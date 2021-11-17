https://ria.ru/20211117/sever-1759397380.html
Правительство утвердило перечень районов Крайнего Севера
Правительство утвердило перечень районов Крайнего Севера - РИА Новости, 17.11.2021
Правительство утвердило перечень районов Крайнего Севера
Правительство утвердило перечень районов Крайнего Севера и приравненных к ним территорий, говорится в официальном Telegram-канале кабмина. РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T08:54
2021-11-17T08:54
2021-11-17T12:25
общество
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Правительство утвердило перечень районов Крайнего Севера и приравненных к ним территорий, говорится в официальном Telegram-канале кабмина."️Список регионов Крайнего Севера был составлен в 1992-1994 годах, после чего претерпел множество изменений. Новый вариант перечня более структурирован и соответствует современному муниципально-территориальному устройству страны", — сказано в публикации.В него вошли отдельные части республик Алтай, Бурятия, Карелия, Коми, Тыва, Забайкальского, Красноярского, Хабаровского, Пермского, Приморского краев, Амурской, Архангельской, Иркутской, Сахалинской, Томской, Тюменской областей, ХМАО. Также туда полностью попали Якутия, Магаданская, Мурманская области, Ненецкий и Чукотский края, ЯНАО и Камчатка.Жители всех территорий, входивших в предыдущие редакции документа, продолжат получать положенные им льготы, госгарантии и компенсации, добавляется в релизе.
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общество, россия
08:54 17.11.2021 (обновлено: 12:25 17.11.2021)
Правительство утвердило перечень районов Крайнего Севера
Правительство обновило перечень районов Крайнего Севера и приравненных к ним территорий