили уголовное дело после пропажи вакцины "Спутник V" из лечебного учреждения, сообщил журналистам руководитель пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых.О том, что из служебного помещения городской больницы исчез противоковидный препарат, стало известно во вторник утром. Сначала сотрудники недосчитались 320 доз, но позже уточнили, что речь идет о 280.По предварительным данным, ущерб от предполагаемого хищения составляет 130 тысяч рублей."Сотрудники следственного подразделения отдела полиции № 19 Нижнего Тагила, проанализировав собранные сегодня материалы по факту пропажи большого количества ампул с лекарственными препаратами, возбудили уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК России — кража чужого имущества", — сказал Горелых. Максимальное наказание по ней — лишение свободы на срок до пяти лет.Чтобы как можно быстрее раскрыть преступление, работников допрашивают с помощью полиграфа, отметил представитель регионального ведомства.

https://ria.ru/20210204/vaktsiny-1596084826.html

https://ria.ru/20210127/krazha-1594765638.html

свердловская область

нижний тагил

россия

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происшествия, свердловская область, нижний тагил, министерство внутренних дел рф (мвд россии), вакцины, валерий горелых, россия, вакцина "спутник v"