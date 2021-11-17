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Эффективность "Спутника V" при вакцинации в Белоруссии превысила 96%
Эффективность "Спутника V" при вакцинации в Белоруссии превысила 96% - РИА Новости, 17.11.2021
Эффективность "Спутника V" при вакцинации в Белоруссии превысила 96%
Эффективность российской вакцины от коронавируса "Спутник V" после вакцинации 1,2 миллиона человек в Белоруссии составила 96,3%; статья с анализом эффективности РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T10:49
2021-11-17T13:49
в мире
белоруссия
здоровье - общество
российский фонд прямых инвестиций
коронавирусы
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
рфпи против covid 19
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Эффективность российской вакцины от коронавируса "Спутник V" после вакцинации 1,2 миллиона человек в Белоруссии составила 96,3%; статья с анализом эффективности препарата опубликована на портале препринтов научных статей в области медицины MedRxiv, сообщает Российский фонд прямых инвестиций."Российский фонд прямых инвестиций объявляет результаты нового исследования вакцины против коронавируса "Спутник V" в Республике Беларусь, которое продемонстрировало высокую безопасность препарата и эффективность 96,3%", - говорится в сообщении фонда.Там отмечается, что анализ эффективности вакцины, приведенный в статье, основан на данных более чем 1,2 миллиона человек, которые получили оба компонента препарата в период с января по сентябрь 2021 года в ходе кампании по вакцинации в Белоруссии."Подтверждена высокая эффективность российской вакцины, в том числе, против дельта-варианта коронавируса, который доминировал в Беларуси с июля текущего года", - отмечает РФПИ."Исследование также подтверждает высокий профиль безопасности "Спутника V": побочные явления после вакцинации были легкими или средними, случаев смерти, связанных с вакцинацией, не зарегистрировано", - добавляет фонд.
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в мире, белоруссия, здоровье - общество, российский фонд прямых инвестиций, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
10:49 17.11.2021 (обновлено: 13:49 17.11.2021)
 
Эффективность "Спутника V" при вакцинации в Белоруссии превысила 96%

Эффективность "Спутника V" при вакцинации 1,2 миллиона человек в Белоруссии достигла 96,3%

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкШприц и ампула на фоне логотипа вакцины "Спутник V"
Шприц и ампула на фоне логотипа вакцины Спутник V - РИА Новости, 1920, 17.11.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Эффективность российской вакцины от коронавируса "Спутник V" после вакцинации 1,2 миллиона человек в Белоруссии составила 96,3%; статья с анализом эффективности препарата опубликована на портале препринтов научных статей в области медицины MedRxiv, сообщает Российский фонд прямых инвестиций.
"Российский фонд прямых инвестиций объявляет результаты нового исследования вакцины против коронавируса "Спутник V" в Республике Беларусь, которое продемонстрировало высокую безопасность препарата и эффективность 96,3%", - говорится в сообщении фонда.
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Там отмечается, что анализ эффективности вакцины, приведенный в статье, основан на данных более чем 1,2 миллиона человек, которые получили оба компонента препарата в период с января по сентябрь 2021 года в ходе кампании по вакцинации в Белоруссии.
"Подтверждена высокая эффективность российской вакцины, в том числе, против дельта-варианта коронавируса, который доминировал в Беларуси с июля текущего года", - отмечает РФПИ.
"Исследование также подтверждает высокий профиль безопасности "Спутника V": побочные явления после вакцинации были легкими или средними, случаев смерти, связанных с вакцинацией, не зарегистрировано", - добавляет фонд.
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