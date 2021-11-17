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Медведев предложил Сидякину возглавить исполком "Единой России"
Медведев предложил Сидякину возглавить исполком "Единой России" - РИА Новости, 17.11.2021
Медведев предложил Сидякину возглавить исполком "Единой России"
Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев предложил руководителю администрации главы Башкортостана Александру Сидякину возглавить Центральный... РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T19:14
2021-11-17T20:06
политика
единая россия
госдума рф
дмитрий медведев
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев предложил руководителю администрации главы Башкортостана Александру Сидякину возглавить Центральный исполком "Единой России" вместо Александра Борисова, который избран депутатом ГД, говорится в сообщении ЕР."Дмитрий Медведев предложил Александру Сидякину возглавить Центральный исполком "Единой России", - говорится в сообщении. Решение по кандидатуре, которую председателю партии представил секретарь Генсовета Андрей Турчак, примет президиум Генсовета "Единой России".По словам Медведева, на позиции руководителя должен быть человек "деятельный, подготовленный"."Я думаю, вы отвечаете этим характеристикам. Подпишу представление, чтобы назначить вас до проведения съезда партии - там будет принято окончательное решение. Надеюсь, что под вашим руководством политическая линия, которую "Единая Россия" проводила и проводит все эти годы, будет успешно воплощаться в жизнь. Это касается и исполнения конкретных решений, и выполнения народной программы, с которой наша партия победила на выборах. У вас сегодня день рождения. И если такое назначение происходит в день рождения, то это удвоит вашу энергию", - сказал Медведев, которого цитирует пресс-служба.В свою очередь Сидякин назвал руководство центральным исполкомом ЕР вызовом. "Но работы я не боюсь. Партия для меня родная. Я был членом президиума генсовета, занимался проблемами ЖКХ. Понятные мне люди, задачи амбициозные. "Единая Россия" выиграла выборы с хорошим результатом. Но как говорят, следующая избирательная кампания начинается на следующий день после подведения итогов. Поэтому впереди много работы. Это и задачи 2024 года, и 2026-го. К вызовам я готов. И если доверие будет оказано, то я не подведу", - подчеркнул он.Согласно информации партии, Сидякин родился 17 ноября 1977 года в городе Сегежа Карельской АССР. В 1999 году закончил Тверской государственный университет. После окончания университета долгое время работал юристом и правозащитником в общественных организациях. Имеет ученую степень кандидата юридических наук.С 2006 по 2009 год занимал различные должности на промышленных предприятиях. С 2009 по 2011 год - секретарь движения Федерации независимых профсоюзов России, руководитель департамента коллективных действий и развития профсоюзного движения ФНПР. Защищал права и интересы трудящихся.В 2011 году был избран депутатом Госдумы от "Единой России", занимал пост заместителя председателя комитета ГД по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству. Повторно избрался в нижнюю палату парламента в 2016 году, став первым заместителем главы комитета по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству. Был членом генерального совета "Единой России", а также координатором партпроекта "Школа грамотного потребителя". Возглавлял рабочую группу президиума генсовета партии по защите прав дольщиков. В 2018 году назначен на должность руководителя администрации главы Башкирии.
https://ria.ru/20211110/kuznetsova-1758454261.html
https://ria.ru/20211027/ombudsmen-1756553593.html
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политика, единая россия, госдума рф, дмитрий медведев
19:14 17.11.2021 (обновлено: 20:06 17.11.2021)
 
Медведев предложил Сидякину возглавить исполком "Единой России"

Руководитель администрации главы Башкортостана Сидякин возглавит исполком "Единой России"

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПервый заместитель председателя комитета ГД по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Александр Сидякин
Первый заместитель председателя комитета ГД по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Александр Сидякин - РИА Новости, 1920, 17.11.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев предложил руководителю администрации главы Башкортостана Александру Сидякину возглавить Центральный исполком "Единой России" вместо Александра Борисова, который избран депутатом ГД, говорится в сообщении ЕР.
"Дмитрий Медведев предложил Александру Сидякину возглавить Центральный исполком "Единой России", - говорится в сообщении. Решение по кандидатуре, которую председателю партии представил секретарь Генсовета Андрей Турчак, примет президиум Генсовета "Единой России".
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По словам Медведева, на позиции руководителя должен быть человек "деятельный, подготовленный".
"Я думаю, вы отвечаете этим характеристикам. Подпишу представление, чтобы назначить вас до проведения съезда партии - там будет принято окончательное решение. Надеюсь, что под вашим руководством политическая линия, которую "Единая Россия" проводила и проводит все эти годы, будет успешно воплощаться в жизнь. Это касается и исполнения конкретных решений, и выполнения народной программы, с которой наша партия победила на выборах. У вас сегодня день рождения. И если такое назначение происходит в день рождения, то это удвоит вашу энергию", - сказал Медведев, которого цитирует пресс-служба.
В свою очередь Сидякин назвал руководство центральным исполкомом ЕР вызовом. "Но работы я не боюсь. Партия для меня родная. Я был членом президиума генсовета, занимался проблемами ЖКХ. Понятные мне люди, задачи амбициозные. "Единая Россия" выиграла выборы с хорошим результатом. Но как говорят, следующая избирательная кампания начинается на следующий день после подведения итогов. Поэтому впереди много работы. Это и задачи 2024 года, и 2026-го. К вызовам я готов. И если доверие будет оказано, то я не подведу", - подчеркнул он.
Согласно информации партии, Сидякин родился 17 ноября 1977 года в городе Сегежа Карельской АССР. В 1999 году закончил Тверской государственный университет. После окончания университета долгое время работал юристом и правозащитником в общественных организациях. Имеет ученую степень кандидата юридических наук.
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С 2006 по 2009 год занимал различные должности на промышленных предприятиях. С 2009 по 2011 год - секретарь движения Федерации независимых профсоюзов России, руководитель департамента коллективных действий и развития профсоюзного движения ФНПР. Защищал права и интересы трудящихся.
В 2011 году был избран депутатом Госдумы от "Единой России", занимал пост заместителя председателя комитета ГД по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству. Повторно избрался в нижнюю палату парламента в 2016 году, став первым заместителем главы комитета по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству. Был членом генерального совета "Единой России", а также координатором партпроекта "Школа грамотного потребителя". Возглавлял рабочую группу президиума генсовета партии по защите прав дольщиков. В 2018 году назначен на должность руководителя администрации главы Башкирии.
 
ПолитикаЕдиная РоссияГосдума РФДмитрий Медведев
 
 
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