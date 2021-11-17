https://ria.ru/20211117/saakashvili-1759488233.html

Врач рассказал о состоянии здоровья Саакашвили

Врач рассказал о состоянии здоровья Саакашвили - РИА Новости, 17.11.2021

Врач рассказал о состоянии здоровья Саакашвили

Врач глданской тюремной больницы Сандро Матешвили заявил, что продолжающий голодовку бывший президент Грузии Михаил Саакашвили начал принимать медикаменты,... РИА Новости, 17.11.2021

2021-11-17T15:56

2021-11-17T15:56

2021-11-17T15:56

в мире

грузия

михаил саакашвили

задержание саакашвили в грузии

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ТБИЛИСИ, 17 ноя - РИА Новости. Врач глданской тюремной больницы Сандро Матешвили заявил, что продолжающий голодовку бывший президент Грузии Михаил Саакашвили начал принимать медикаменты, результаты его анализов улучшились.По его словам, состояние здоровья Саакашвили стабильное, пульс, давление, сатурация и глюкоза в норме.По словам Матешвили, учреждение имеет большой опыт лечения голодающих заключенных и их последующей реабилитации.Саакашвили был задержан по возвращении в Грузию в начале октября и помещен в тюрьму, тогда же он объявил голодовку. Ранее в Грузии его заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды.Власти Грузии отказываются освобождать Саакашвили. Премьер Ираклий Гарибашвили заявил, что экс-президент долго останется в тюрьме, он будет отбывать весь положенный срок.

https://ria.ru/20211117/saakashvili-1759386137.html

https://ria.ru/20211116/saakashvili-1759308602.html

грузия

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в мире, грузия, михаил саакашвили, задержание саакашвили в грузии