https://ria.ru/20211117/sovbez-1759533690.html
В Совбезе раскрыли подробности разговора Патрушева и Салливана
В Совбезе раскрыли подробности разговора Патрушева и Салливана - РИА Новости, 17.11.2021
В Совбезе раскрыли подробности разговора Патрушева и Салливана
Секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев и помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан по телефону договорились о совместной работе... РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T18:55
2021-11-17T18:55
2021-11-17T18:55
сша
николай патрушев
россия
джейк салливан
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев и помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан по телефону договорились о совместной работе над улучшением атмосферы отношений США и РФ, повышением доверия между двумя странами, сообщили журналистам в пресс-службе аппарата Совбеза.Подчеркивается, что переговоры прошли в конструктивном ключе и состоялись в рамках подготовки предстоящих контактов на высшем уровне.
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сша, николай патрушев, россия, джейк салливан
В Совбезе раскрыли подробности разговора Патрушева и Салливана
Патрушев и Салливан договорились работать над укреплением доверия между Россией и США