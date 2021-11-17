https://ria.ru/20211117/sandu-1759558716.html

Президент Молдавии объяснила проблемы с газом в стране

Президент Молдавии объяснила проблемы с газом в стране - РИА Новости, 17.11.2021

Президент Молдавии объяснила проблемы с газом в стране

Президент Молдавии Майя Санду заявила, что власти республики не торопились бы заключить контракт с "Газпромом", если бы не рост цен на газ на мировом рынке. РИА Новости, 17.11.2021

2021-11-17T23:55

2021-11-17T23:55

2021-11-17T23:55

экономика

молдавия

газпром

майя санду

молдовагаз

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КИШИНЕВ, 17 ноя - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду заявила, что власти республики не торопились бы заключить контракт с "Газпромом", если бы не рост цен на газ на мировом рынке."Эти переговоры были бы совсем другими, если бы цены на газ в мире не были такими высокими, не было бы давления на правительство, не было бы спешки с подписанием контракта с "Газпромом", - сказала Санду в эфире телеканала Jurnal TV.По ее словам, власти Молдавии удивились, когда за несколько дней до конца сентября узнали, что контракт с "Газпромом" не был продлен. Для них также стала сюрпризом нехватка объемов газа в октябре."Нам пришлось закупать газ в других местах по высоким ценам, потому что у нас не было альтернативных источников. Если бы мы раньше могли предположить подобную проблему, мы бы подготовились, в будущем нужно позаботиться о запасах топлива", - добавила президент.Власти Молдавии 29 октября договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику в течение пяти лет при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году. Поскольку в стране действует режим ЧП из-за ситуации в энергетике, Нацкомиссия по чрезвычайным ситуациям обязала Национальное агентство по регулированию энергетики до 10 ноября утвердить тариф на газ. Таким образом, тариф для потребителей с 1 ноября вырос с 235 до 536 долларов за тысячу кубометров.

https://ria.ru/20211110/gaz-1758479765.html

https://ria.ru/20211110/gaz-1758385888.html

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экономика, молдавия, газпром, майя санду, молдовагаз