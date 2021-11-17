https://ria.ru/20211117/slovar-1759457039.html
Кембриджский словарь английского языка назвал главное слово 2021 года
Кембриджский словарь английского языка назвал главное слово 2021 года - РИА Новости, 17.11.2021
Кембриджский словарь английского языка назвал главное слово 2021 года
Кембриджский словарь английского языка (Cambridge Dictionary) назвал слово "настойчивость" (perseverance) главным словом 2021 года. РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T13:55
2021-11-17T13:55
2021-11-17T14:00
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ЛОНДОН, 17 ноя - РИА Новости. Кембриджский словарь английского языка (Cambridge Dictionary) назвал слово "настойчивость" (perseverance) главным словом 2021 года."Мы можем официально объявить слово 2021 года по версии Cambridge Dictionary - это слово "настойчивость" (perseverance), - говорится в сообщении, опубликованном на странице словаря в Twitter.Согласно словарному определению "настойчивость" (perseverance) - это существительное, которое означает постоянные усилия, направленные на достижения чего-то, даже когда это сложно или занимает много времени.Как отмечается, в общий сложности за 2021 год определение этого слова в словаре искали более 243 тысяч раз. Наибольшая волна поисковых запросов была отмечена в феврале, когда марсоход НАСА Perseverance совершил посадку на Марс.По мнению менеджера издательского отдела Cambridge Dictionary Вендалин Николс, редакторы сочли это слово подходящим, учитывая проблемы 2021 года."Подобно настойчивости, которая требуется, чтобы посадить марсоход на Марс, она также нужна, чтобы противостоять вызовам, c которыми мы столкнулись из-за COVID-19, климатических бедствий, политической нестабильности и конфликтов", - приводит слова Николс телеканал Sky News.Новейший марсоход НАСА Perseverance стартовал с Земли в июле прошлого года и в феврале совершил успешную посадку на Марс.Миссия Mars 2020 с ровером Perseverance стартовала с Земли в июле прошлого года, в феврале марсоход успешно приземлился на Марсе. Пятый марсоход в истории НАСА оснащен семью научными инструментами для изучения строения и геологии Красной планеты. Главной задачей станет забор образцов марсианского грунта, которые, как предполагается, в будущем будут доставлены на Землю. На борту Perseverance - экспериментальное устройство для получения кислорода из атмосферы Марса, а также "космический вертолет", которому предстоит впервые выполнить полет на другой планете. -0-
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РИА Новости
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13:55 17.11.2021 (обновлено: 14:00 17.11.2021)
Кембриджский словарь английского языка назвал главное слово 2021 года
Кембриджский словарь назвал слово "настойчивость" главным словом года
ЛОНДОН, 17 ноя - РИА Новости. Кембриджский словарь английского языка (Cambridge Dictionary) назвал слово "настойчивость" (perseverance) главным словом 2021 года.
"Мы можем официально объявить слово 2021 года по версии Cambridge Dictionary - это слово "настойчивость" (perseverance), - говорится в сообщении, опубликованном на странице словаря в Twitter
.
Согласно словарному определению "настойчивость" (perseverance) - это существительное, которое означает постоянные усилия, направленные на достижения чего-то, даже когда это сложно или занимает много времени.
Как отмечается, в общий сложности за 2021 год определение этого слова в словаре искали более 243 тысяч раз. Наибольшая волна поисковых запросов была отмечена в феврале, когда марсоход НАСА
Perseverance совершил посадку на Марс
.
По мнению менеджера издательского отдела Cambridge Dictionary Вендалин Николс, редакторы сочли это слово подходящим, учитывая проблемы 2021 года.
"Подобно настойчивости, которая требуется, чтобы посадить марсоход на Марс, она также нужна, чтобы противостоять вызовам, c которыми мы столкнулись из-за COVID-19, климатических бедствий, политической нестабильности и конфликтов", - приводит слова Николс телеканал Sky News.
Новейший марсоход НАСА Perseverance стартовал с Земли
в июле прошлого года и в феврале совершил успешную посадку на Марс.
Миссия Mars 2020 с ровером Perseverance стартовала с Земли в июле прошлого года, в феврале марсоход успешно приземлился на Марсе. Пятый марсоход в истории НАСА оснащен семью научными инструментами для изучения строения и геологии Красной планеты. Главной задачей станет забор образцов марсианского грунта, которые, как предполагается, в будущем будут доставлены на Землю. На борту Perseverance - экспериментальное устройство для получения кислорода из атмосферы Марса, а также "космический вертолет", которому предстоит впервые выполнить полет на другой планете. -0-