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В Пермском крае бывшего прокурора обвинили в получении крупных взяток

В Пермском крае бывшего прокурора обвинили в получении крупных взяток - РИА Новости, 17.11.2021

В Пермском крае бывшего прокурора обвинили в получении крупных взяток

Экс-прокурор Индустриального района Перми предстанет перед судом по обвинению в получении взяток и пособничестве во взяточничестве, сообщает СУСК РФ по... РИА Новости, 17.11.2021

2021-11-17T15:38

2021-11-17T15:38

2021-11-17T15:38

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ПЕРМЬ, 17 ноя - РИА Новости. Экс-прокурор Индустриального района Перми предстанет перед судом по обвинению в получении взяток и пособничестве во взяточничестве, сообщает СУСК РФ по Пермскому краю.О задержании и аресте экс-прокурора Индустриального района Перми Сергея Мурая СУСК и Пермский краевой суд сообщали в августе 2020 года.По данным ведомства, в 2015 и 2016 годах, обвиняемый, занимая должность прокурора Индустриального района Перми, получил лично и через посредников две взятки в крупном и особо крупном размере на сумму 2 миллиона 750 тысяч рублей. Деньги он взял за совершение выгодных для руководителей местных фирм действий, входивших в его служебные полномочия.Кроме того, в 2016 году фигурант вынудил судебных приставов по Ленинскому и Индустриальному районам прекратить шесть исполнительных производств, возбужденных в отношении своего знакомого. Также с июня 2017 по март 2018 года он неоднократно совершил посредничество во взяточничестве в крупном размере.Мураю инкриминируется семь случаев посредничества во взяточничестве в крупном размере, подстрекательство к превышению полномочий, организация и подстрекательство к служебному подлогу, получение взятки с вымогательством в крупном и особо крупном размерах.Уточняется, что в ходе следствия было арестовано имущество обвиняемого и его жены на сумму более 750 тысяч рублей.

https://ria.ru/20211111/vzyatka-1758615161.html

https://ria.ru/20211101/priamurya-1757141003.html

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