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Спорта больше нет: его убило ЛГБТ-лобби
Спорта больше нет: его убило ЛГБТ-лобби - РИА Новости, 17.11.2021
Спорта больше нет: его убило ЛГБТ-лобби
Несколько часов назад МОК выступил с инициативой, названной стыдливо "концепцией": речь идет о том, как будет уничтожаться спорт высоких достижений. РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T18:56
2021-11-17T18:56
в мире
спорт
авторы
международный олимпийский комитет (мок)
трансгендер
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Несколько часов назад МОК выступил с инициативой, названной стыдливо "концепцией": речь идет о том, как будет уничтожаться спорт высоких достижений.Ах нет, не так: МОК выпустил рекомендации, чтобы избежать "дискриминации спортсменов-трансгендеров", создав атмосферу общности и "инклюзивности".Международный олимпийский комитет, которому с момента его основания доверили хранить традиции состязания, скорее всего, под давлением ЛГБТ-лобби впервые официально подтвердил, что результаты соревнований, включение в них спортсменов, подсчет очков — то есть все то, что лежит в фундаменте Игр, — отныне будет оцениваться с позиций "интеграции и недискриминации гендерной идентичности".В МОК отметили, что нынешний подход — результат двухлетней работы с "заинтересованными сторонами".Мы, разумеется, сумели догадаться, кто эти интересанты — это было не очень сложно.Итак, в очень недалеком будущем никто не сможет быть исключен из женских состязаний на основе, например, повышенного содержания тестостерона, еще называемого "мужским гормоном". Именно тестостерон отвечает, в частности, за силу и количество мышечной массы.Формирование гормонального фона девочек и мальчиков идет главным образом в подростковом возрасте.Мальчики тогда и получают заложенные природой (а еще наследственностью от мамы и папы) иную, чем у девочек, массу мышц, иное развитие строения тела, как и другой уровень физической силы.И это — результат эволюции развития человечества, а не итог инъекций химических препаратов, которые лишь по составу напоминают природные гормоны.На самом же деле эта "химия", вторгаясь в организм спортсмена, приводит его в состояние, очень далекое от равновесия.Как физического, так и ментального.Собственно граница, где спорт разделяют на мужской и женский, проходит по уровню наличия тестостерона в крови: женский организм этот гормон также вырабатывает, но в несопоставимо меньшем количестве.Поэтому атлет, который решил себя внезапно идентифицировать как женщину, автоматически получит стартовые преимущества перед своими соперницами.Первая "ласточка", возвестившая о новой эпохе в спорте, прилетела шесть лет назад: американская спортсменка, решившая сменить гендер, накачанная тестостероном по самые уши, хотела продолжать некоторое время состязаться в женском триатлоне. Получив отказ, она подала в суд, сочтя, что ее дискриминируют по гендерному признаку.В итоге Крис Мосье, совершив переход в мужской гендер, стал соревноваться с теми, чей уровень тестостерона совпадает с его собственным.Имелись и обратные примеры, когда бегунья Кастер Семеня пыталась опротестовать решение Спортивного арбитражного суда, в котором были четко зафиксированы цифры наличия тестостерона в крови легкоатлеток — и те, у кого он был выше, как у Семени, к бегу на определенные дистанции (от 400 метров и больше) не допускались.Теперь, судя по всему, подобная практика, если говорить о содержательной части концепции МОК, будет считаться "дискриминационной" и противоречащей нормам "инклюзивности".Характерно, что все то время, что МОК разрабатывал свою концепцию, за российскими спортсменами бегали допинг-офицеры, проверяя их анализы на наличие неких "запрещенных стимуляторов".И находя эти самые "запрещенные стимуляторы" после закапывания в нос нескольких капель препарата от насморка или приема витаминных комплексов.На основании этих "находок" и неких слов неких "свидетелей" высшие международные чиновники возлагали на целые федерации российского спорта ответственность за, как они говорили, "проведение политики допинга", а за это уже атлеты получали дисквалификацию. Порой на несколько лет.Все эти действия совершались — в точном следовании закону классицизма — в одно и то же время и в одном и том же месте.Если это не лицемерие, то что тогда лицемерие?Если это не двойные стандарты, то что тогда двойные стандарты?Да, в коммюнике МОК оговаривается, что вопросы "уровня тестостерона и других гормонов", присущих мужскому и женскому организму, будут решать международные спортивные федерации, но любому здравомыслящему наблюдателю ясно, что там точно не станут возражать против сложившегося вектора.Да, будут сделаны некие декоративные уточнения, но они не изменят установленного МОК положения вещей.Пекинская Олимпиада пройдет еще по старым правилам, а новые нормы новой спортивной этики начнут действовать уже после завершения Игр.Стоит заметить, что в середине сентября появились сообщения, что новая доктрина еще "не проработана" и поэтому будет опубликована лишь после завершения зимних Олимпийских игр.Однако не прошло и двух месяцев, как МОК свои рекомендации все же выпустил.Причины такой спешки могут быть различными, ясно одно: последовательное и постепенное стирание граней между гендерами приведет, и это можно утверждать вполне уверенно, к уничтожению как женского, так и мужского спорта.А если учесть, что эта сфера жизни имеет колоссальное эмоциональное воздействие, обладает огромной медийной силой, то можно ожидать, что стиранием гендерных границ лишь в спорте дело явно не ограничится.Новая реальность не просто постучалась в двери, она уже себя вполне вольготно чувствует в доме, где очень стараются не дать разрушить традиции.Даже если кому-то они кажутся старомодными.
https://rsport.ria.ru/20211117/vjr-1759458120.html
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Елена Караева
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Елена Караева
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в мире, спорт, авторы, международный олимпийский комитет (мок), трансгендер
18:56 17.11.2021
 

Спорта больше нет: его убило ЛГБТ-лобби

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЛорел Хаббард - трансгендерная женщина, на соревнованиях по тяжелой атлетике среди женщин в весовой категории свыше 87 кг на XXXII летних Олимпийских играх
Лорел Хаббард - трансгендерная женщина, на соревнованиях по тяжелой атлетике среди женщин в весовой категории свыше 87 кг на XXXII летних Олимпийских играх - РИА Новости, 1920, 17.11.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Елена Караева
Елена Караева
Все материалы
Несколько часов назад МОК выступил с инициативой, названной стыдливо "концепцией": речь идет о том, как будет уничтожаться спорт высоких достижений.
Ах нет, не так: МОК выпустил рекомендации, чтобы избежать "дискриминации спортсменов-трансгендеров", создав атмосферу общности и "инклюзивности".
Лорел Хаббард - РИА Новости, 1920, 17.11.2021
Вчера, 14:00
МОК представил новую концепцию о трансгендерах в мировом спорте
Международный олимпийский комитет, которому с момента его основания доверили хранить традиции состязания, скорее всего, под давлением ЛГБТ-лобби впервые официально подтвердил, что результаты соревнований, включение в них спортсменов, подсчет очков — то есть все то, что лежит в фундаменте Игр, — отныне будет оцениваться с позиций "интеграции и недискриминации гендерной идентичности".
В МОК отметили, что нынешний подход — результат двухлетней работы с "заинтересованными сторонами".
Мы, разумеется, сумели догадаться, кто эти интересанты — это было не очень сложно.
Стартовая позиция эстафеты 4х400 - РИА Новости, 1920, 17.11.2021
Вчера, 15:24
World Athletics оставит в силе правила отбора для атлетов-трансгендеров
Итак, в очень недалеком будущем никто не сможет быть исключен из женских состязаний на основе, например, повышенного содержания тестостерона, еще называемого "мужским гормоном". Именно тестостерон отвечает, в частности, за силу и количество мышечной массы.
Формирование гормонального фона девочек и мальчиков идет главным образом в подростковом возрасте.
Олимпиада-2020. Спортсменка-трансгендер впервые выступила на Олимпийских играх - РИА Новости, 1920, 02.08.2021
2 августа, 19:15Олимпиада 2020
Первый трансгендер на Олимпиаде провалился. Однако абсурд все равно победил
Мальчики тогда и получают заложенные природой (а еще наследственностью от мамы и папы) иную, чем у девочек, массу мышц, иное развитие строения тела, как и другой уровень физической силы.
И это — результат эволюции развития человечества, а не итог инъекций химических препаратов, которые лишь по составу напоминают природные гормоны.
Лорел Хаббард
4 августа, 17:40Олимпиада 2020
Первый трансгендер в истории Игр завершил карьеру после неудачи в Токио
На самом же деле эта "химия", вторгаясь в организм спортсмена, приводит его в состояние, очень далекое от равновесия.
Как физического, так и ментального.
Собственно граница, где спорт разделяют на мужской и женский, проходит по уровню наличия тестостерона в крови: женский организм этот гормон также вырабатывает, но в несопоставимо меньшем количестве.
Фигурное катание - РИА Новости, 1920, 13.08.2021
13 августа, 18:49Фигурное катание
ISU опубликовал правила участия трансгендеров в фигурном катании
Поэтому атлет, который решил себя внезапно идентифицировать как женщину, автоматически получит стартовые преимущества перед своими соперницами.
Первая "ласточка", возвестившая о новой эпохе в спорте, прилетела шесть лет назад: американская спортсменка, решившая сменить гендер, накачанная тестостероном по самые уши, хотела продолжать некоторое время состязаться в женском триатлоне. Получив отказ, она подала в суд, сочтя, что ее дискриминируют по гендерному признаку.
В итоге Крис Мосье, совершив переход в мужской гендер, стал соревноваться с теми, чей уровень тестостерона совпадает с его собственным.
© AFP 2021 / Getty Images / Slaven VlasicКрис Мосье — американский защитник трансгендеров и триатлонист
Крис Мосье - американский защитник трансгендеров и триатлонист - РИА Новости, 1920, 17.11.2021
© AFP 2021 / Getty Images / Slaven Vlasic
Крис Мосье — американский защитник трансгендеров и триатлонист
Имелись и обратные примеры, когда бегунья Кастер Семеня пыталась опротестовать решение Спортивного арбитражного суда, в котором были четко зафиксированы цифры наличия тестостерона в крови легкоатлеток — и те, у кого он был выше, как у Семени, к бегу на определенные дистанции (от 400 метров и больше) не допускались.
Теперь, судя по всему, подобная практика, если говорить о содержательной части концепции МОК, будет считаться "дискриминационной" и противоречащей нормам "инклюзивности".
Характерно, что все то время, что МОК разрабатывал свою концепцию, за российскими спортсменами бегали допинг-офицеры, проверяя их анализы на наличие неких "запрещенных стимуляторов".
Фигуристка Ирина Слуцкая - РИА Новости, 1920, 18.08.2021
18 августа, 14:14Фигурное катание
Слуцкая высказалась о решение ISU допустить трансгендеров до соревнований
И находя эти самые "запрещенные стимуляторы" после закапывания в нос нескольких капель препарата от насморка или приема витаминных комплексов.
На основании этих "находок" и неких слов неких "свидетелей" высшие международные чиновники возлагали на целые федерации российского спорта ответственность за, как они говорили, "проведение политики допинга", а за это уже атлеты получали дисквалификацию. Порой на несколько лет.
Разрабатывая свою концепцию, согласно которой повышенный уровень тестостерона не может служить основанием для исключения из соревнований, ровно те же международные спортивные чиновники лишали российских атлетов права на исполнение национального гимна и на поднятие российского флага в случае победы, а на командной форме не мог фигурировать русский триколор.
Все эти действия совершались — в точном следовании закону классицизма — в одно и то же время и в одном и том же месте.
Если это не лицемерие, то что тогда лицемерие?
Если это не двойные стандарты, то что тогда двойные стандарты?
Олимпийские кольца в Токио - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
20 июля, 14:24Авторы
Олимпийское двиЖЖЕНИЕ: МОК сменил девиз. Это "радужная" новость?
Да, в коммюнике МОК оговаривается, что вопросы "уровня тестостерона и других гормонов", присущих мужскому и женскому организму, будут решать международные спортивные федерации, но любому здравомыслящему наблюдателю ясно, что там точно не станут возражать против сложившегося вектора.
Да, будут сделаны некие декоративные уточнения, но они не изменят установленного МОК положения вещей.
Пекинская Олимпиада пройдет еще по старым правилам, а новые нормы новой спортивной этики начнут действовать уже после завершения Игр.
Две девушки во время поединка. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 03.03.2018
3 марта 2018, 10:00Авторы
Женский спорт в США: "девочка-мальчик" начинает и выигрываетБыть или не быть женскому спорту, когда не те пошли женщины и спорт их уже не тот? Для США это вопрос не праздный.
Стоит заметить, что в середине сентября появились сообщения, что новая доктрина еще "не проработана" и поэтому будет опубликована лишь после завершения зимних Олимпийских игр.
Однако не прошло и двух месяцев, как МОК свои рекомендации все же выпустил.
Причины такой спешки могут быть различными, ясно одно: последовательное и постепенное стирание граней между гендерами приведет, и это можно утверждать вполне уверенно, к уничтожению как женского, так и мужского спорта.
Президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев
2 августа, 10:43Олимпиада 2020
Шишкарев: смена пола и однополые браки могут убить спорт и нормальную жизнь
А если учесть, что эта сфера жизни имеет колоссальное эмоциональное воздействие, обладает огромной медийной силой, то можно ожидать, что стиранием гендерных границ лишь в спорте дело явно не ограничится.
Новая реальность не просто постучалась в двери, она уже себя вполне вольготно чувствует в доме, где очень стараются не дать разрушить традиции.
Даже если кому-то они кажутся старомодными.
 
В миреСпортАвторыМеждународный олимпийский комитет (МОК)трансгендер
 
 
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