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Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Шестуна
Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Шестуна - РИА Новости, 17.11.2021
Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Шестуна
Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу экс-главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна, обвиняемого в неуважении к суду,... РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T12:07
2021-11-17T12:07
происшествия
серпуховский район
московская область (подмосковье)
московский областной суд
следственный комитет россии (ск рф)
александр шестун
россия
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу экс-главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна, обвиняемого в неуважении к суду, сообщается в Telegram-канале региональной прокуратуры."Прокуратура Московской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего главы Серпуховского района Московской области Александра Шестуна. Он обвиняется в совершении преступлений "угроза убийством и причинением вреда здоровью в отношении судьи", "неуважение к суду", "оскорбление представителя власти". В ближайшее время уголовное дело будет направлено в Подольский городской суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.По версии СК РФ, Шестун в 2003-2018 годах через доверенных лиц создал 47 фирм, которым раздавал земельные участки вне конкурсных процедур и предоставлял бюджетные кредиты по минимальной ставке. Вину он не признал, заявляя, что уголовное преследование связано с его намерением переизбраться главой района.Подольский городской суд Подмосковья в конце декабря 2020 года приговорил экс-главу района к 15 годам колонии строгого режима со штрафом в 49 миллионов рублей по делу о коррупции с многомиллиардным ущербом. Кроме того, суд обязал бывшего чиновника выплатить 64,5 миллиона рублей в пользу муниципального бюджета Серпуховского района. Мособлсуд признал приговор законным. Шестун не признал вину во вменяемых преступлениях, в этой связи в СИЗО и колонии он несколько раз держал голодовки.В ходе слушания дела по существу Шестун, по данным следствия, публично в присутствии СМИ оскорблял судью Подольского горсуда, прокурора и судебного пристава, а также высказывал угрозы.
https://ria.ru/20210819/delo-1746323705.html
https://ria.ru/20210730/shestun-1743572581.html
серпуховский район
московская область (подмосковье)
россия
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происшествия, серпуховский район, московская область (подмосковье), московский областной суд, следственный комитет россии (ск рф), александр шестун, россия
12:07 17.11.2021
 
Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Шестуна

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Шестуна о неуважении к суду

© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкБывший глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун
Бывший глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун - РИА Новости, 1920, 17.11.2021
© РИА Новости / Александр Вильф
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу экс-главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна, обвиняемого в неуважении к суду, сообщается в Telegram-канале региональной прокуратуры.
"Прокуратура Московской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего главы Серпуховского района Московской области Александра Шестуна. Он обвиняется в совершении преступлений "угроза убийством и причинением вреда здоровью в отношении судьи", "неуважение к суду", "оскорбление представителя власти". В ближайшее время уголовное дело будет направлено в Подольский городской суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
Работа УМВД России - РИА Новости, 1920, 19.08.2021
19 августа, 11:25
СК отказался заводить дело об избиении Шестуна в тюремной больнице
По версии СК РФ, Шестун в 2003-2018 годах через доверенных лиц создал 47 фирм, которым раздавал земельные участки вне конкурсных процедур и предоставлял бюджетные кредиты по минимальной ставке. Вину он не признал, заявляя, что уголовное преследование связано с его намерением переизбраться главой района.
Подольский городской суд Подмосковья в конце декабря 2020 года приговорил экс-главу района к 15 годам колонии строгого режима со штрафом в 49 миллионов рублей по делу о коррупции с многомиллиардным ущербом. Кроме того, суд обязал бывшего чиновника выплатить 64,5 миллиона рублей в пользу муниципального бюджета Серпуховского района. Мособлсуд признал приговор законным. Шестун не признал вину во вменяемых преступлениях, в этой связи в СИЗО и колонии он несколько раз держал голодовки.
В ходе слушания дела по существу Шестун, по данным следствия, публично в присутствии СМИ оскорблял судью Подольского горсуда, прокурора и судебного пристава, а также высказывал угрозы.
Супруга бывшего главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна Юлия в здании Басманного суда - РИА Новости, 1920, 30.07.2021
30 июля, 10:46
Шестуна этапировали в СИЗО Ногинска
 
ПроисшествияСерпуховский районМосковская область (Подмосковье)Московский областной судСледственный комитет России (СК РФ)Александр ШестунРоссия
 
 
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