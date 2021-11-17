https://ria.ru/20211117/rebenok-1759388365.html

Врач рассказала о последствиях COVID-19 у беременных

Врач рассказала о последствиях COVID-19 у беременных - РИА Новости, 17.11.2021

Врач рассказала о последствиях COVID-19 у беременных

Беременная женщина, болеющая коронавирусом, не может передать заболевание плоду, однако с высокой долей вероятности ребёнок может заболеть после рождения,... РИА Новости, 17.11.2021

2021-11-17T03:06

2021-11-17T03:06

2021-11-17T03:06

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Беременная женщина, болеющая коронавирусом, не может передать заболевание плоду, однако с высокой долей вероятности ребёнок может заболеть после рождения, рассказала РИА Новости врач высшей категории, акушер, гинеколог-эндокринолог "Инвитро" Елена Великжанина.Она добавила, что "в связи с этим первое время малышей вынужденно изолируют от болеющей мамы"."Чаще всего такие новорожденные имеют различные нарушения в состоянии здоровья, ими занимаются неонатологи и в дальнейшем наблюдают врачи педиатры", - рассказала акушер.Кроме этого, она сообщила, что тяжелее всего болеют COVID-19 именно непривитые беременные."Нередко врачи вынуждены стимулировать роды досрочно, чтобы спасти жизнь матери, и проблемы со здоровьем, которые возникают у новорожденных, связаны с недоношенностью, а не с болезнью", - сказала врач.Великжанина напомнила, что по рекомендациям Минздрава России прививаться лучше всего на этапе планирования беременности. Однако, если женщина не успела вакцинироваться в этом периоде, прививку можно сделать уже во время беременности. Оптимальным для вакцинации является срок беременности после 22 недель. "Доказательств негативного влияния вакцинации на беременность и ребенка не выявлено", - отметила врач.

https://ria.ru/20211110/vaktsinatsiya-1758355052.html

https://ria.ru/20211111/covid-19-1758637152.html

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