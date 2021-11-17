Сидякина утвердили на пост врио главы исполкома "Единой России"
Александра Сидякина утвердили на пост врио главы исполкома "Единой России"
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПервый заместитель председателя комитета ГД по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Александр Сидякин
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Руководитель администрации главы Башкортостана Александр Сидякин назначен врио главы Центрального исполкома "Единой России" вместо Александра Борисова, который избран депутатом Госдумы, окончательное решение примет съезд партии, говорится в сообщении пресс-службы "Единой России".
Ранее председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев направил в президиум генсовета "Единой России" представление о назначении Александра Сидякина врио руководителя Центрального исполкома партии.
"Президиум генсовета "Единой России" назначил Александра Сидякина врио руководителя ЦИК партии. Окончательное решение по его кандидатуре примет съезд партии 4 декабря", - говорится в сообщении.
Благодаря огромному опыту работы в парламенте Сидякин сможет усилить взаимодействие между фракцией "Единой России" в Государственной думе и исполнительными органами партии, отметил секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак.
"В свое время он был одним из самых эффективных депутатов нашей фракции в Государственной думе – порядка 50 его законотворческих инициатив стали действующими законами. В качестве первого зампредседателя комитета по жилищной политике и ЖКХ он успешно возглавлял нашу партийную рабочую группу по защите прав дольщиков и вкладчиков. Помог десяткам тысяч обманутых дольщиков получить свое жилье", - подчеркнул Турчак.
27 октября, 18:24Путин подписал указ о назначении Львовой-Беловой детским омбудсменом
Уточняется, что Александр Борисов, возглавлявший ЦИК последние четыре года, сосредоточится на работе в Государственной думе.
"Он занял ответственный пост руководителя внутрифракционной группы – замруководителя фракции "Единой России". Перед фракцией стоит много важных государственных задач. Это в первую очередь законодательное обеспечение поручений президента и реализация народной программы, с которой партия шла на выборы в сентябре этого года. Хочу поблагодарить Александра Александровича за отличную работу в ЦИК", - отметил секретарь генсовета "Единой России".