Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211117/slovar-1759457039.html
Кембриджский словарь английского языка назвал главное слово 2021 года
Кембриджский словарь английского языка назвал главное слово 2021 года - РИА Новости, 17.11.2021
Кембриджский словарь английского языка назвал главное слово 2021 года
Кембриджский словарь английского языка (Cambridge Dictionary) назвал слово "настойчивость" (perseverance) главным словом 2021 года. РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T13:55
2021-11-17T14:00
twitter
наса
космос - риа наука
марс
земля
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/11/1759454391_185:0:3150:1668_1920x0_80_0_0_580b1486b0ae19e585fbf0422308fd5c.jpg
ЛОНДОН, 17 ноя - РИА Новости. Кембриджский словарь английского языка (Cambridge Dictionary) назвал слово "настойчивость" (perseverance) главным словом 2021 года."Мы можем официально объявить слово 2021 года по версии Cambridge Dictionary - это слово "настойчивость" (perseverance), - говорится в сообщении, опубликованном на странице словаря в Twitter.Согласно словарному определению "настойчивость" (perseverance) - это существительное, которое означает постоянные усилия, направленные на достижения чего-то, даже когда это сложно или занимает много времени.Как отмечается, в общий сложности за 2021 год определение этого слова в словаре искали более 243 тысяч раз. Наибольшая волна поисковых запросов была отмечена в феврале, когда марсоход НАСА Perseverance совершил посадку на Марс.По мнению менеджера издательского отдела Cambridge Dictionary Вендалин Николс, редакторы сочли это слово подходящим, учитывая проблемы 2021 года."Подобно настойчивости, которая требуется, чтобы посадить марсоход на Марс, она также нужна, чтобы противостоять вызовам, c которыми мы столкнулись из-за COVID-19, климатических бедствий, политической нестабильности и конфликтов", - приводит слова Николс телеканал Sky News.Новейший марсоход НАСА Perseverance стартовал с Земли в июле прошлого года и в феврале совершил успешную посадку на Марс.Миссия Mars 2020 с ровером Perseverance стартовала с Земли в июле прошлого года, в феврале марсоход успешно приземлился на Марсе. Пятый марсоход в истории НАСА оснащен семью научными инструментами для изучения строения и геологии Красной планеты. Главной задачей станет забор образцов марсианского грунта, которые, как предполагается, в будущем будут доставлены на Землю. На борту Perseverance - экспериментальное устройство для получения кислорода из атмосферы Марса, а также "космический вертолет", которому предстоит впервые выполнить полет на другой планете. -0-
https://radiosputnik.ria.ru/20211101/slovar-1757209986.html
марс
земля
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/11/1759454391_555:0:2779:1668_1920x0_80_0_0_4c5f026ee2fd763d5f115281f06c5869.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
twitter, наса, космос - риа наука, марс, земля
13:55 17.11.2021 (обновлено: 14:00 17.11.2021)
 
Кембриджский словарь английского языка назвал главное слово 2021 года

Кембриджский словарь назвал слово "настойчивость" главным словом года

© Cambridge DictionaryКембриджский словарь английского языка назвал словом 2021 года "упорство" (perseverance)
Кембриджский словарь английского языка назвал словом 2021 года упорство (perseverance)
© Cambridge Dictionary
Читать ria.ru в
ЛОНДОН, 17 ноя - РИА Новости. Кембриджский словарь английского языка (Cambridge Dictionary) назвал слово "настойчивость" (perseverance) главным словом 2021 года.
"Мы можем официально объявить слово 2021 года по версии Cambridge Dictionary - это слово "настойчивость" (perseverance), - говорится в сообщении, опубликованном на странице словаря в Twitter.
Согласно словарному определению "настойчивость" (perseverance) - это существительное, которое означает постоянные усилия, направленные на достижения чего-то, даже когда это сложно или занимает много времени.
Как отмечается, в общий сложности за 2021 год определение этого слова в словаре искали более 243 тысяч раз. Наибольшая волна поисковых запросов была отмечена в феврале, когда марсоход НАСА Perseverance совершил посадку на Марс.
Медицинский сотрудник мобильной бригады во время проведения выездной вакцинации от COVID-19 сотрудников спортивной школы олимпийского резерва по конному спорту - РИА Новости, 1920, 01.11.2021
1 ноября, 14:29В мире
Оксфордский словарь назвал слово года
По мнению менеджера издательского отдела Cambridge Dictionary Вендалин Николс, редакторы сочли это слово подходящим, учитывая проблемы 2021 года.
"Подобно настойчивости, которая требуется, чтобы посадить марсоход на Марс, она также нужна, чтобы противостоять вызовам, c которыми мы столкнулись из-за COVID-19, климатических бедствий, политической нестабильности и конфликтов", - приводит слова Николс телеканал Sky News.
Новейший марсоход НАСА Perseverance стартовал с Земли в июле прошлого года и в феврале совершил успешную посадку на Марс.
Миссия Mars 2020 с ровером Perseverance стартовала с Земли в июле прошлого года, в феврале марсоход успешно приземлился на Марсе. Пятый марсоход в истории НАСА оснащен семью научными инструментами для изучения строения и геологии Красной планеты. Главной задачей станет забор образцов марсианского грунта, которые, как предполагается, в будущем будут доставлены на Землю. На борту Perseverance - экспериментальное устройство для получения кислорода из атмосферы Марса, а также "космический вертолет", которому предстоит впервые выполнить полет на другой планете. -0-
 
TwitterНАСАКосмос - РИА НаукаМарсЗемля
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:00В Раде рассказали, ради чего Украина отдала Крым России
03:56"Это ужасно": подруга звезды "Танцев со звездами" раскрыла детали ее смерти
03:37Источник рассказал о спросе на вооруженные "Вихрями" дроны "Орион"
03:35Врач объяснила, к чему приведет полный отказ от сахара
03:33Курильщики тяжелее переносят COVID-19, рассказали в Роспотребнадзоре
03:15Финансист назвал время года для максимальной выгодной сделки с жильем
03:00Юристы рассказали, что может грозить руферам
02:44"Это позор": на Украине разочаровались в Западе из-за кризиса на границе ЕС
02:34В Белом доме оценили переговоры Патрушева и Салливана
02:25Диетолог раскрыла простые способы избавления от целлюлита
02:15Врач объяснила, как вернуть обоняние после COVID-19
02:15Эксперт объяснил, как снизить риск обмана в ЖКХ
02:02В США рассказали, при каком условии Украина сможет отобрать Крым у России
01:46В Польше подсказали способ обойти ограничения для "Северного потока — 2"
01:24Небензя рассказал о новых вызовах в Афганистане
01:15Аналитик рассказал, что придет на смену гегемонии доллара
00:42Небензя заявил о риске перелива терроризма из Афганистана в соседние страны
00:39Небензя: Россия выступает за созыв донорской конференции по Афганистану
00:37Вильфанд рассказал о "нерадостной" погоде в Европейской России
00:32Небензя рассказал, без чего невозможно решить проблемы Афганистана
Лента новостейМолния
В Раде рассказали, ради чего Украина отдала Крым России"Это ужасно": подруга звезды "Танцев со звездами" раскрыла детали ее смертиИсточник рассказал о спросе на вооруженные "Вихрями" дроны "Орион"Врач объяснила, к чему приведет полный отказ от сахараКурильщики тяжелее переносят COVID-19, рассказали в РоспотребнадзореФинансист назвал время года для максимальной выгодной сделки с жильемЮристы рассказали, что может грозить руферам"Это позор": на Украине разочаровались в Западе из-за кризиса на границе ЕСВ Белом доме оценили переговоры Патрушева и СалливанаДиетолог раскрыла простые способы избавления от целлюлитаВрач объяснила, как вернуть обоняние после COVID-19Эксперт объяснил, как снизить риск обмана в ЖКХВ США рассказали, при каком условии Украина сможет отобрать Крым у РоссииВ Польше подсказали способ обойти ограничения для "Северного потока — 2"Небензя рассказал о новых вызовах в АфганистанеАналитик рассказал, что придет на смену гегемонии доллараНебензя заявил о риске перелива терроризма из Афганистана в соседние страныНебензя: Россия выступает за созыв донорской конференции по АфганистануВильфанд рассказал о "нерадостной" погоде в Европейской РоссииНебензя рассказал, без чего невозможно решить проблемы Афганистана