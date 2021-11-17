Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211117/rebenok-1759388365.html
Врач рассказала о последствиях COVID-19 у беременных
Врач рассказала о последствиях COVID-19 у беременных - РИА Новости, 17.11.2021
Врач рассказала о последствиях COVID-19 у беременных
Беременная женщина, болеющая коронавирусом, не может передать заболевание плоду, однако с высокой долей вероятности ребёнок может заболеть после рождения,... РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T03:06
2021-11-17T03:06
распространение коронавируса
общество
москва
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
здоровье
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150758/15/1507581567_0:179:2001:1304_1920x0_80_0_0_4ac3dda75bebfbca2b08752829d99f6f.jpg
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Беременная женщина, болеющая коронавирусом, не может передать заболевание плоду, однако с высокой долей вероятности ребёнок может заболеть после рождения, рассказала РИА Новости врач высшей категории, акушер, гинеколог-эндокринолог "Инвитро" Елена Великжанина.Она добавила, что "в связи с этим первое время малышей вынужденно изолируют от болеющей мамы"."Чаще всего такие новорожденные имеют различные нарушения в состоянии здоровья, ими занимаются неонатологи и в дальнейшем наблюдают врачи педиатры", - рассказала акушер.Кроме этого, она сообщила, что тяжелее всего болеют COVID-19 именно непривитые беременные."Нередко врачи вынуждены стимулировать роды досрочно, чтобы спасти жизнь матери, и проблемы со здоровьем, которые возникают у новорожденных, связаны с недоношенностью, а не с болезнью", - сказала врач.Великжанина напомнила, что по рекомендациям Минздрава России прививаться лучше всего на этапе планирования беременности. Однако, если женщина не успела вакцинироваться в этом периоде, прививку можно сделать уже во время беременности. Оптимальным для вакцинации является срок беременности после 22 недель. "Доказательств негативного влияния вакцинации на беременность и ребенка не выявлено", - отметила врач.
https://ria.ru/20211110/vaktsinatsiya-1758355052.html
https://ria.ru/20211111/covid-19-1758637152.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150758/15/1507581567_12:0:1987:1481_1920x0_80_0_0_8b1538a9895ac09ff300f099e1114c2d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, москва, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), здоровье, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, елена великжанина
03:06 17.11.2021
 
Врач рассказала о последствиях COVID-19 у беременных

Врач Великжанина: ребенок с большой вероятностью может заболеть COVID-19 после рождения

© Depositphotos / jukai5Беременность
Беременность - РИА Новости, 1920, 17.11.2021
© Depositphotos / jukai5
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Беременная женщина, болеющая коронавирусом, не может передать заболевание плоду, однако с высокой долей вероятности ребёнок может заболеть после рождения, рассказала РИА Новости врач высшей категории, акушер, гинеколог-эндокринолог "Инвитро" Елена Великжанина.
"Нужно иметь в виду, что заболевание не передается внутриутробно, но у ребенка высока вероятность заболеть после рождения", - рассказала Великжанина.
Она добавила, что "в связи с этим первое время малышей вынужденно изолируют от болеющей мамы".
"Чаще всего такие новорожденные имеют различные нарушения в состоянии здоровья, ими занимаются неонатологи и в дальнейшем наблюдают врачи педиатры", - рассказала акушер.
Кроме этого, она сообщила, что тяжелее всего болеют COVID-19 именно непривитые беременные.
Вакцинация от коронавируса в Симферополе - РИА Новости, 1920, 10.11.2021
10 ноября, 11:12Распространение коронавируса
Мурашко призвал беременных вакцинироваться от COVID-19
"Нередко врачи вынуждены стимулировать роды досрочно, чтобы спасти жизнь матери, и проблемы со здоровьем, которые возникают у новорожденных, связаны с недоношенностью, а не с болезнью", - сказала врач.
Великжанина напомнила, что по рекомендациям Минздрава России прививаться лучше всего на этапе планирования беременности. Однако, если женщина не успела вакцинироваться в этом периоде, прививку можно сделать уже во время беременности. Оптимальным для вакцинации является срок беременности после 22 недель. "Доказательств негативного влияния вакцинации на беременность и ребенка не выявлено", - отметила врач.
Беременная женщина на приеме у врача - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
11 ноября, 18:52Распространение коронавируса
Беременных предупредили о повышенном риске выкидыша при заражении COVID-19
 
Распространение коронавирусаОбществоМоскваМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)ЗдоровьеРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииЕлена Великжанина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:00Ученые назвали животных, которые могут переносить COVID-19
03:54Байден поставил журналистов в тупик ответом на вопрос об Олимпиаде в Пекине
03:45Россиян предупредили об опасности оливок
03:40Источник рассказал о завершении испытаний УМЗ "Клещ"
03:35Гинцбург назвал препарат для вакцинации переболевших COVID-19 моложе 60 лет
03:22В Сирии сообщили об израильском авиаударе по пригороду Дамаска
03:19Эксперты рассказали, как не стать жертвой мошенников в дни распродаж
03:15Специалист объяснил, откуда мошенники берут данные о россиянах
03:15Названа неожиданная причина гипертонии
03:11В СФ предложили лишать дипломов врачей, отговаривающих от вакцинации
03:06Врач рассказала о последствиях COVID-19 у беременных
02:35Нутрициолог рассказала, кому нельзя есть мандарины
02:30Bloomberg описал "очень плохой" сценарий кризиса с мигрантами на границе ЕС
02:15Финансист рассказал, какую валюту стоит купить сейчас
02:15Россиянам предложили план действий на случай контакта с зараженным COVID-19
02:14На Украине заявили о возможности признания Крыма российским со стороны ЕС
01:28Умерла звезда шоу "Танцы со звездами" Кристина Асмаловская
01:25В бундестаге назвали причину задержки сертификации "Северного потока — 2"
01:15Юрист объяснил, какие "несерьезные" нарушения ПДД обернутся лишением прав
00:52Врачи заявили о нецелесообразности оставлять Саакашвили в тюремной больнице
Лента новостейМолния
Ученые назвали животных, которые могут переносить COVID-19Байден поставил журналистов в тупик ответом на вопрос об Олимпиаде в ПекинеРоссиян предупредили об опасности оливокИсточник рассказал о завершении испытаний УМЗ "Клещ"Гинцбург назвал препарат для вакцинации переболевших COVID-19 моложе 60 летВ Сирии сообщили об израильском авиаударе по пригороду ДамаскаЭксперты рассказали, как не стать жертвой мошенников в дни распродажСпециалист объяснил, откуда мошенники берут данные о россиянахНазвана неожиданная причина гипертонииВ СФ предложили лишать дипломов врачей, отговаривающих от вакцинацииВрач рассказала о последствиях COVID-19 у беременныхНутрициолог рассказала, кому нельзя есть мандариныBloomberg описал "очень плохой" сценарий кризиса с мигрантами на границе ЕСФинансист рассказал, какую валюту стоит купить сейчасРоссиянам предложили план действий на случай контакта с зараженным COVID-19На Украине заявили о возможности признания Крыма российским со стороны ЕСУмерла звезда шоу "Танцы со звездами" Кристина АсмаловскаяВ бундестаге назвали причину задержки сертификации "Северного потока — 2"Юрист объяснил, какие "несерьезные" нарушения ПДД обернутся лишением правВрачи заявили о нецелесообразности оставлять Саакашвили в тюремной больнице