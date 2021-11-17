Врач рассказал о состоянии здоровья Саакашвили
Врач глданской тюремной больницы Матешвили: состояние здоровья Саакашвили стабильное
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкМихаил Саакашвили после встречи с депутатами фракции "Слуга народа" в Киеве
ТБИЛИСИ, 17 ноя - РИА Новости. Врач глданской тюремной больницы Сандро Матешвили заявил, что продолжающий голодовку бывший президент Грузии Михаил Саакашвили начал принимать медикаменты, результаты его анализов улучшились.
"Поскольку он не принимал никаких лекарств в течение последних трех дней, в лабораторных данных были отмечены изменения. Вчера пациент получил все прописанные лекарства, улучшились лабораторные данные, в том числе индекс калия", - заявил врач на брифинге.
По его словам, состояние здоровья Саакашвили стабильное, пульс, давление, сатурация и глюкоза в норме.
По словам Матешвили, учреждение имеет большой опыт лечения голодающих заключенных и их последующей реабилитации.
Саакашвили был задержан по возвращении в Грузию в начале октября и помещен в тюрьму, тогда же он объявил голодовку. Ранее в Грузии его заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды.
Власти Грузии отказываются освобождать Саакашвили. Премьер Ираклий Гарибашвили заявил, что экс-президент долго останется в тюрьме, он будет отбывать весь положенный срок.