https://ria.ru/20211117/sk-1759419871.html

В Воронежской области завели дело после гибели шести человек при пожаре

В Воронежской области завели дело после гибели шести человек при пожаре - РИА Новости, 17.11.2021

В Воронежской области завели дело после гибели шести человек при пожаре

Следователи завели уголовное дело после гибели пятерых детей и их матери в пожаре под Воронежем, сообщается на сайте СК РФ. РИА Новости, 17.11.2021

2021-11-17T11:31

2021-11-17T11:31

2021-11-17T11:43

происшествия

ольховатский район

воронежская область

следственный комитет россии (ск рф)

жилье

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ВОРОНЕЖ, 17 ноя - РИА Новости. Следователи завели уголовное дело после гибели пятерых детей и их матери в пожаре под Воронежем, сообщается на сайте СК РФ.Информация о пожаре в одноэтажном деревянном доме в селе Костово Ольховатского района Воронежской области поступила спасателям в 6.35 мск среды. Ликвидацию пожара объявили в 7.14 мск. В доме проживала женщина 1988 года рождения с пятью детьми. На месте происшествия были найдены тела четырех маленьких детей и женщины. Чуть позже нашли тело пятого ребенка.По данным СК, погибшей женщине было 33 года. Среди погибших детей - две девочки в возрасте четырех и 10 лет и трое мальчиков, которым было один год семь месяцев, три года и 13 лет."Будет дана надлежащая правовая оценка условиям проживания и воспитания детей, а также действиям должностных лиц органов системы профилактики", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20211117/proisshestvie-1759395285.html

ольховатский район

воронежская область

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происшествия, ольховатский район, воронежская область, следственный комитет россии (ск рф), жилье