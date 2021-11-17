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В Красноярске стеллажи с алкоголем обрушились и завалили рабочего на складе
В Красноярске стеллажи с алкоголем обрушились и завалили рабочего на складе - РИА Новости, 17.11.2021
В Красноярске стеллажи с алкоголем обрушились и завалили рабочего на складе
Два стеллажа с алкогольной продукцией обрушились и завалили рабочего на складе в Красноярске, пострадавший передан врачам, сообщили журналистам в краевом главке РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T15:05
2021-11-17T15:50
происшествия
красноярск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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КРАСНОЯРСК, 17 ноя - РИА Новости. Два стеллажа с алкогольной продукцией обрушились и завалили рабочего на складе в Красноярске, пострадавший передан врачам, сообщили журналистам в краевом главке МЧС.По его данным, инцидент произошел на улице Калинина."В 15.19 поступило сообщение об обрушении двух стеллажей на складе с алкогольной продукцией, по предварительной информации под завалом находился один человек. Силами КГКУ "Спасатель" человек с признаками жизни был извлечен и передан карете скорой помощи. Предварительная причина - нарушение техники безопасности", - говорится в сообщении.По данным главка, всего к спасательным работам привлекались четыре единицы техники и 28 человек.По данным пресс-службы, разбор завалов будет выполняться силами собственника склада.По данным прокуратуры, пострадавшего доставили с ушибом головы и повреждением ноги."Прокуратурой края организована проверка по информации об обрушении стеллажей на складе алкоголя компании "Русский Разгуляйка". В ходе проверки прокуратурой будет дана оценка соблюдению требований законодательства об охране труда и профилактике производственного травматизма, а также законодательства в сфере хранения и оборота алкогольной продукции", - говорится в сообщении.В ведомстве отметили что, по данным представителей компании, пока невозможно оценить ущерб от обрушения.По данным СК, в момент обрушения на складе находилось около 40 сотрудников компании. Следователи в связи с обрушением металлоконструкций на складе также начали проверку на предмет нарушения требований охраны труда."Предварительно установлено, что металлоконструкции были установлены летом 2021 года", - сообщает следствие.По данным прокуратуры, изготовление и монтаж стеллажей осуществляла компания ООО "Солос" из Новосибирска.
https://ria.ru/20211103/altay-1757513301.html
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Момент обрушения стеллажей с алкоголем на складе в Красноярске
Два стеллажа с алкогольной продукцией обрушились и завалили рабочего на складе в Красноярске, пострадавший передан врачам.
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происшествия, красноярск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
15:05 17.11.2021 (обновлено: 15:50 17.11.2021)
 
В Красноярске стеллажи с алкоголем обрушились и завалили рабочего на складе

Два стеллажа с алкоголем обрушились и завалили рабочего на складе в Красноярске

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КРАСНОЯРСК, 17 ноя - РИА Новости. Два стеллажа с алкогольной продукцией обрушились и завалили рабочего на складе в Красноярске, пострадавший передан врачам, сообщили журналистам в краевом главке МЧС.
По его данным, инцидент произошел на улице Калинина.
"В 15.19 поступило сообщение об обрушении двух стеллажей на складе с алкогольной продукцией, по предварительной информации под завалом находился один человек. Силами КГКУ "Спасатель" человек с признаками жизни был извлечен и передан карете скорой помощи. Предварительная причина - нарушение техники безопасности", - говорится в сообщении.
По данным главка, всего к спасательным работам привлекались четыре единицы техники и 28 человек.
"Пострадавший госпитализирован в Красноярскую межрайонную клиническую больницу скорой медицинской помощи им. Н. С. Карповича (БСМП). Состояние средней степени тяжести", - сообщили в главке МЧС.
По данным пресс-службы, разбор завалов будет выполняться силами собственника склада.
По данным прокуратуры, пострадавшего доставили с ушибом головы и повреждением ноги.
"Прокуратурой края организована проверка по информации об обрушении стеллажей на складе алкоголя компании "Русский Разгуляйка". В ходе проверки прокуратурой будет дана оценка соблюдению требований законодательства об охране труда и профилактике производственного травматизма, а также законодательства в сфере хранения и оборота алкогольной продукции", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили что, по данным представителей компании, пока невозможно оценить ущерб от обрушения.
По данным СК, в момент обрушения на складе находилось около 40 сотрудников компании. Следователи в связи с обрушением металлоконструкций на складе также начали проверку на предмет нарушения требований охраны труда.
"Предварительно установлено, что металлоконструкции были установлены летом 2021 года", - сообщает следствие.
По данным прокуратуры, изготовление и монтаж стеллажей осуществляла компания ООО "Солос" из Новосибирска.
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ПроисшествияКрасноярскМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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