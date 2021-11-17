Пермский край заключил концессионные соглашения на возведение двух школ
© Фото : Сайт губернатораи Правительства Пермского краяПермский край заключил концессионные соглашения на возведение двух школ
ПЕРМЬ, 17 ноя – РИА Новости. Правительство Пермского края в лице регионального министерства образования и науки впервые заключило концессионные соглашения с частным инвестором на строительство двух школ, сообщается на сайте губернатора региона.
"Краевые власти заключили концессионные соглашения на строительство двух школ в городе Перми <…>. Документы подписаны представителями инициатора заключения концессионных соглашений – ООО "Сберинфра" и Министерства образования и науки Пермского края. Для регионе это первые концессии в сфере образования", – говорится в сообщении.
По данным пресс-службы губернатора Пермского края, общий объем привлекаемых на строительство средств составит 2,5 миллиарда рублей, из которых 1,4 миллиарда рублей – это капитальный грант (95% – из федерального бюджета и 5% – из регионального), привлеченных в виде), а оставшийся 1,1 миллиард рублей – кредитные средства инвестора. "Сдача объектов запланирована на конец 2022 года. К реализации проекта концессионер планирует приступить уже в декабре текущего года. Предполагается, что школы будут сданы в 2022 году", – уточнили в ведомстве.
Как подчеркнули в пресс-службе губернатора, привлечение частных инвестиций для строительства на территории Пермского края образовательных учреждений в формате государственно-частного партнерства идет при активном участии главы региона Дмитрия Махонина. Как ранее отмечал губернатор, при возведении соцобъектов в формате ГЧП важно привлекать и финансирование из федерального бюджета в рамках государственной программы РФ "Развитие образования". По словам Махонина, это еще один дополнительный ресурс для региона в экономически непростых условиях. "Получение федеральных средств позволит нам высвобождать средства, зарезервированные на стройки в региональном бюджете. В этом случае мы сможем их использовать для строительства других объектов, на которые деньги предусмотрены не были", – подчеркнул Махонин.
В пресс-службе губернатора добавили, что в рамках государственно-частного партнерства в регионе планируется возвести еще 5 школ в Перми и Пермском районе. При этом в целом в формате ГЧП в крае уже реализуется 96 проектов, общий объем инвестиций в которые составляет 36,2 миллиарда рублей. "В настоящее время рассматривается возможность реализации в партнерстве с компаниями в форматах концессионных соглашений и частных инициатив еще порядка 240 проектов", – заключили в пресс-службе губернатора.