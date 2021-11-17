https://ria.ru/20211117/rasprodazhi-1759388835.html

Эксперты рассказали, как не стать жертвой мошенников в дни распродаж

Эксперты рассказали, как не стать жертвой мошенников в дни распродаж - РИА Новости, 17.11.2021

Эксперты рассказали, как не стать жертвой мошенников в дни распродаж

Чтобы не стать жертвами мошенников в дни больших скидок при покупках онлайн, россиянам стоит усиливать бдительность, не переходить по ссылкам из контекстной... РИА Новости, 17.11.2021

2021-11-17T03:19

2021-11-17T03:19

2021-11-17T03:24

общество

москва

черная пятница

мошенничество

россия

евгений волошин

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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Чтобы не стать жертвами мошенников в дни больших скидок при покупках онлайн, россиянам стоит усиливать бдительность, не переходить по ссылкам из контекстной рекламы и внимательно проверять адреса страниц интернет-магазинов, рассказали РИА Новости в компании по стратегическому управлению цифровыми рисками BI.ZONE.Сезон предновогодних распродаж стартовал на минувшей неделе с акции, приуроченной к 11 ноября (в этот день в Китае отмечается "день холостяка" и проводятся распродажи). Период массовых продаж со скидками поддержит и "Черная пятница" (в этом году она приходится на 26 ноября).Первым делом эксперты рекомендуют проверить адрес страницы, где совершается покупка."Если это официальный сайт магазина, в адресной строке должен быть префикс HTTPS и не должно быть опечаток в названии. Кроме того, ресурс должен открываться без ошибок и предупреждений об опасности", — отметили в компании.Очень часто мошенники используют рекламу в поисковой выдаче для привлечения людей на фишинговый ресурс, поэтому не стоит переходить по ссылкам контекстных объявлений. Эксперты BI.ZONE также рекомендуют пользоваться мобильными приложениями магазинов.Эксперты также рассказали, что сегодня в интернете есть ресурсы, которые позволяют проверить, например, информацию о дате регистрации домена и его владельце, чтобы понять, не однодневка ли это. Такая функция доступна, в частности, в сервисе whois."Если сайт создан меньше года назад, при этом выдает себя за ресурс крупной компании, вероятно, он создан мошенниками", — указали в BI.ZONE.Если же вы все-таки ввели персональную информацию или данные банковской карты на фишинговом сайте, необходимо незамедлительно связаться с банком."Нужно срочно позвонить в банк, заблокировать и перевыпустить карту. Деньги, которые вы перевели мошенникам, вернуть сложно — а вот лишить их доступа к вашему счету вполне реально. Ну и главный совет — быть бдительными при виде скидок: игра на страхе упустить выгоду свойственна не только маркетологам, но и мошенникам", — напомнили эксперты.

https://ria.ru/20211114/moshenniki-1758958627.html

https://ria.ru/20211105/moshennik-1757773737.html

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общество, москва, черная пятница, мошенничество, россия, евгений волошин