https://ria.ru/20211117/sputnik-1759412160.html

Эффективность "Спутника V" при вакцинации в Белоруссии превысила 96%

Эффективность "Спутника V" при вакцинации в Белоруссии превысила 96% - РИА Новости, 17.11.2021

Эффективность "Спутника V" при вакцинации в Белоруссии превысила 96%

Эффективность российской вакцины от коронавируса "Спутник V" после вакцинации 1,2 миллиона человек в Белоруссии составила 96,3%; статья с анализом эффективности РИА Новости, 17.11.2021

2021-11-17T10:49

2021-11-17T10:49

2021-11-17T13:49

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Эффективность российской вакцины от коронавируса "Спутник V" после вакцинации 1,2 миллиона человек в Белоруссии составила 96,3%; статья с анализом эффективности препарата опубликована на портале препринтов научных статей в области медицины MedRxiv, сообщает Российский фонд прямых инвестиций."Российский фонд прямых инвестиций объявляет результаты нового исследования вакцины против коронавируса "Спутник V" в Республике Беларусь, которое продемонстрировало высокую безопасность препарата и эффективность 96,3%", - говорится в сообщении фонда.Там отмечается, что анализ эффективности вакцины, приведенный в статье, основан на данных более чем 1,2 миллиона человек, которые получили оба компонента препарата в период с января по сентябрь 2021 года в ходе кампании по вакцинации в Белоруссии."Подтверждена высокая эффективность российской вакцины, в том числе, против дельта-варианта коронавируса, который доминировал в Беларуси с июля текущего года", - отмечает РФПИ."Исследование также подтверждает высокий профиль безопасности "Спутника V": побочные явления после вакцинации были легкими или средними, случаев смерти, связанных с вакцинацией, не зарегистрировано", - добавляет фонд.

https://ria.ru/20210701/sputnikv-1739169613.html

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