https://ria.ru/20211117/solovev-1759558178.html

Соловьев вернул государству субсидию, полученную во время пандемии

Соловьев вернул государству субсидию, полученную во время пандемии - РИА Новости, 17.11.2021

Соловьев вернул государству субсидию, полученную во время пандемии

Тележурналист Владимир Соловьев сообщил, что вернул государству выплаты, которые ему якобы перечислили как "пострадавшему предпринимателю". РИА Новости, 17.11.2021

2021-11-17T23:43

2021-11-17T23:43

2021-11-17T23:43

общество

владимир соловьев (телеведущий)

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0b/1754009635_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0c46f61adda91278a9e650ba4dd37274.jpg

МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Тележурналист Владимир Соловьев сообщил, что вернул государству выплаты, которые ему якобы перечислили как "пострадавшему предпринимателю".Ранее в Telegram-каналах появилась информация, что Соловьев якобы получил помощь от государства как пострадавший предприниматель."Я даже разбираться не буду, так это или не так, кто-то из моих бухгалтеров допустил или нет. Я сказал сразу, что вот они написали, что было две выплаты по 12 130 рублей, вот, пожалуйста, платежки, я показываю. Я, как и сказал, дал указания - деньги возвращены", - сказал Соловьев в эфире "Соловьев Live"."Допустили мои бухгалтеры такую ошибку, что ж, нажали и что-то получили", - добавил Соловьев.По его словам, он отправил обратно два раза по 12 130 рублей.

https://ria.ru/20211029/biznes-1756928485.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, владимир соловьев (телеведущий), россия