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Республика Саха (Якутия)
https://ria.ru/20211117/shosse-1759400642.html
В Якутске окружное шоссе открыли после капитального ремонта
В Якутске окружное шоссе открыли после капитального ремонта - РИА Новости, 17.11.2021
В Якутске окружное шоссе открыли после капитального ремонта
Окружное шоссе протяженностью более 4 километров открыли в городе Якутске после капитального ремонта, дорога расширена до четырех полос, сообщил глава города... РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T09:31
2021-11-17T09:50
республика саха (якутия)
общество
якутск
айсен николаев
евгений григорьев
республика саха (якутия)
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ЯКУТСК, 17 ноя – РИА Новости. Окружное шоссе протяженностью более 4 километров открыли в городе Якутске после капитального ремонта, дорога расширена до четырех полос, сообщил глава города Евгений Григорьев на своей странице в Instagram.В среду глава Якутии Айсен Николаев и градоначальник Якутска приняли завершенные работы по капитальному ремонту участка окружного шоссе. Для проверки качества дороги руководители проехались со стаканом, наполненном водой."Сегодня современная четырехполосная дорога соединяет между собой важные транспортные артерии города – автостраду 50 лет Октября и Вилюйский тракт, это, безусловно, улучшит логистику в северном и западном направлении от столицы. Уверен, что новое шоссе придаст хороший импульс развитию бизнеса не только в этом районе, но в целом повысит инвестиционную привлекательность города Якутска", - рассказал Григорьев.Протяженность дороги составляет свыше 4 километров. Ширина проезжей части составляет на разных участках от 16,7 до 23,51 метра. Параллельно с дорогой велось обустройство улицы, велодорожек и тротуаров.В свою очередь, глава региона на встрече с журналистами отметил, что с появлением Окружного шоссе снимается проблема въезда большого количества фур в Якутск. Нагрузка на городские дороги существенно снизится.
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общество, якутск, айсен николаев, евгений григорьев, республика саха (якутия)
09:31 17.11.2021 (обновлено: 09:50 17.11.2021)
 
В Якутске окружное шоссе открыли после капитального ремонта

В Якутске окружное шоссе открыли после капитального ремонта, дорога стала четырехполосной

© Фото предоставлено пресс-службой Администрации города Якутска Окружное шоссе города Якутска открыли после капитального ремонта
Окружное шоссе города Якутска открыли после капитального ремонта
© Фото предоставлено пресс-службой Администрации города Якутска
Читать ria.ru в
ЯКУТСК, 17 ноя – РИА Новости. Окружное шоссе протяженностью более 4 километров открыли в городе Якутске после капитального ремонта, дорога расширена до четырех полос, сообщил глава города Евгений Григорьев на своей странице в Instagram.
В среду глава Якутии Айсен Николаев и градоначальник Якутска приняли завершенные работы по капитальному ремонту участка окружного шоссе. Для проверки качества дороги руководители проехались со стаканом, наполненном водой.
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"Сегодня современная четырехполосная дорога соединяет между собой важные транспортные артерии города – автостраду 50 лет Октября и Вилюйский тракт, это, безусловно, улучшит логистику в северном и западном направлении от столицы. Уверен, что новое шоссе придаст хороший импульс развитию бизнеса не только в этом районе, но в целом повысит инвестиционную привлекательность города Якутска", - рассказал Григорьев.
© Фото предоставлено пресс-службой Администрации города Якутска Окружное шоссе города Якутска открыли после капитального ремонта
Окружное шоссе города Якутска открыли после капитального ремонта
© Фото предоставлено пресс-службой Администрации города Якутска
Окружное шоссе города Якутска открыли после капитального ремонта
Протяженность дороги составляет свыше 4 километров. Ширина проезжей части составляет на разных участках от 16,7 до 23,51 метра. Параллельно с дорогой велось обустройство улицы, велодорожек и тротуаров.
В свою очередь, глава региона на встрече с журналистами отметил, что с появлением Окружного шоссе снимается проблема въезда большого количества фур в Якутск. Нагрузка на городские дороги существенно снизится.
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