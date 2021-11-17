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К берегам Британии приблизился российский противолодочный корабль
К берегам Британии приблизился российский противолодочный корабль - РИА Новости, 17.11.2021
К берегам Британии приблизился российский противолодочный корабль
Российский большой противолодочный корабль (БПК) "Вице-адмирал Кулаков" вошёл в Ла-Манш, сообщили в среду журналистам в пресс-службе Северного флота. РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T17:13
2021-11-17T17:13
вмф рф
космос - риа наука
средиземное море
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МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. Российский большой противолодочный корабль (БПК) "Вице-адмирал Кулаков" вошёл в Ла-Манш, сообщили в среду журналистам в пресс-службе Северного флота.В отряд кораблей также входят средний морской танкер "Академик Пашин" и спасательный буксир "Алтай". Как отметили на флоте, перед проливом на корабле и судах прошли занятия с вахтенными офицерами по навигационной безопасности при плавании в узкости во время интенсивного судоходства.Пролив Ла-Манш имеет длину 560 километров и расположен между побережьями Франции и Великобритании.Дальний поход БПК "Вице-адмирал Кулаков" начался 28 июня с выходом из главной базы Северного флота - Североморска. Корабль принял участие в Главном военно-морском параде в Кронштадте, а после отработал отдельные задачи в Атлантике в ходе командно-штабной тренировки по управлению силами и войсками Северного флота.С 18 августа 23 сентября североморцы выполняли задачи в составе постоянного оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море. За это время они совершили деловые заходы в Алжир, Сирию и Кипр. В октябре североморцы обеспечивали безопасность гражданского судоходства у берегов Африки в Гвинейском заливе Атлантического океана. В частности, предотвратив захват пиратами контейнеровоза "Люция".С момента выхода из базы БПК "Вице-адмирал Кулаков" прошёл около 25,5 тысяч морских миль, посетив порты пяти иностранных государств.
https://ria.ru/20211116/kreyser-1759258953.html
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вмф рф, космос - риа наука, средиземное море, кронштадт
17:13 17.11.2021
 
К берегам Британии приблизился российский противолодочный корабль

Российский большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков" вошел в Ла-Манш

© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкБольшой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков" во время встречи отряда боевых кораблей и судов обеспечения Северного флота, выполнившего задачи дальнего похода по морям Северного Ледовитого океана.
Большой противолодочный корабль Вице-адмирал Кулаков во время встречи отряда боевых кораблей и судов обеспечения Северного флота, выполнившего задачи дальнего похода по морям Северного Ледовитого океана. - РИА Новости, 1920, 17.11.2021
© РИА Новости / Павел Львов
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МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. Российский большой противолодочный корабль (БПК) "Вице-адмирал Кулаков" вошёл в Ла-Манш, сообщили в среду журналистам в пресс-службе Северного флота.
"Отряд кораблей и судов обеспечения Северного флота во главе с большим противолодочным кораблём "Вице-адмирал Кулаков" преодолел Бискайский залив Атлантического океана и вошёл в пролив Ла-Манш", - сказали в пресс-службе.
В отряд кораблей также входят средний морской танкер "Академик Пашин" и спасательный буксир "Алтай". Как отметили на флоте, перед проливом на корабле и судах прошли занятия с вахтенными офицерами по навигационной безопасности при плавании в узкости во время интенсивного судоходства.
Пролив Ла-Манш имеет длину 560 километров и расположен между побережьями Франции и Великобритании.
Дальний поход БПК "Вице-адмирал Кулаков" начался 28 июня с выходом из главной базы Северного флота - Североморска. Корабль принял участие в Главном военно-морском параде в Кронштадте, а после отработал отдельные задачи в Атлантике в ходе командно-штабной тренировки по управлению силами и войсками Северного флота.
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С 18 августа 23 сентября североморцы выполняли задачи в составе постоянного оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море. За это время они совершили деловые заходы в Алжир, Сирию и Кипр. В октябре североморцы обеспечивали безопасность гражданского судоходства у берегов Африки в Гвинейском заливе Атлантического океана. В частности, предотвратив захват пиратами контейнеровоза "Люция".
С момента выхода из базы БПК "Вице-адмирал Кулаков" прошёл около 25,5 тысяч морских миль, посетив порты пяти иностранных государств.
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