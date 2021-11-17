21:33 17.11.2021 (обновлено: 00:02 18.11.2021)
Штурмовавшему Капитолий "шаману" вынесли приговор
Штурмовавшего Капитолий "шамана" приговорили к трем годам и пяти месяцам тюрьмы
© AP Photo / Manuel Balce CenetaСторонники президента Дональда Трампа выстроились напротив сотрудников полиции во время вторжения в Капитолий в Вашингтоне
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
ВАШИНГТОН, 17 ноя – РИА Новости. Американец Джейкоб Ченсли, который в костюме шамана штурмовал Капитолий и стал одним из самых колоритных участников событий 6 января, приговорен к 41 месяцу тюрьмы, сообщило министерство юстиции США.
Прокуратура просила для Ченсли 51 месяц лишения свободы, называя его "публичным лицом капитолийского бунта", защита ходатайствовала о наказании в виде уже проведенного времени под стражей и освобождении в зале суда.
"Джейкоб Энтони Ченсли, также известный как Джейк Анджели, 34 лет, из Финикса, Аризона, был приговорен сегодня к 41 месяцу тюрьмы за его преступные действия во время проникновения в Капитолий США 6 января, когда был сорван процесс утверждения и подсчета голосов выборщиков, поданных в связи с выборами президента", - говорится в пресс-релизе.
"Подзащитный, одетый в шапку викинга и державший в руках шестифутовое копье (1,8 метра), был в числе первых 30 участников беспорядков, которые проникли в здание", - добавило министерство.
Ченсли был также приговорен к штрафу в 2 тысячи долларов и трем годам пребывания под наблюдением после выходы из тюрьмы. Подсудимый, у которого диагностированы многочисленные расстройства психики, ранее признал себя виновным в препятствовании официальным процедурам.
Он прославился, приняв участие в штурме Капитолия в полуголом виде, с боевой раскраской на лице, в меховой шапке с рогами и c копьем в руках. Ченсли тогда добрался до зала заседаний сената, где занял кресло, спешно покинутое тогдашним вице-президентом США Майком Пенсом, и написал записку с оскорблениями и угрозами.
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Его принято считать приверженцем теории заговора QAnon, согласно которой демократы будто бы организовали сеть сексуальной эксплуатации несовершеннолетних в вашингтонском ресторане, а бывший президент-республиканец Дональд Трамп борется с этим заговором. Первоначально теория, не имеющая подтверждения, появилась на малоизвестных форумах, но впоследствии проникла в политику.
Шестого января сторонники Трампа напали на Капитолий, заблокировав на несколько часов работу конгресса. В результате беспорядков погибли участница протеста и полицейский, еще трое скончались от причин, не связанных с насилием. После того, как протестующие были выдворены из здания, конгрессмены утвердили победу на президентских выборах Джо Байдена.
За десять месяцев, прошедших после событий 6 января, американские правоохранительные органы арестовали во всех 50 штатах свыше 675 человек по обвинениям, связанным с участием в штурме Капитолия. Более 210 из них подозреваются в нападении или препятствовании деятельности сотрудников полиции, сообщило министерство юстиции.