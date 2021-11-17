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Сидякина утвердили на пост врио главы исполкома "Единой России"
Сидякина утвердили на пост врио главы исполкома "Единой России" - РИА Новости, 17.11.2021
Сидякина утвердили на пост врио главы исполкома "Единой России"
Руководитель администрации главы Башкортостана Александр Сидякин назначен врио главы Центрального исполкома "Единой России" вместо Александра Борисова, который... РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T20:03
2021-11-17T20:03
политика
единая россия
госдума рф
дмитрий медведев
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Руководитель администрации главы Башкортостана Александр Сидякин назначен врио главы Центрального исполкома "Единой России" вместо Александра Борисова, который избран депутатом Госдумы, окончательное решение примет съезд партии, говорится в сообщении пресс-службы "Единой России".Ранее председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев направил в президиум генсовета "Единой России" представление о назначении Александра Сидякина врио руководителя Центрального исполкома партии."Президиум генсовета "Единой России" назначил Александра Сидякина врио руководителя ЦИК партии. Окончательное решение по его кандидатуре примет съезд партии 4 декабря", - говорится в сообщении.Благодаря огромному опыту работы в парламенте Сидякин сможет усилить взаимодействие между фракцией "Единой России" в Государственной думе и исполнительными органами партии, отметил секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак."В свое время он был одним из самых эффективных депутатов нашей фракции в Государственной думе – порядка 50 его законотворческих инициатив стали действующими законами. В качестве первого зампредседателя комитета по жилищной политике и ЖКХ он успешно возглавлял нашу партийную рабочую группу по защите прав дольщиков и вкладчиков. Помог десяткам тысяч обманутых дольщиков получить свое жилье", - подчеркнул Турчак.Уточняется, что Александр Борисов, возглавлявший ЦИК последние четыре года, сосредоточится на работе в Государственной думе."Он занял ответственный пост руководителя внутрифракционной группы – замруководителя фракции "Единой России". Перед фракцией стоит много важных государственных задач. Это в первую очередь законодательное обеспечение поручений президента и реализация народной программы, с которой партия шла на выборы в сентябре этого года. Хочу поблагодарить Александра Александровича за отличную работу в ЦИК", - отметил секретарь генсовета "Единой России".
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политика, единая россия, госдума рф, дмитрий медведев
20:03 17.11.2021
 
Сидякина утвердили на пост врио главы исполкома "Единой России"

Александра Сидякина утвердили на пост врио главы исполкома "Единой России"

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПервый заместитель председателя комитета ГД по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Александр Сидякин
Первый заместитель председателя комитета ГД по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Александр Сидякин - РИА Новости, 1920, 17.11.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Руководитель администрации главы Башкортостана Александр Сидякин назначен врио главы Центрального исполкома "Единой России" вместо Александра Борисова, который избран депутатом Госдумы, окончательное решение примет съезд партии, говорится в сообщении пресс-службы "Единой России".
Ранее председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев направил в президиум генсовета "Единой России" представление о назначении Александра Сидякина врио руководителя Центрального исполкома партии.
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"Президиум генсовета "Единой России" назначил Александра Сидякина врио руководителя ЦИК партии. Окончательное решение по его кандидатуре примет съезд партии 4 декабря", - говорится в сообщении.
Благодаря огромному опыту работы в парламенте Сидякин сможет усилить взаимодействие между фракцией "Единой России" в Государственной думе и исполнительными органами партии, отметил секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак.
"В свое время он был одним из самых эффективных депутатов нашей фракции в Государственной думе – порядка 50 его законотворческих инициатив стали действующими законами. В качестве первого зампредседателя комитета по жилищной политике и ЖКХ он успешно возглавлял нашу партийную рабочую группу по защите прав дольщиков и вкладчиков. Помог десяткам тысяч обманутых дольщиков получить свое жилье", - подчеркнул Турчак.
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Уточняется, что Александр Борисов, возглавлявший ЦИК последние четыре года, сосредоточится на работе в Государственной думе.
"Он занял ответственный пост руководителя внутрифракционной группы – замруководителя фракции "Единой России". Перед фракцией стоит много важных государственных задач. Это в первую очередь законодательное обеспечение поручений президента и реализация народной программы, с которой партия шла на выборы в сентябре этого года. Хочу поблагодарить Александра Александровича за отличную работу в ЦИК", - отметил секретарь генсовета "Единой России".
 
ПолитикаЕдиная РоссияГосдума РФДмитрий Медведев
 
 
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