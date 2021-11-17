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В Пермском крае бывшего прокурора обвинили в получении крупных взяток
В Пермском крае бывшего прокурора обвинили в получении крупных взяток - РИА Новости, 17.11.2021
В Пермском крае бывшего прокурора обвинили в получении крупных взяток
Экс-прокурор Индустриального района Перми предстанет перед судом по обвинению в получении взяток и пособничестве во взяточничестве, сообщает СУСК РФ по... РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T15:38
2021-11-17T15:38
происшествия
пермский край
пермь
пермский краевой суд
россия
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ПЕРМЬ, 17 ноя - РИА Новости. Экс-прокурор Индустриального района Перми предстанет перед судом по обвинению в получении взяток и пособничестве во взяточничестве, сообщает СУСК РФ по Пермскому краю.О задержании и аресте экс-прокурора Индустриального района Перми Сергея Мурая СУСК и Пермский краевой суд сообщали в августе 2020 года.По данным ведомства, в 2015 и 2016 годах, обвиняемый, занимая должность прокурора Индустриального района Перми, получил лично и через посредников две взятки в крупном и особо крупном размере на сумму 2 миллиона 750 тысяч рублей. Деньги он взял за совершение выгодных для руководителей местных фирм действий, входивших в его служебные полномочия.Кроме того, в 2016 году фигурант вынудил судебных приставов по Ленинскому и Индустриальному районам прекратить шесть исполнительных производств, возбужденных в отношении своего знакомого. Также с июня 2017 по март 2018 года он неоднократно совершил посредничество во взяточничестве в крупном размере.Мураю инкриминируется семь случаев посредничества во взяточничестве в крупном размере, подстрекательство к превышению полномочий, организация и подстрекательство к служебному подлогу, получение взятки с вымогательством в крупном и особо крупном размерах.Уточняется, что в ходе следствия было арестовано имущество обвиняемого и его жены на сумму более 750 тысяч рублей.
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происшествия, пермский край, пермь, пермский краевой суд, россия
15:38 17.11.2021
 
В Пермском крае бывшего прокурора обвинили в получении крупных взяток

Бывший пермский прокурор в суде ответит за взятки на 2,75 миллиона рублей

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЧеловек заходит в здание Следственного комитета РФ в Москве
Человек заходит в здание Следственного комитета РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 17.11.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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ПЕРМЬ, 17 ноя - РИА Новости. Экс-прокурор Индустриального района Перми предстанет перед судом по обвинению в получении взяток и пособничестве во взяточничестве, сообщает СУСК РФ по Пермскому краю.
О задержании и аресте экс-прокурора Индустриального района Перми Сергея Мурая СУСК и Пермский краевой суд сообщали в августе 2020 года.
По данным ведомства, в 2015 и 2016 годах, обвиняемый, занимая должность прокурора Индустриального района Перми, получил лично и через посредников две взятки в крупном и особо крупном размере на сумму 2 миллиона 750 тысяч рублей. Деньги он взял за совершение выгодных для руководителей местных фирм действий, входивших в его служебные полномочия.
Кроме того, в 2016 году фигурант вынудил судебных приставов по Ленинскому и Индустриальному районам прекратить шесть исполнительных производств, возбужденных в отношении своего знакомого. Также с июня 2017 по март 2018 года он неоднократно совершил посредничество во взяточничестве в крупном размере.
Мураю инкриминируется семь случаев посредничества во взяточничестве в крупном размере, подстрекательство к превышению полномочий, организация и подстрекательство к служебному подлогу, получение взятки с вымогательством в крупном и особо крупном размерах.
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"Вторым отделом по расследованию особо важных дел СУСК РФ по Пермскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего прокурора Индустриального района Перми… уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд", — говорится в сообщении.
Уточняется, что в ходе следствия было арестовано имущество обвиняемого и его жены на сумму более 750 тысяч рублей.
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