https://ria.ru/20211117/sammit-1759437026.html

В Кремле оценили возможность саммита России, Армении и Азербайджана

В Кремле оценили возможность саммита России, Армении и Азербайджана - РИА Новости, 17.11.2021

В Кремле оценили возможность саммита России, Армении и Азербайджана

Трехсторонний саммит России, Армении и Азербайджана на каком-то этапе будет необходим, но для этого необходимо согласие всех сторон, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 17.11.2021

2021-11-17T12:34

2021-11-17T12:34

2021-11-17T12:34

в мире

армения

азербайджан

дмитрий песков

россия

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Трехсторонний саммит России, Армении и Азербайджана на каком-то этапе будет необходим, но для этого необходимо согласие всех сторон, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами в среду."Безусловно, на каком-то этапе такие контакты будут необходимы, но для того, чтобы они были возможными, необходимо согласие и готовность трех сторон на это", - сказал Песков.

https://ria.ru/20211117/armeniya-1759401848.html

армения

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в мире, армения, азербайджан, дмитрий песков, россия