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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211117/smolyanki-1759400348.html
В Москве впервые представили полную серию портретов Левицкого "Смолянки"
В Москве впервые представили полную серию портретов Левицкого "Смолянки" - РИА Новости, 17.11.2021
В Москве впервые представили полную серию портретов Левицкого "Смолянки"
В Москве, в Государственном историческом музее (ГИМ), открылась выставка шедевров из собрания Русского музея, основой которой стала знаменитая серия портретов... РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T11:34
2021-11-17T11:34
культура
искусство
екатерина ii
выставки
новости культуры
россия
русский музей
исторический музей
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. В Москве, в Государственном историческом музее (ГИМ), открылась выставка шедевров из собрания Русского музея, основой которой стала знаменитая серия портретов "Смолянки" с изображениями первых студенток Смольного института Благородных девиц, созданная Дмитрием Левицким. Экспозиция также дополнена портретами основателей учебного заведения, учрежденного в 1764 году, — Екатерины Великой и Ивана Бецкого, предметами прикладного искусства, включая наряды воспитанниц Института, и архивными материалами. Всего в собрание выставки вошло более 90 произведений, предоставленных Русским музеем. Уникальность экспозиции состоит в том, что "Смолянки" ранее никогда полностью не покидали стен Русского музея, расположенного в Санкт-Петербурге. Лишь некоторые полотна передавали на временные выставки. Сейчас же у москвичей и гостей столицы есть возможность увидеть их все. В Институте преимущественно учились девушки из небогатых дворянских семей. Лучшие становились фрейлинами. Однако Дмитрий Левицкий написал не всех воспитанниц, а лишь тех, кого выбрали Екатерина II и ее личный секретарь Иван Бецкий. В выставке вообще много личного. Например, выпускница Смольного института Глафира Алымова стала фрейлиной Екатерины II. Также к ней приезжала первая жена будущего императора Павла I — Великая княгиня Наталья Алексеевна, чтобы помузицировать. Алымова была прекрасной арфисткой. Увы, столь удачно судьба сложилась не у всех учениц Смольного. Те, кто не стал частью императорского двора, оставались либо в Институте, либо возвращались домой. Тем не менее, в каждом портрете Левицкого демонстрируются достоинства и ценность человеческой личности, а также богатство ее духовного мира. Поэтому было так важно увидеть их в первозданном виде. "Десять лет тому назад полотна претерпели очень серьезную, капитальную, но, тем не менее, бережную реставрацию. Ее проводили к 275-летию со дня рождения художника, и тогда реставраторы убрали грязь, желтый лак, то есть вещи заблистали невероятной звучностью цвета, которая совершенно точно не вредит характеристике самих персонажей", — рассказал сокуратор выставки от Русского музея Григорий Голдовский.Произведения искусства расположили в Екатерининском зале. Выбор пространства был неслучайным. "Зал с прекрасной высотой потолков, он сам по себе очень торжественный", — рассказала дизайнер Агния Стерлигова. Выставка "Шедевры Русского музея. "Смолянки" Дмитрия Левицкого" продлится до 14 февраля 2022 года. Попасть в Государственный исторический музей можно по QR-коду и документу, удостоверяющему личность.
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искусство, екатерина ii, выставки, новости культуры, россия, русский музей, исторический музей, музеи
11:34 17.11.2021
 
В Москве впервые представили полную серию портретов Левицкого "Смолянки"

В Историческом музее впервые представили полную серию портретов Левицкого "Смолянки"

© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкВыставка "Шедевры Русского музея. "Смолянки" Дмитрия Левицкого"
Выставка Шедевры Русского музея. Смолянки Дмитрия Левицкого - РИА Новости, 1920, 17.11.2021
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. В Москве, в Государственном историческом музее (ГИМ), открылась выставка шедевров из собрания Русского музея, основой которой стала знаменитая серия портретов "Смолянки" с изображениями первых студенток Смольного института Благородных девиц, созданная Дмитрием Левицким.
Экспозиция также дополнена портретами основателей учебного заведения, учрежденного в 1764 году, — Екатерины Великой и Ивана Бецкого, предметами прикладного искусства, включая наряды воспитанниц Института, и архивными материалами. Всего в собрание выставки вошло более 90 произведений, предоставленных Русским музеем.
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкМужчина фотографирует портрет президента императорской академии художеств И. И. Бецкого на выставке "Шедевры Русского музея. "Смолянки" Дмитрия Левицкого" в выставочном комплексе Исторического музея в Москве.
Мужчина фотографирует портрет президента императорской академии художеств И. И. Бецкого на выставке Шедевры Русского музея. Смолянки Дмитрия Левицкого в выставочном комплексе Исторического музея в Москве.
1 из 5
Мужчина фотографирует портрет президента императорской академии художеств И. И. Бецкого на выставке "Шедевры Русского музея. "Смолянки" Дмитрия Левицкого" в выставочном комплексе Исторического музея в Москве.
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

Портрет императрицы Екатерины Великой кисти Дмитрия Левицкого на выставке "Шедевры Русского музея. "Смолянки" Дмитрия Левицкого"

Портрет императрицы Екатерины Великой кисти Дмитрия Левицкого на выставке Шедевры Русского музея. Смолянки Дмитрия Левицкого
2 из 5

Портрет императрицы Екатерины Великой кисти Дмитрия Левицкого на выставке "Шедевры Русского музея. "Смолянки" Дмитрия Левицкого"

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

Платья первых воспитанниц Смольного института Благородных девиц

Выставка Шедевры Русского музея. Смолянки Дмитрия Левицкого
3 из 5

Платья первых воспитанниц Смольного института Благородных девиц

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

Веера студенток

Выставка Шедевры Русского музея. Смолянки Дмитрия Левицкого
4 из 5

Веера студенток

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

Шифр за окончание Смольного института с бантом

Выставка Шедевры Русского музея. Смолянки Дмитрия Левицкого
5 из 5

Шифр за окончание Смольного института с бантом

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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1 из 5
Мужчина фотографирует портрет президента императорской академии художеств И. И. Бецкого на выставке "Шедевры Русского музея. "Смолянки" Дмитрия Левицкого" в выставочном комплексе Исторического музея в Москве.
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
2 из 5

Портрет императрицы Екатерины Великой кисти Дмитрия Левицкого на выставке "Шедевры Русского музея. "Смолянки" Дмитрия Левицкого"

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
3 из 5

Платья первых воспитанниц Смольного института Благородных девиц

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
4 из 5

Веера студенток

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
5 из 5

Шифр за окончание Смольного института с бантом

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Уникальность экспозиции состоит в том, что "Смолянки" ранее никогда полностью не покидали стен Русского музея, расположенного в Санкт-Петербурге. Лишь некоторые полотна передавали на временные выставки. Сейчас же у москвичей и гостей столицы есть возможность увидеть их все.

"Это подарок Русского музея нам в связи юбилеем, который будет в следующем году, — отметила куратор экспозиции Людмила Руднева. — Выставка также актуальна тем, что эти портреты Левицкого заряжены положительным и возвышенным духом. Эти девочки счастливы и рады жизни и получают удовольствие от творчества и учебы".

В Институте преимущественно учились девушки из небогатых дворянских семей. Лучшие становились фрейлинами. Однако Дмитрий Левицкий написал не всех воспитанниц, а лишь тех, кого выбрали Екатерина II и ее личный секретарь Иван Бецкий.
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкДиректор Государственного исторического музея Алексей Левыкин на выставке "Шедевры Русского музея. "Смолянки" Дмитрия Левицкого" в выставочном комплексе Исторического музея в Москве.
Директор Государственного исторического музея Алексей Левыкин на выставке Шедевры Русского музея. Смолянки Дмитрия Левицкого в выставочном комплексе Исторического музея в Москве. - РИА Новости, 1920, 17.11.2021
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Директор Государственного исторического музея Алексей Левыкин на выставке "Шедевры Русского музея. "Смолянки" Дмитрия Левицкого" в выставочном комплексе Исторического музея в Москве.
"Сложно сказать, почему были написаны портреты именно этих девушек, — отметила Руднева. — Но с каждой из них императрица и Иван Бецкий были лично знакомы, общались, знали об их талантах".
В выставке вообще много личного. Например, выпускница Смольного института Глафира Алымова стала фрейлиной Екатерины II. Также к ней приезжала первая жена будущего императора Павла I — Великая княгиня Наталья Алексеевна, чтобы помузицировать. Алымова была прекрасной арфисткой.
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПортрет Глафиры Алымовой (справа) на выставке "Шедевры Русского музея. "Смолянки" Дмитрия Левицкого"
Портрет Глафиры Алымовой (справа) на выставке Шедевры Русского музея. Смолянки Дмитрия Левицкого - РИА Новости, 1920, 17.11.2021
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Портрет Глафиры Алымовой (справа) на выставке "Шедевры Русского музея. "Смолянки" Дмитрия Левицкого"
Увы, столь удачно судьба сложилась не у всех учениц Смольного. Те, кто не стал частью императорского двора, оставались либо в Институте, либо возвращались домой. Тем не менее, в каждом портрете Левицкого демонстрируются достоинства и ценность человеческой личности, а также богатство ее духовного мира.
"Портретная серия "Смолянок" стала высоким достижением отечественной живописной школы, полноправно вошедшей во второй половине XVIII века в круг европейских национальных художественных школ", — подчеркивают организаторы экспозиции.
Поэтому было так важно увидеть их в первозданном виде. "Десять лет тому назад полотна претерпели очень серьезную, капитальную, но, тем не менее, бережную реставрацию. Ее проводили к 275-летию со дня рождения художника, и тогда реставраторы убрали грязь, желтый лак, то есть вещи заблистали невероятной звучностью цвета, которая совершенно точно не вредит характеристике самих персонажей", — рассказал сокуратор выставки от Русского музея Григорий Голдовский.
Произведения искусства расположили в Екатерининском зале. Выбор пространства был неслучайным. "Зал с прекрасной высотой потолков, он сам по себе очень торжественный", — рассказала дизайнер Агния Стерлигова.
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПосетители на выставке "Шедевры Русского музея. "Смолянки" Дмитрия Левицкого" в выставочном комплексе Исторического музея в Москве.
Посетители на выставке Шедевры Русского музея. Смолянки Дмитрия Левицкого в выставочном комплексе Исторического музея в Москве. - РИА Новости, 1920, 17.11.2021
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Посетители на выставке "Шедевры Русского музея. "Смолянки" Дмитрия Левицкого" в выставочном комплексе Исторического музея в Москве.
"Мы слегка изменили его геометрию, введя образ атласной ленты, огибающей экспонаты, и разместили портреты уровнем чуть ниже, чем они размещены в залах Русского музея. Мне кажется, благодаря этому есть возможность почувствовать себя в диалоге с героинями портретов Левицкого: они будто бы вокруг нас выстраиваются в торжественную бальную линию", — отметила она.
Выставка "Шедевры Русского музея. "Смолянки" Дмитрия Левицкого" продлится до 14 февраля 2022 года. Попасть в Государственный исторический музей можно по QR-коду и документу, удостоверяющему личность.
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