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https://ria.ru/20211117/shaman-1759550301.html
Штурмовавшему Капитолий "шаману" вынесли приговор
Штурмовавшему Капитолий "шаману" вынесли приговор - РИА Новости, 18.11.2021
Штурмовавшему Капитолий "шаману" вынесли приговор
Американец Джейкоб Ченсли, который в костюме шамана штурмовал Капитолий и стал одним из самых колоритных участников событий 6 января, приговорен к 41 месяцу... РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-17T21:33
2021-11-18T00:02
в мире
сша
джо байден
дональд трамп
капитолий
майк пенс
министерство юстиции сша
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ВАШИНГТОН, 17 ноя – РИА Новости. Американец Джейкоб Ченсли, который в костюме шамана штурмовал Капитолий и стал одним из самых колоритных участников событий 6 января, приговорен к 41 месяцу тюрьмы, сообщило министерство юстиции США.Прокуратура просила для Ченсли 51 месяц лишения свободы, называя его "публичным лицом капитолийского бунта", защита ходатайствовала о наказании в виде уже проведенного времени под стражей и освобождении в зале суда."Джейкоб Энтони Ченсли, также известный как Джейк Анджели, 34 лет, из Финикса, Аризона, был приговорен сегодня к 41 месяцу тюрьмы за его преступные действия во время проникновения в Капитолий США 6 января, когда был сорван процесс утверждения и подсчета голосов выборщиков, поданных в связи с выборами президента", - говорится в пресс-релизе."Подзащитный, одетый в шапку викинга и державший в руках шестифутовое копье (1,8 метра), был в числе первых 30 участников беспорядков, которые проникли в здание", - добавило министерство.Ченсли был также приговорен к штрафу в 2 тысячи долларов и трем годам пребывания под наблюдением после выходы из тюрьмы. Подсудимый, у которого диагностированы многочисленные расстройства психики, ранее признал себя виновным в препятствовании официальным процедурам.Он прославился, приняв участие в штурме Капитолия в полуголом виде, с боевой раскраской на лице, в меховой шапке с рогами и c копьем в руках. Ченсли тогда добрался до зала заседаний сената, где занял кресло, спешно покинутое тогдашним вице-президентом США Майком Пенсом, и написал записку с оскорблениями и угрозами.Его принято считать приверженцем теории заговора QAnon, согласно которой демократы будто бы организовали сеть сексуальной эксплуатации несовершеннолетних в вашингтонском ресторане, а бывший президент-республиканец Дональд Трамп борется с этим заговором. Первоначально теория, не имеющая подтверждения, появилась на малоизвестных форумах, но впоследствии проникла в политику.Шестого января сторонники Трампа напали на Капитолий, заблокировав на несколько часов работу конгресса. В результате беспорядков погибли участница протеста и полицейский, еще трое скончались от причин, не связанных с насилием. После того, как протестующие были выдворены из здания, конгрессмены утвердили победу на президентских выборах Джо Байдена.За десять месяцев, прошедших после событий 6 января, американские правоохранительные органы арестовали во всех 50 штатах свыше 675 человек по обвинениям, связанным с участием в штурме Капитолия. Более 210 из них подозреваются в нападении или препятствовании деятельности сотрудников полиции, сообщило министерство юстиции.
https://ria.ru/20211117/marazm-1759524233.html
https://ria.ru/20211115/bennon-1759204923.html
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в мире, сша, джо байден, дональд трамп, капитолий, майк пенс, министерство юстиции сша
21:33 17.11.2021 (обновлено: 00:02 18.11.2021)
 
Штурмовавшему Капитолий "шаману" вынесли приговор

Штурмовавшего Капитолий "шамана" приговорили к трем годам и пяти месяцам тюрьмы

© AP Photo / Manuel Balce CenetaСторонники президента Дональда Трампа выстроились напротив сотрудников полиции во время вторжения в Капитолий в Вашингтоне
Сторонники президента Дональда Трампа выстроились напротив сотрудников полиции во время вторжения в Капитолий в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 17.11.2021
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
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ВАШИНГТОН, 17 ноя – РИА Новости. Американец Джейкоб Ченсли, который в костюме шамана штурмовал Капитолий и стал одним из самых колоритных участников событий 6 января, приговорен к 41 месяцу тюрьмы, сообщило министерство юстиции США.
Прокуратура просила для Ченсли 51 месяц лишения свободы, называя его "публичным лицом капитолийского бунта", защита ходатайствовала о наказании в виде уже проведенного времени под стражей и освобождении в зале суда.
"Джейкоб Энтони Ченсли, также известный как Джейк Анджели, 34 лет, из Финикса, Аризона, был приговорен сегодня к 41 месяцу тюрьмы за его преступные действия во время проникновения в Капитолий США 6 января, когда был сорван процесс утверждения и подсчета голосов выборщиков, поданных в связи с выборами президента", - говорится в пресс-релизе.
"Подзащитный, одетый в шапку викинга и державший в руках шестифутовое копье (1,8 метра), был в числе первых 30 участников беспорядков, которые проникли в здание", - добавило министерство.
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Ченсли был также приговорен к штрафу в 2 тысячи долларов и трем годам пребывания под наблюдением после выходы из тюрьмы. Подсудимый, у которого диагностированы многочисленные расстройства психики, ранее признал себя виновным в препятствовании официальным процедурам.
Он прославился, приняв участие в штурме Капитолия в полуголом виде, с боевой раскраской на лице, в меховой шапке с рогами и c копьем в руках. Ченсли тогда добрался до зала заседаний сената, где занял кресло, спешно покинутое тогдашним вице-президентом США Майком Пенсом, и написал записку с оскорблениями и угрозами.
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Шестого января сторонники Трампа напали на Капитолий, заблокировав на несколько часов работу конгресса. В результате беспорядков погибли участница протеста и полицейский, еще трое скончались от причин, не связанных с насилием. После того, как протестующие были выдворены из здания, конгрессмены утвердили победу на президентских выборах Джо Байдена.
За десять месяцев, прошедших после событий 6 января, американские правоохранительные органы арестовали во всех 50 штатах свыше 675 человек по обвинениям, связанным с участием в штурме Капитолия. Более 210 из них подозреваются в нападении или препятствовании деятельности сотрудников полиции, сообщило министерство юстиции.
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В миреСШАДжо БайденДональд ТрампКапитолийМайк ПенсМинистерство юстиции США
 
 
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