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Пермский край заключил концессионные соглашения на возведение двух школ
Пермский край заключил концессионные соглашения на возведение двух школ - РИА Новости, 17.11.2021
Пермский край заключил концессионные соглашения на возведение двух школ
Правительство Пермского края в лице регионального министерства образования и науки впервые заключило концессионные соглашения с частным инвестором на... РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T16:28
2021-11-17T16:28
пермский край
пермь
дмитрий махонин
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ПЕРМЬ, 17 ноя – РИА Новости. Правительство Пермского края в лице регионального министерства образования и науки впервые заключило концессионные соглашения с частным инвестором на строительство двух школ, сообщается на сайте губернатора региона.По данным пресс-службы губернатора Пермского края, общий объем привлекаемых на строительство средств составит 2,5 миллиарда рублей, из которых 1,4 миллиарда рублей – это капитальный грант (95% – из федерального бюджета и 5% – из регионального), привлеченных в виде), а оставшийся 1,1 миллиард рублей – кредитные средства инвестора. "Сдача объектов запланирована на конец 2022 года. К реализации проекта концессионер планирует приступить уже в декабре текущего года. Предполагается, что школы будут сданы в 2022 году", – уточнили в ведомстве.Как подчеркнули в пресс-службе губернатора, привлечение частных инвестиций для строительства на территории Пермского края образовательных учреждений в формате государственно-частного партнерства идет при активном участии главы региона Дмитрия Махонина. Как ранее отмечал губернатор, при возведении соцобъектов в формате ГЧП важно привлекать и финансирование из федерального бюджета в рамках государственной программы РФ "Развитие образования". По словам Махонина, это еще один дополнительный ресурс для региона в экономически непростых условиях. "Получение федеральных средств позволит нам высвобождать средства, зарезервированные на стройки в региональном бюджете. В этом случае мы сможем их использовать для строительства других объектов, на которые деньги предусмотрены не были", – подчеркнул Махонин.В пресс-службе губернатора добавили, что в рамках государственно-частного партнерства в регионе планируется возвести еще 5 школ в Перми и Пермском районе. При этом в целом в формате ГЧП в крае уже реализуется 96 проектов, общий объем инвестиций в которые составляет 36,2 миллиарда рублей. "В настоящее время рассматривается возможность реализации в партнерстве с компаниями в форматах концессионных соглашений и частных инициатив еще порядка 240 проектов", – заключили в пресс-службе губернатора.
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пермский край, пермь, дмитрий махонин
16:28 17.11.2021
 

Пермский край заключил концессионные соглашения на возведение двух школ

© Фото : Сайт губернатораи Правительства Пермского краяПермский край заключил концессионные соглашения на возведение двух школ
Пермский край заключил концессионные соглашения на возведение двух школ - РИА Новости, 1920, 17.11.2021
© Фото : Сайт губернатораи Правительства Пермского края
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ПЕРМЬ, 17 ноя – РИА Новости. Правительство Пермского края в лице регионального министерства образования и науки впервые заключило концессионные соглашения с частным инвестором на строительство двух школ, сообщается на сайте губернатора региона.
"Краевые власти заключили концессионные соглашения на строительство двух школ в городе Перми <…>. Документы подписаны представителями инициатора заключения концессионных соглашений – ООО "Сберинфра" и Министерства образования и науки Пермского края. Для регионе это первые концессии в сфере образования", – говорится в сообщении.
По данным пресс-службы губернатора Пермского края, общий объем привлекаемых на строительство средств составит 2,5 миллиарда рублей, из которых 1,4 миллиарда рублей – это капитальный грант (95% – из федерального бюджета и 5% – из регионального), привлеченных в виде), а оставшийся 1,1 миллиард рублей – кредитные средства инвестора. "Сдача объектов запланирована на конец 2022 года. К реализации проекта концессионер планирует приступить уже в декабре текущего года. Предполагается, что школы будут сданы в 2022 году", – уточнили в ведомстве.
Как подчеркнули в пресс-службе губернатора, привлечение частных инвестиций для строительства на территории Пермского края образовательных учреждений в формате государственно-частного партнерства идет при активном участии главы региона Дмитрия Махонина. Как ранее отмечал губернатор, при возведении соцобъектов в формате ГЧП важно привлекать и финансирование из федерального бюджета в рамках государственной программы РФ "Развитие образования". По словам Махонина, это еще один дополнительный ресурс для региона в экономически непростых условиях. "Получение федеральных средств позволит нам высвобождать средства, зарезервированные на стройки в региональном бюджете. В этом случае мы сможем их использовать для строительства других объектов, на которые деньги предусмотрены не были", – подчеркнул Махонин.
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В пресс-службе губернатора добавили, что в рамках государственно-частного партнерства в регионе планируется возвести еще 5 школ в Перми и Пермском районе. При этом в целом в формате ГЧП в крае уже реализуется 96 проектов, общий объем инвестиций в которые составляет 36,2 миллиарда рублей. "В настоящее время рассматривается возможность реализации в партнерстве с компаниями в форматах концессионных соглашений и частных инициатив еще порядка 240 проектов", – заключили в пресс-службе губернатора.
 
Пермский крайПермьДмитрий Махонин
 
 
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