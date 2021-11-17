https://ria.ru/20211117/sputnik-1759390809.html

Чекунков: благодаря Спутнику Приморье составит конкуренцию Крыму и Сочи

Чекунков: благодаря Спутнику Приморье составит конкуренцию Крыму и Сочи - РИА Новости, 17.11.2021

Чекунков: благодаря Спутнику Приморье составит конкуренцию Крыму и Сочи

Жилье в будущем городе Спутник у Владивостока может привлечь покупателей со всей России, а развитая агломерация в будущем сможет составить конкуренцию Крыму и... РИА Новости, 17.11.2021

2021-11-17T05:31

2021-11-17T05:31

2021-11-17T05:31

общество

приморский край

республика крым

сочи

министерство рф по развитию дальнего востока и арктики (минвостокразвития россии)

алексей чекунков

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ВЛАДИВОСТОК, 17 ноя – РИА Новости. Жилье в будущем городе Спутник у Владивостока может привлечь покупателей со всей России, а развитая агломерация в будущем сможет составить конкуренцию Крыму и Сочи, сообщил РИА Новости глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.Министр рассказал, что в среду вместе с вице-премьером, полпредом президента РФ в ДФО Юрием Трутневым планируется осмотреть площадку под будущий город Спутник и площадку для создания "дальневосточных кварталов" в муниципалитете Владивостока.По его словам, ежегодно на побережье Приморья отмечается большой поток туристов."При создании туристической инфраструктуры, туристического кластера от Находки до самого юга Приморья, до Хасана, это будет туристическая Мекка, сопоставимая с крымским побережьем или курортами Краснодарского края", - добавил министр.Соглашение о создании нового города Спутник недалеко от Владивостока было подписано на ВЭФ-2021 между министерством Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики, Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики, правительством Приморского края, ВЭБ.РФ и ООО "ПроГород". Ранее Чекунков рассказал РИА Новости, что площадь города Спутника будет превышать тысячу гектаров.

https://ria.ru/20211117/arkhitektory-1759390353.html

приморский край

республика крым

сочи

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, приморский край, республика крым, сочи, министерство рф по развитию дальнего востока и арктики (минвостокразвития россии), алексей чекунков