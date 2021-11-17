Президент Молдавии объяснила проблемы с газом в стране
Санду: Молдавия не спешила бы подписать договор с "Газпромом", если бы не рост цен на газ
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КИШИНЕВ, 17 ноя - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду заявила, что власти республики не торопились бы заключить контракт с "Газпромом", если бы не рост цен на газ на мировом рынке.
"Эти переговоры были бы совсем другими, если бы цены на газ в мире не были такими высокими, не было бы давления на правительство, не было бы спешки с подписанием контракта с "Газпромом", - сказала Санду в эфире телеканала Jurnal TV.
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По ее словам, власти Молдавии удивились, когда за несколько дней до конца сентября узнали, что контракт с "Газпромом" не был продлен. Для них также стала сюрпризом нехватка объемов газа в октябре.
"Нам пришлось закупать газ в других местах по высоким ценам, потому что у нас не было альтернативных источников. Если бы мы раньше могли предположить подобную проблему, мы бы подготовились, в будущем нужно позаботиться о запасах топлива", - добавила президент.
Власти Молдавии 29 октября договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику в течение пяти лет при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году. Поскольку в стране действует режим ЧП из-за ситуации в энергетике, Нацкомиссия по чрезвычайным ситуациям обязала Национальное агентство по регулированию энергетики до 10 ноября утвердить тариф на газ. Таким образом, тариф для потребителей с 1 ноября вырос с 235 до 536 долларов за тысячу кубометров.