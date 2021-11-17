Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211117/shpigel-1759553889.html
Суд оставил в СИЗО главу "Биотэка" Шпигеля
Суд оставил в СИЗО главу "Биотэка" Шпигеля - РИА Новости, 17.11.2021
Суд оставил в СИЗО главу "Биотэка" Шпигеля
Басманный суд Москвы продлил до 20 февраля срок ареста главе "Биотэк" Борису Шпигелю, рассказали РИА Новости в пресс-службе суда. РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T22:22
2021-11-17T22:22
происшествия
пензенская область
борис шпигель
следственный комитет россии (ск рф)
матросская тишина
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/17/1602500322_0:0:1255:706_1920x0_80_0_0_e6e17fea3096f01657c04d37710e3d1f.jpg
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Басманный суд Москвы продлил до 20 февраля срок ареста главе "Биотэк" Борису Шпигелю, рассказали РИА Новости в пресс-службе суда."Суд удовлетворил ходатайство следователя", - сказала собеседница агентства.Таким образом, Шпигель останется в СИЗО как минимум до 20 февраля.Ранее защита обращалась в суд с ходатайством, в котором просила отпустить Шпигеля под залог 2 миллиона рублей из-за ухудшения паталогии аортального и метрального клапанов сердца. Однако 22 октября данное ходатайство было возвращено заявителю с разъяснением, что с соответствующий вопрос рассматривается следователем, в производстве которого находится уголовное дело.В ходатайстве защиты указывала, что состояние здоровья Шпигеля является критическим, это следует из результатов эхографического исследования, проведенного врачами больницы при "Матросской тишине".Кроме того, его адвокат Виктория Бурковская сообщала РИА Новости, что Шпигель последние два года до задержания находился дома под надзором бригады врачей.На проблемы со здоровьем Шпигель начал жаловаться сразу после задержания 21 марта. Из-за ухудшения состояния 68-летнего коммерсанта вскоре после ареста перевели в больницу при "Матросской тишине". Кроме того, во время заседания в Мосгорсуде Шпигель заявлял, что для него в СИЗО "каждый день - это пытка", обещал сотрудничать со следствием, если ему изменят меру пресечения на домашний арест.По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года губернатор Пензенской области Иван Белозерцев получил от Шпигеля, его супруги и директора компании "Фармация" Антона Колоскова взятки через посредников в виде денег и иных ценностей на сумму, превышающую 31 миллион рублей. Как заявляет СК РФ, деньги и ценности передавались за предоставление "Биотэку" конкурентных преимуществ при заключении госконтрактов, связанных с приемкой и хранением лекарств и различных медицинских изделий. Последние закупались за государственный счет для местной системы здравоохранения.Президент РФ Владимир Путин 23 марта освободил Белозерцева от должности в связи с утратой доверия.
https://ria.ru/20210812/sizo-1745531480.html
https://ria.ru/20210406/shpigel-1648993878.html
пензенская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/17/1602500322_235:0:1184:712_1920x0_80_0_0_60c97957e4b6ed1459e0b6df558fd86b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, пензенская область, борис шпигель, следственный комитет россии (ск рф), матросская тишина, россия
22:22 17.11.2021
 
Суд оставил в СИЗО главу "Биотэка" Шпигеля

Суд оставил в СИЗО главу "Биотэка" Бориса Шпигеля до 20 февраля

© РИА Новости / Пресс-служба Басманного суда / Перейти в фотобанкГлава группы фармацевтических компаний "Биотэк" Борис Шпигель в Басманном суде Москвы. Стоп-кадр видео
Глава группы фармацевтических компаний Биотэк Борис Шпигель в Басманном суде Москвы. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 17.11.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Басманного суда
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Басманный суд Москвы продлил до 20 февраля срок ареста главе "Биотэк" Борису Шпигелю, рассказали РИА Новости в пресс-службе суда.
"Суд удовлетворил ходатайство следователя", - сказала собеседница агентства.
Борис Шпигель - РИА Новости, 1920, 12.08.2021
12 августа, 18:46
Врачи не нашли причин, препятствующих нахождению бизнесмена Шпигеля в СИЗО
Таким образом, Шпигель останется в СИЗО как минимум до 20 февраля.
Ранее защита обращалась в суд с ходатайством, в котором просила отпустить Шпигеля под залог 2 миллиона рублей из-за ухудшения паталогии аортального и метрального клапанов сердца. Однако 22 октября данное ходатайство было возвращено заявителю с разъяснением, что с соответствующий вопрос рассматривается следователем, в производстве которого находится уголовное дело.
В ходатайстве защиты указывала, что состояние здоровья Шпигеля является критическим, это следует из результатов эхографического исследования, проведенного врачами больницы при "Матросской тишине".
Кроме того, его адвокат Виктория Бурковская сообщала РИА Новости, что Шпигель последние два года до задержания находился дома под надзором бригады врачей.
На проблемы со здоровьем Шпигель начал жаловаться сразу после задержания 21 марта. Из-за ухудшения состояния 68-летнего коммерсанта вскоре после ареста перевели в больницу при "Матросской тишине". Кроме того, во время заседания в Мосгорсуде Шпигель заявлял, что для него в СИЗО "каждый день - это пытка", обещал сотрудничать со следствием, если ему изменят меру пресечения на домашний арест.
Вице-президент компании Биотэк Евгения Шпигель во время рассмотрения ходатайства о ее аресте в рамках дела по обвинению губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева во взяточничестве - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
6 апреля, 14:20
Суд оставил под арестом жену бизнесмена Шпигеля
По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года губернатор Пензенской области Иван Белозерцев получил от Шпигеля, его супруги и директора компании "Фармация" Антона Колоскова взятки через посредников в виде денег и иных ценностей на сумму, превышающую 31 миллион рублей. Как заявляет СК РФ, деньги и ценности передавались за предоставление "Биотэку" конкурентных преимуществ при заключении госконтрактов, связанных с приемкой и хранением лекарств и различных медицинских изделий. Последние закупались за государственный счет для местной системы здравоохранения.
Президент РФ Владимир Путин 23 марта освободил Белозерцева от должности в связи с утратой доверия.
 
ПроисшествияПензенская областьБорис ШпигельСледственный комитет России (СК РФ)Матросская тишинаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:00В Раде рассказали, ради чего Украина отдала Крым России
03:56"Это ужасно": подруга звезды "Танцев со звездами" раскрыла детали ее смерти
03:37Источник рассказал о спросе на вооруженные "Вихрями" дроны "Орион"
03:35Врач объяснила, к чему приведет полный отказ от сахара
03:33Курильщики тяжелее переносят COVID-19, рассказали в Роспотребнадзоре
03:15Финансист назвал время года для максимальной выгодной сделки с жильем
03:00Юристы рассказали, что может грозить руферам
02:44"Это позор": на Украине разочаровались в Западе из-за кризиса на границе ЕС
02:34В Белом доме оценили переговоры Патрушева и Салливана
02:25Диетолог раскрыла простые способы избавления от целлюлита
02:15Врач объяснила, как вернуть обоняние после COVID-19
02:15Эксперт объяснил, как снизить риск обмана в ЖКХ
02:02В США рассказали, при каком условии Украина сможет отобрать Крым у России
01:46В Польше подсказали способ обойти ограничения для "Северного потока — 2"
01:24Небензя рассказал о новых вызовах в Афганистане
01:15Аналитик рассказал, что придет на смену гегемонии доллара
00:42Небензя заявил о риске перелива терроризма из Афганистана в соседние страны
00:39Небензя: Россия выступает за созыв донорской конференции по Афганистану
00:37Вильфанд рассказал о "нерадостной" погоде в Европейской России
00:32Небензя рассказал, без чего невозможно решить проблемы Афганистана
Лента новостейМолния
В Раде рассказали, ради чего Украина отдала Крым России"Это ужасно": подруга звезды "Танцев со звездами" раскрыла детали ее смертиИсточник рассказал о спросе на вооруженные "Вихрями" дроны "Орион"Врач объяснила, к чему приведет полный отказ от сахараКурильщики тяжелее переносят COVID-19, рассказали в РоспотребнадзореФинансист назвал время года для максимальной выгодной сделки с жильемЮристы рассказали, что может грозить руферам"Это позор": на Украине разочаровались в Западе из-за кризиса на границе ЕСВ Белом доме оценили переговоры Патрушева и СалливанаДиетолог раскрыла простые способы избавления от целлюлитаВрач объяснила, как вернуть обоняние после COVID-19Эксперт объяснил, как снизить риск обмана в ЖКХВ США рассказали, при каком условии Украина сможет отобрать Крым у РоссииВ Польше подсказали способ обойти ограничения для "Северного потока — 2"Небензя рассказал о новых вызовах в АфганистанеАналитик рассказал, что придет на смену гегемонии доллараНебензя заявил о риске перелива терроризма из Афганистана в соседние страныНебензя: Россия выступает за созыв донорской конференции по АфганистануВильфанд рассказал о "нерадостной" погоде в Европейской РоссииНебензя рассказал, без чего невозможно решить проблемы Афганистана