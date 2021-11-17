https://ria.ru/20211117/sovbez-1759533690.html

В Совбезе раскрыли подробности разговора Патрушева и Салливана

В Совбезе раскрыли подробности разговора Патрушева и Салливана - РИА Новости, 17.11.2021

В Совбезе раскрыли подробности разговора Патрушева и Салливана

Секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев и помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан по телефону договорились о совместной работе... РИА Новости, 17.11.2021

2021-11-17T18:55

2021-11-17T18:55

2021-11-17T18:55

сша

николай патрушев

россия

джейк салливан

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев и помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан по телефону договорились о совместной работе над улучшением атмосферы отношений США и РФ, повышением доверия между двумя странами, сообщили журналистам в пресс-службе аппарата Совбеза.Подчеркивается, что переговоры прошли в конструктивном ключе и состоялись в рамках подготовки предстоящих контактов на высшем уровне.

https://ria.ru/20211117/patrushev-1759484286.html

сша

россия

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2021

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сша, николай патрушев, россия, джейк салливан