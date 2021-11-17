https://ria.ru/20211117/sputnik-1759412160.html
Эффективность "Спутника V" при вакцинации в Белоруссии превысила 96%
Эффективность "Спутника V" при вакцинации в Белоруссии превысила 96% - РИА Новости, 17.11.2021
Эффективность "Спутника V" при вакцинации в Белоруссии превысила 96%
Эффективность российской вакцины от коронавируса "Спутник V" после вакцинации 1,2 миллиона человек в Белоруссии составила 96,3%; статья с анализом эффективности РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T10:49
2021-11-17T10:49
2021-11-17T13:49
в мире
белоруссия
здоровье - общество
российский фонд прямых инвестиций
коронавирусы
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
рфпи против covid 19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0c/1597244391_0:151:3078:1882_1920x0_80_0_0_a5bc0b456339bc69772bea7998580bc5.jpg
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Эффективность российской вакцины от коронавируса "Спутник V" после вакцинации 1,2 миллиона человек в Белоруссии составила 96,3%; статья с анализом эффективности препарата опубликована на портале препринтов научных статей в области медицины MedRxiv, сообщает Российский фонд прямых инвестиций."Российский фонд прямых инвестиций объявляет результаты нового исследования вакцины против коронавируса "Спутник V" в Республике Беларусь, которое продемонстрировало высокую безопасность препарата и эффективность 96,3%", - говорится в сообщении фонда.Там отмечается, что анализ эффективности вакцины, приведенный в статье, основан на данных более чем 1,2 миллиона человек, которые получили оба компонента препарата в период с января по сентябрь 2021 года в ходе кампании по вакцинации в Белоруссии."Подтверждена высокая эффективность российской вакцины, в том числе, против дельта-варианта коронавируса, который доминировал в Беларуси с июля текущего года", - отмечает РФПИ."Исследование также подтверждает высокий профиль безопасности "Спутника V": побочные явления после вакцинации были легкими или средними, случаев смерти, связанных с вакцинацией, не зарегистрировано", - добавляет фонд.
https://ria.ru/20210701/sputnikv-1739169613.html
белоруссия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0c/1597244391_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f592b6db71c4eceb67542989e8f333d1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, белоруссия, здоровье - общество, российский фонд прямых инвестиций, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
10:49 17.11.2021 (обновлено: 13:49 17.11.2021)
Эффективность "Спутника V" при вакцинации в Белоруссии превысила 96%
Эффективность "Спутника V" при вакцинации 1,2 миллиона человек в Белоруссии достигла 96,3%
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости.
Эффективность российской вакцины от коронавируса "Спутник V
" после вакцинации 1,2 миллиона человек в Белоруссии
составила 96,3%; статья с анализом эффективности препарата опубликована на портале препринтов научных статей в области медицины MedRxiv
, сообщает Российский фонд прямых инвестиций
.
"Российский фонд прямых инвестиций объявляет результаты нового исследования вакцины против коронавируса "Спутник V" в Республике Беларусь, которое продемонстрировало высокую безопасность препарата и эффективность 96,3%", - говорится в сообщении фонда.
Там отмечается, что анализ эффективности вакцины, приведенный в статье, основан на данных более чем 1,2 миллиона человек, которые получили оба компонента препарата в период с января по сентябрь 2021 года в ходе кампании по вакцинации в Белоруссии.
"Подтверждена высокая эффективность российской вакцины, в том числе, против дельта-варианта коронавируса, который доминировал в Беларуси с июля текущего года", - отмечает РФПИ.
"Исследование также подтверждает высокий профиль безопасности "Спутника V": побочные явления после вакцинации были легкими или средними, случаев смерти, связанных с вакцинацией, не зарегистрировано", - добавляет фонд.