https://ria.ru/20211117/shpigel-1759553889.html

Суд оставил в СИЗО главу "Биотэка" Шпигеля

Суд оставил в СИЗО главу "Биотэка" Шпигеля - РИА Новости, 17.11.2021

Суд оставил в СИЗО главу "Биотэка" Шпигеля

Басманный суд Москвы продлил до 20 февраля срок ареста главе "Биотэк" Борису Шпигелю, рассказали РИА Новости в пресс-службе суда. РИА Новости, 17.11.2021

2021-11-17T22:22

2021-11-17T22:22

2021-11-17T22:22

происшествия

пензенская область

борис шпигель

следственный комитет россии (ск рф)

матросская тишина

россия

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Басманный суд Москвы продлил до 20 февраля срок ареста главе "Биотэк" Борису Шпигелю, рассказали РИА Новости в пресс-службе суда."Суд удовлетворил ходатайство следователя", - сказала собеседница агентства.Таким образом, Шпигель останется в СИЗО как минимум до 20 февраля.Ранее защита обращалась в суд с ходатайством, в котором просила отпустить Шпигеля под залог 2 миллиона рублей из-за ухудшения паталогии аортального и метрального клапанов сердца. Однако 22 октября данное ходатайство было возвращено заявителю с разъяснением, что с соответствующий вопрос рассматривается следователем, в производстве которого находится уголовное дело.В ходатайстве защиты указывала, что состояние здоровья Шпигеля является критическим, это следует из результатов эхографического исследования, проведенного врачами больницы при "Матросской тишине".Кроме того, его адвокат Виктория Бурковская сообщала РИА Новости, что Шпигель последние два года до задержания находился дома под надзором бригады врачей.На проблемы со здоровьем Шпигель начал жаловаться сразу после задержания 21 марта. Из-за ухудшения состояния 68-летнего коммерсанта вскоре после ареста перевели в больницу при "Матросской тишине". Кроме того, во время заседания в Мосгорсуде Шпигель заявлял, что для него в СИЗО "каждый день - это пытка", обещал сотрудничать со следствием, если ему изменят меру пресечения на домашний арест.По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года губернатор Пензенской области Иван Белозерцев получил от Шпигеля, его супруги и директора компании "Фармация" Антона Колоскова взятки через посредников в виде денег и иных ценностей на сумму, превышающую 31 миллион рублей. Как заявляет СК РФ, деньги и ценности передавались за предоставление "Биотэку" конкурентных преимуществ при заключении госконтрактов, связанных с приемкой и хранением лекарств и различных медицинских изделий. Последние закупались за государственный счет для местной системы здравоохранения.Президент РФ Владимир Путин 23 марта освободил Белозерцева от должности в связи с утратой доверия.

https://ria.ru/20210812/sizo-1745531480.html

https://ria.ru/20210406/shpigel-1648993878.html

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происшествия, пензенская область, борис шпигель, следственный комитет россии (ск рф), матросская тишина, россия