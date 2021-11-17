https://ria.ru/20211117/sammit-1759437026.html
В Кремле оценили возможность саммита России, Армении и Азербайджана
В Кремле оценили возможность саммита России, Армении и Азербайджана - РИА Новости, 17.11.2021
В Кремле оценили возможность саммита России, Армении и Азербайджана
Трехсторонний саммит России, Армении и Азербайджана на каком-то этапе будет необходим, но для этого необходимо согласие всех сторон, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T12:34
2021-11-17T12:34
2021-11-17T12:34
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армения
азербайджан
дмитрий песков
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Трехсторонний саммит России, Армении и Азербайджана на каком-то этапе будет необходим, но для этого необходимо согласие всех сторон, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами в среду."Безусловно, на каком-то этапе такие контакты будут необходимы, но для того, чтобы они были возможными, необходимо согласие и готовность трех сторон на это", - сказал Песков.
https://ria.ru/20211117/armeniya-1759401848.html
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в мире, армения, азербайджан, дмитрий песков, россия
В Кремле оценили возможность саммита России, Армении и Азербайджана
Песков: саммит России, Армении и Азербайджана будет необходим на определенном этапе