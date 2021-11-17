https://ria.ru/20211117/solovev-1759558178.html
Соловьев вернул государству субсидию, полученную во время пандемии
Соловьев вернул государству субсидию, полученную во время пандемии - РИА Новости, 17.11.2021
Соловьев вернул государству субсидию, полученную во время пандемии
Тележурналист Владимир Соловьев сообщил, что вернул государству выплаты, которые ему якобы перечислили как "пострадавшему предпринимателю". РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T23:43
2021-11-17T23:43
2021-11-17T23:43
общество
владимир соловьев (телеведущий)
россия
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Тележурналист Владимир Соловьев сообщил, что вернул государству выплаты, которые ему якобы перечислили как "пострадавшему предпринимателю".Ранее в Telegram-каналах появилась информация, что Соловьев якобы получил помощь от государства как пострадавший предприниматель."Я даже разбираться не буду, так это или не так, кто-то из моих бухгалтеров допустил или нет. Я сказал сразу, что вот они написали, что было две выплаты по 12 130 рублей, вот, пожалуйста, платежки, я показываю. Я, как и сказал, дал указания - деньги возвращены", - сказал Соловьев в эфире "Соловьев Live"."Допустили мои бухгалтеры такую ошибку, что ж, нажали и что-то получили", - добавил Соловьев.По его словам, он отправил обратно два раза по 12 130 рублей.
https://ria.ru/20211029/biznes-1756928485.html
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общество, владимир соловьев (телеведущий), россия
Соловьев вернул государству субсидию, полученную во время пандемии
Тележурналист Владимир Соловьев вернул государству субсидию, полученную во время пандемии