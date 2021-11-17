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Чекунков: благодаря Спутнику Приморье составит конкуренцию Крыму и Сочи
Чекунков: благодаря Спутнику Приморье составит конкуренцию Крыму и Сочи - РИА Новости, 17.11.2021
Чекунков: благодаря Спутнику Приморье составит конкуренцию Крыму и Сочи
Жилье в будущем городе Спутник у Владивостока может привлечь покупателей со всей России, а развитая агломерация в будущем сможет составить конкуренцию Крыму и... РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T05:31
2021-11-17T05:31
общество
приморский край
республика крым
сочи
министерство рф по развитию дальнего востока и арктики (минвостокразвития россии)
алексей чекунков
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ВЛАДИВОСТОК, 17 ноя – РИА Новости. Жилье в будущем городе Спутник у Владивостока может привлечь покупателей со всей России, а развитая агломерация в будущем сможет составить конкуренцию Крыму и Сочи, сообщил РИА Новости глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.Министр рассказал, что в среду вместе с вице-премьером, полпредом президента РФ в ДФО Юрием Трутневым планируется осмотреть площадку под будущий город Спутник и площадку для создания "дальневосточных кварталов" в муниципалитете Владивостока.По его словам, ежегодно на побережье Приморья отмечается большой поток туристов."При создании туристической инфраструктуры, туристического кластера от Находки до самого юга Приморья, до Хасана, это будет туристическая Мекка, сопоставимая с крымским побережьем или курортами Краснодарского края", - добавил министр.Соглашение о создании нового города Спутник недалеко от Владивостока было подписано на ВЭФ-2021 между министерством Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики, Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики, правительством Приморского края, ВЭБ.РФ и ООО "ПроГород". Ранее Чекунков рассказал РИА Новости, что площадь города Спутника будет превышать тысячу гектаров.
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общество, приморский край, республика крым, сочи, министерство рф по развитию дальнего востока и арктики (минвостокразвития россии), алексей чекунков
05:31 17.11.2021
 
Чекунков: благодаря Спутнику Приморье составит конкуренцию Крыму и Сочи

Чекунков: Владивосток при создании города Спутник составит конкуренцию Крыму и Сочи

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкГлава Минвостокразвития Алексей Чекунков
Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков - РИА Новости, 1920, 17.11.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ВЛАДИВОСТОК, 17 ноя – РИА Новости. Жилье в будущем городе Спутник у Владивостока может привлечь покупателей со всей России, а развитая агломерация в будущем сможет составить конкуренцию Крыму и Сочи, сообщил РИА Новости глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.
Министр рассказал, что в среду вместе с вице-премьером, полпредом президента РФ в ДФО Юрием Трутневым планируется осмотреть площадку под будущий город Спутник и площадку для создания "дальневосточных кварталов" в муниципалитете Владивостока.
"Это новое жилье, новое городское пространство найдет покупатели среди не только жителей Владивостока, но и других россиян. Думаю, будет здоровая конкуренция с Крымом и Сочи. Там "давление" туристов, спрос на жилье и цены такие, что Приморский край отберет часть туристического потока и покупателей недвижимости на черноморском побережье", - отметил Чекунков.
По его словам, ежегодно на побережье Приморья отмечается большой поток туристов.
"При создании туристической инфраструктуры, туристического кластера от Находки до самого юга Приморья, до Хасана, это будет туристическая Мекка, сопоставимая с крымским побережьем или курортами Краснодарского края", - добавил министр.
Соглашение о создании нового города Спутник недалеко от Владивостока было подписано на ВЭФ-2021 между министерством Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики, Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики, правительством Приморского края, ВЭБ.РФ и ООО "ПроГород". Ранее Чекунков рассказал РИА Новости, что площадь города Спутника будет превышать тысячу гектаров.
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ОбществоПриморский крайРеспублика КрымСочиМинистерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики (Минвостокразвития России)Алексей Чекунков
 
 
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