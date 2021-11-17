https://ria.ru/20211117/shestun-1759431267.html

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Шестуна

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Шестуна - РИА Новости, 17.11.2021

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Шестуна

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу экс-главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна, обвиняемого в неуважении к суду,... РИА Новости, 17.11.2021

2021-11-17T12:07

2021-11-17T12:07

2021-11-17T12:07

происшествия

серпуховский район

московская область (подмосковье)

московский областной суд

следственный комитет россии (ск рф)

александр шестун

россия

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу экс-главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна, обвиняемого в неуважении к суду, сообщается в Telegram-канале региональной прокуратуры."Прокуратура Московской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего главы Серпуховского района Московской области Александра Шестуна. Он обвиняется в совершении преступлений "угроза убийством и причинением вреда здоровью в отношении судьи", "неуважение к суду", "оскорбление представителя власти". В ближайшее время уголовное дело будет направлено в Подольский городской суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.По версии СК РФ, Шестун в 2003-2018 годах через доверенных лиц создал 47 фирм, которым раздавал земельные участки вне конкурсных процедур и предоставлял бюджетные кредиты по минимальной ставке. Вину он не признал, заявляя, что уголовное преследование связано с его намерением переизбраться главой района.Подольский городской суд Подмосковья в конце декабря 2020 года приговорил экс-главу района к 15 годам колонии строгого режима со штрафом в 49 миллионов рублей по делу о коррупции с многомиллиардным ущербом. Кроме того, суд обязал бывшего чиновника выплатить 64,5 миллиона рублей в пользу муниципального бюджета Серпуховского района. Мособлсуд признал приговор законным. Шестун не признал вину во вменяемых преступлениях, в этой связи в СИЗО и колонии он несколько раз держал голодовки.В ходе слушания дела по существу Шестун, по данным следствия, публично в присутствии СМИ оскорблял судью Подольского горсуда, прокурора и судебного пристава, а также высказывал угрозы.

https://ria.ru/20210819/delo-1746323705.html

https://ria.ru/20210730/shestun-1743572581.html

серпуховский район

московская область (подмосковье)

россия

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происшествия, серпуховский район, московская область (подмосковье), московский областной суд, следственный комитет россии (ск рф), александр шестун, россия