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https://ria.ru/20211117/saakashvili-1759488233.html
Врач рассказал о состоянии здоровья Саакашвили
Врач рассказал о состоянии здоровья Саакашвили - РИА Новости, 17.11.2021
Врач рассказал о состоянии здоровья Саакашвили
Врач глданской тюремной больницы Сандро Матешвили заявил, что продолжающий голодовку бывший президент Грузии Михаил Саакашвили начал принимать медикаменты,... РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T15:56
2021-11-17T15:56
в мире
грузия
михаил саакашвили
задержание саакашвили в грузии
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ТБИЛИСИ, 17 ноя - РИА Новости. Врач глданской тюремной больницы Сандро Матешвили заявил, что продолжающий голодовку бывший президент Грузии Михаил Саакашвили начал принимать медикаменты, результаты его анализов улучшились.По его словам, состояние здоровья Саакашвили стабильное, пульс, давление, сатурация и глюкоза в норме.По словам Матешвили, учреждение имеет большой опыт лечения голодающих заключенных и их последующей реабилитации.Саакашвили был задержан по возвращении в Грузию в начале октября и помещен в тюрьму, тогда же он объявил голодовку. Ранее в Грузии его заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды.Власти Грузии отказываются освобождать Саакашвили. Премьер Ираклий Гарибашвили заявил, что экс-президент долго останется в тюрьме, он будет отбывать весь положенный срок.
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в мире, грузия, михаил саакашвили, задержание саакашвили в грузии
15:56 17.11.2021
 
Врач рассказал о состоянии здоровья Саакашвили

Врач глданской тюремной больницы Матешвили: состояние здоровья Саакашвили стабильное

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкМихаил Саакашвили после встречи с депутатами фракции "Слуга народа" в Киеве
Михаил Саакашвили после встречи с депутатами фракции Слуга народа в Киеве - РИА Новости, 1920, 17.11.2021
© РИА Новости / Стрингер
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ТБИЛИСИ, 17 ноя - РИА Новости. Врач глданской тюремной больницы Сандро Матешвили заявил, что продолжающий голодовку бывший президент Грузии Михаил Саакашвили начал принимать медикаменты, результаты его анализов улучшились.
"Поскольку он не принимал никаких лекарств в течение последних трех дней, в лабораторных данных были отмечены изменения. Вчера пациент получил все прописанные лекарства, улучшились лабораторные данные, в том числе индекс калия", - заявил врач на брифинге.
По его словам, состояние здоровья Саакашвили стабильное, пульс, давление, сатурация и глюкоза в норме.
По словам Матешвили, учреждение имеет большой опыт лечения голодающих заключенных и их последующей реабилитации.
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Саакашвили был задержан по возвращении в Грузию в начале октября и помещен в тюрьму, тогда же он объявил голодовку. Ранее в Грузии его заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды.
Власти Грузии отказываются освобождать Саакашвили. Премьер Ираклий Гарибашвили заявил, что экс-президент долго останется в тюрьме, он будет отбывать весь положенный срок.
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В миреГрузияМихаил СаакашвилиЗадержание Саакашвили в Грузии
 
 
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