В Москве впервые представили полную серию портретов Левицкого "Смолянки"

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. В Москве, в Государственном историческом музее (ГИМ), открылась выставка шедевров из собрания Русского музея, основой которой стала знаменитая серия портретов "Смолянки" с изображениями первых студенток Смольного института Благородных девиц, созданная Дмитрием Левицким. Экспозиция также дополнена портретами основателей учебного заведения, учрежденного в 1764 году, — Екатерины Великой и Ивана Бецкого, предметами прикладного искусства, включая наряды воспитанниц Института, и архивными материалами. Всего в собрание выставки вошло более 90 произведений, предоставленных Русским музеем. Уникальность экспозиции состоит в том, что "Смолянки" ранее никогда полностью не покидали стен Русского музея, расположенного в Санкт-Петербурге. Лишь некоторые полотна передавали на временные выставки. Сейчас же у москвичей и гостей столицы есть возможность увидеть их все. В Институте преимущественно учились девушки из небогатых дворянских семей. Лучшие становились фрейлинами. Однако Дмитрий Левицкий написал не всех воспитанниц, а лишь тех, кого выбрали Екатерина II и ее личный секретарь Иван Бецкий. В выставке вообще много личного. Например, выпускница Смольного института Глафира Алымова стала фрейлиной Екатерины II. Также к ней приезжала первая жена будущего императора Павла I — Великая княгиня Наталья Алексеевна, чтобы помузицировать. Алымова была прекрасной арфисткой. Увы, столь удачно судьба сложилась не у всех учениц Смольного. Те, кто не стал частью императорского двора, оставались либо в Институте, либо возвращались домой. Тем не менее, в каждом портрете Левицкого демонстрируются достоинства и ценность человеческой личности, а также богатство ее духовного мира. Поэтому было так важно увидеть их в первозданном виде. "Десять лет тому назад полотна претерпели очень серьезную, капитальную, но, тем не менее, бережную реставрацию. Ее проводили к 275-летию со дня рождения художника, и тогда реставраторы убрали грязь, желтый лак, то есть вещи заблистали невероятной звучностью цвета, которая совершенно точно не вредит характеристике самих персонажей", — рассказал сокуратор выставки от Русского музея Григорий Голдовский.Произведения искусства расположили в Екатерининском зале. Выбор пространства был неслучайным. "Зал с прекрасной высотой потолков, он сам по себе очень торжественный", — рассказала дизайнер Агния Стерлигова. Выставка "Шедевры Русского музея. "Смолянки" Дмитрия Левицкого" продлится до 14 февраля 2022 года. Попасть в Государственный исторический музей можно по QR-коду и документу, удостоверяющему личность.
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. В Москве, в Государственном историческом музее (ГИМ), открылась выставка шедевров из собрания Русского музея, основой которой стала знаменитая серия портретов "Смолянки" с изображениями первых студенток Смольного института Благородных девиц, созданная Дмитрием Левицким.
Экспозиция также дополнена портретами основателей учебного заведения, учрежденного в 1764 году, — Екатерины Великой и Ивана Бецкого, предметами прикладного искусства, включая наряды воспитанниц Института, и архивными материалами. Всего в собрание выставки вошло более 90 произведений, предоставленных Русским музеем.
Мужчина фотографирует портрет президента императорской академии художеств И. И. Бецкого на выставке "Шедевры Русского музея. "Смолянки" Дмитрия Левицкого" в выставочном комплексе Исторического музея в Москве.
Мужчина фотографирует портрет президента императорской академии художеств И. И. Бецкого на выставке "Шедевры Русского музея. "Смолянки" Дмитрия Левицкого" в выставочном комплексе Исторического музея в Москве.
Уникальность экспозиции состоит в том, что "Смолянки" ранее никогда полностью не покидали стен Русского музея, расположенного в Санкт-Петербурге. Лишь некоторые полотна передавали на временные выставки. Сейчас же у москвичей и гостей столицы есть возможность увидеть их все.
"Это подарок Русского музея нам в связи юбилеем, который будет в следующем году, — отметила куратор экспозиции Людмила Руднева. — Выставка также актуальна тем, что эти портреты Левицкого заряжены положительным и возвышенным духом. Эти девочки счастливы и рады жизни и получают удовольствие от творчества и учебы".
В Институте преимущественно учились девушки из небогатых дворянских семей. Лучшие становились фрейлинами. Однако Дмитрий Левицкий написал не всех воспитанниц, а лишь тех, кого выбрали Екатерина II и ее личный секретарь Иван Бецкий.
Директор Государственного исторического музея Алексей Левыкин на выставке "Шедевры Русского музея. "Смолянки" Дмитрия Левицкого" в выставочном комплексе Исторического музея в Москве.
"Сложно сказать, почему были написаны портреты именно этих девушек, — отметила Руднева. — Но с каждой из них императрица и Иван Бецкий были лично знакомы, общались, знали об их талантах".
В выставке вообще много личного. Например, выпускница Смольного института Глафира Алымова стала фрейлиной Екатерины II. Также к ней приезжала первая жена будущего императора Павла I — Великая княгиня Наталья Алексеевна, чтобы помузицировать. Алымова была прекрасной арфисткой.
Портрет Глафиры Алымовой (справа) на выставке "Шедевры Русского музея. "Смолянки" Дмитрия Левицкого"
Увы, столь удачно судьба сложилась не у всех учениц Смольного. Те, кто не стал частью императорского двора, оставались либо в Институте, либо возвращались домой. Тем не менее, в каждом портрете Левицкого демонстрируются достоинства и ценность человеческой личности, а также богатство ее духовного мира.
"Портретная серия "Смолянок" стала высоким достижением отечественной живописной школы, полноправно вошедшей во второй половине XVIII века в круг европейских национальных художественных школ", — подчеркивают организаторы экспозиции.
Поэтому было так важно увидеть их в первозданном виде. "Десять лет тому назад полотна претерпели очень серьезную, капитальную, но, тем не менее, бережную реставрацию. Ее проводили к 275-летию со дня рождения художника, и тогда реставраторы убрали грязь, желтый лак, то есть вещи заблистали невероятной звучностью цвета, которая совершенно точно не вредит характеристике самих персонажей", — рассказал сокуратор выставки от Русского музея Григорий Голдовский.
Произведения искусства расположили в Екатерининском зале. Выбор пространства был неслучайным. "Зал с прекрасной высотой потолков, он сам по себе очень торжественный", — рассказала дизайнер Агния Стерлигова.
Посетители на выставке "Шедевры Русского музея. "Смолянки" Дмитрия Левицкого" в выставочном комплексе Исторического музея в Москве.
"Мы слегка изменили его геометрию, введя образ атласной ленты, огибающей экспонаты, и разместили портреты уровнем чуть ниже, чем они размещены в залах Русского музея. Мне кажется, благодаря этому есть возможность почувствовать себя в диалоге с героинями портретов Левицкого: они будто бы вокруг нас выстраиваются в торжественную бальную линию", — отметила она.
Выставка "Шедевры Русского музея. "Смолянки" Дмитрия Левицкого" продлится до 14 февраля 2022 года. Попасть в Государственный исторический музей можно по QR-коду и документу, удостоверяющему личность.
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