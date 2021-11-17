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В Воронежской области завели дело после гибели шести человек при пожаре
В Воронежской области завели дело после гибели шести человек при пожаре - РИА Новости, 17.11.2021
В Воронежской области завели дело после гибели шести человек при пожаре
Следователи завели уголовное дело после гибели пятерых детей и их матери в пожаре под Воронежем, сообщается на сайте СК РФ. РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T11:31
2021-11-17T11:43
происшествия
ольховатский район
воронежская область
следственный комитет россии (ск рф)
жилье
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ВОРОНЕЖ, 17 ноя - РИА Новости. Следователи завели уголовное дело после гибели пятерых детей и их матери в пожаре под Воронежем, сообщается на сайте СК РФ.Информация о пожаре в одноэтажном деревянном доме в селе Костово Ольховатского района Воронежской области поступила спасателям в 6.35 мск среды. Ликвидацию пожара объявили в 7.14 мск. В доме проживала женщина 1988 года рождения с пятью детьми. На месте происшествия были найдены тела четырех маленьких детей и женщины. Чуть позже нашли тело пятого ребенка.По данным СК, погибшей женщине было 33 года. Среди погибших детей - две девочки в возрасте четырех и 10 лет и трое мальчиков, которым было один год семь месяцев, три года и 13 лет."Будет дана надлежащая правовая оценка условиям проживания и воспитания детей, а также действиям должностных лиц органов системы профилактики", - добавляется в сообщении.
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ольховатский район
воронежская область
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происшествия, ольховатский район, воронежская область, следственный комитет россии (ск рф), жилье
11:31 17.11.2021 (обновлено: 11:43 17.11.2021)
 
В Воронежской области завели дело после гибели шести человек при пожаре

СК завел дело после гибели пятерых детей и их матери при пожаре в Воронежской области

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 17.11.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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ВОРОНЕЖ, 17 ноя - РИА Новости. Следователи завели уголовное дело после гибели пятерых детей и их матери в пожаре под Воронежем, сообщается на сайте СК РФ.
Информация о пожаре в одноэтажном деревянном доме в селе Костово Ольховатского района Воронежской области поступила спасателям в 6.35 мск среды. Ликвидацию пожара объявили в 7.14 мск. В доме проживала женщина 1988 года рождения с пятью детьми. На месте происшествия были найдены тела четырех маленьких детей и женщины. Чуть позже нашли тело пятого ребенка.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам), по факту гибели шестерых лиц, в том числе пятерых детей в результате пожара в селе Костово Ольховатского района", - говорится в сообщении.

По данным СК, погибшей женщине было 33 года. Среди погибших детей - две девочки в возрасте четырех и 10 лет и трое мальчиков, которым было один год семь месяцев, три года и 13 лет.
"Будет дана надлежащая правовая оценка условиям проживания и воспитания детей, а также действиям должностных лиц органов системы профилактики", - добавляется в сообщении.
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ПроисшествияОльховатский районВоронежская областьСледственный комитет России (СК РФ)Жилье
 
 
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