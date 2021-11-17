https://ria.ru/20211117/smolyanki-1759400348.html

В Москве впервые представили полную серию портретов Левицкого "Смолянки"

В Москве впервые представили полную серию портретов Левицкого "Смолянки" - РИА Новости, 17.11.2021

В Москве впервые представили полную серию портретов Левицкого "Смолянки"

В Москве, в Государственном историческом музее (ГИМ), открылась выставка шедевров из собрания Русского музея, основой которой стала знаменитая серия портретов... РИА Новости, 17.11.2021

2021-11-17T11:34

2021-11-17T11:34

2021-11-17T11:34

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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. В Москве, в Государственном историческом музее (ГИМ), открылась выставка шедевров из собрания Русского музея, основой которой стала знаменитая серия портретов "Смолянки" с изображениями первых студенток Смольного института Благородных девиц, созданная Дмитрием Левицким. Экспозиция также дополнена портретами основателей учебного заведения, учрежденного в 1764 году, — Екатерины Великой и Ивана Бецкого, предметами прикладного искусства, включая наряды воспитанниц Института, и архивными материалами. Всего в собрание выставки вошло более 90 произведений, предоставленных Русским музеем. Уникальность экспозиции состоит в том, что "Смолянки" ранее никогда полностью не покидали стен Русского музея, расположенного в Санкт-Петербурге. Лишь некоторые полотна передавали на временные выставки. Сейчас же у москвичей и гостей столицы есть возможность увидеть их все. В Институте преимущественно учились девушки из небогатых дворянских семей. Лучшие становились фрейлинами. Однако Дмитрий Левицкий написал не всех воспитанниц, а лишь тех, кого выбрали Екатерина II и ее личный секретарь Иван Бецкий. В выставке вообще много личного. Например, выпускница Смольного института Глафира Алымова стала фрейлиной Екатерины II. Также к ней приезжала первая жена будущего императора Павла I — Великая княгиня Наталья Алексеевна, чтобы помузицировать. Алымова была прекрасной арфисткой. Увы, столь удачно судьба сложилась не у всех учениц Смольного. Те, кто не стал частью императорского двора, оставались либо в Институте, либо возвращались домой. Тем не менее, в каждом портрете Левицкого демонстрируются достоинства и ценность человеческой личности, а также богатство ее духовного мира. Поэтому было так важно увидеть их в первозданном виде. "Десять лет тому назад полотна претерпели очень серьезную, капитальную, но, тем не менее, бережную реставрацию. Ее проводили к 275-летию со дня рождения художника, и тогда реставраторы убрали грязь, желтый лак, то есть вещи заблистали невероятной звучностью цвета, которая совершенно точно не вредит характеристике самих персонажей", — рассказал сокуратор выставки от Русского музея Григорий Голдовский.Произведения искусства расположили в Екатерининском зале. Выбор пространства был неслучайным. "Зал с прекрасной высотой потолков, он сам по себе очень торжественный", — рассказала дизайнер Агния Стерлигова. Выставка "Шедевры Русского музея. "Смолянки" Дмитрия Левицкого" продлится до 14 февраля 2022 года. Попасть в Государственный исторический музей можно по QR-коду и документу, удостоверяющему личность.

https://ria.ru/20211112/manezh-1758597972.html

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искусство, екатерина ii, выставки, новости культуры, россия, русский музей, исторический музей, музеи