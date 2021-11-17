Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211117/rashkin-1759555079.html
Миронов не увидел оснований для сохранения неприкосновенности Рашкина
Миронов не увидел оснований для сохранения неприкосновенности Рашкина - РИА Новости, 17.11.2021
Миронов не увидел оснований для сохранения неприкосновенности Рашкина
Руководитель фракции "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов заявил, что не видит оснований для сохранения депутатской неприкосновенности задержанного... РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T22:37
2021-11-17T22:37
валерий рашкин
вячеслав володин
госдума рф
сергей миронов
юрий синельщиков
партия "справедливая россия - за правду"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1d/1756865700_0:6:960:546_1920x0_80_0_0_6f6fa9f2923a0a3124d566e6363fc148.jpg
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Руководитель фракции "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов заявил, что не видит оснований для сохранения депутатской неприкосновенности задержанного в Саратовской области по подозрению в незаконной охоте депутата от КПРФ Валерия Рашкина.Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что представление Генпрокуратуры РФ о лишении Рашкина депутатской неприкосновенности поступило в Думу.При этом, как подчеркнул парламентарий, у фракции "Справедливая Россия – За правду" нет позиции относительно виновности или невиновности Рашкина, с этим вопросом должно разбираться следствие и суд. "Наша позиция заключается в том, что перед законом все равны. Поэтому в рамках существующих законных процедур отвечать должны все – и рядовой гражданин, и депутат, который обладает определенным иммунитетом", - добавил он."Ажиотаж и повышенное внимание общественности обоснованы и понятны. В ходе рассмотрения Дума обязана убедиться в том, что в расследовании в отношении Валерия Рашкина нет никакого политического преследования", - отметил Миронов.По данным комитета охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области, 29 октября Рашкина поймали с тушей убитого лося в машине. Как утверждает сам депутат, тушу он нашел, пока гулял в лесу, и решил взять с собой домой. Однако недалеко от машины инспекторы нашли также шкуру и другие части животного. Уголовное дело о незаконной охоте пока возбуждено по факту. В текущей квалификации дело предполагает до двух лет лишения свободы, но, как пояснили РИА Новости юристы, в дальнейшем обвинение могут ужесточить, и санкция составит уже до пяти лет.Как сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко, расследованием уголовного дела о незаконной охоте в Саратовской области с участием Рашкина теперь занимается центральный аппарат СК РФ.Позднее депутат Госдумы Юрий Синельщиков (КПРФ) сообщил РИА Новости, что фракция коммунистов пока не получала результаты расследования по делу о задержании Рашкина. Также он рассказал, что по обращению адвокатов Рашкин прошел на полиграфе проверку, которая якобы подтвердила его версию произошедшего. При этом, по словам Синельщикова, пройденная проверка в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом не будет являться доказательством.
https://ria.ru/20211108/rashkin-1758024455.html
https://ria.ru/20211117/neprikosnovennost-1759535934.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1d/1756865700_0:0:960:720_1920x0_80_0_0_5d92c19dcd2a79ccd9e1721394a02ac8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
валерий рашкин, вячеслав володин, госдума рф, сергей миронов, юрий синельщиков, партия "справедливая россия - за правду"
22:37 17.11.2021
 
Миронов не увидел оснований для сохранения неприкосновенности Рашкина

Оснований для сохранения неприкосновенности депутата Рашкина нет, считает Миронов

© Фото : МВД РоссииВалерий Рашкин на месте задержания в Лысогорском районе Саратовской области
Валерий Рашкин на месте задержания в Лысогорском районе Саратовской области - РИА Новости, 1920, 17.11.2021
© Фото : МВД России
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Руководитель фракции "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов заявил, что не видит оснований для сохранения депутатской неприкосновенности задержанного в Саратовской области по подозрению в незаконной охоте депутата от КПРФ Валерия Рашкина.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что представление Генпрокуратуры РФ о лишении Рашкина депутатской неприкосновенности поступило в Думу.
"Неприкосновенность дается депутату для того, чтобы никто не препятствовал ему в защите интересов избирателей. В данном случае дело не касается депутатской деятельности Валерия Рашкина, и оснований для сохранения неприкосновенности нет. Если такие доказательства будут предъявлены, мы готовы изменить решение и голосовать за сохранение депутатского иммунитета", - сказал РИА Новости Миронов.
При этом, как подчеркнул парламентарий, у фракции "Справедливая Россия – За правду" нет позиции относительно виновности или невиновности Рашкина, с этим вопросом должно разбираться следствие и суд. "Наша позиция заключается в том, что перед законом все равны. Поэтому в рамках существующих законных процедур отвечать должны все – и рядовой гражданин, и депутат, который обладает определенным иммунитетом", - добавил он.
"Ажиотаж и повышенное внимание общественности обоснованы и понятны. В ходе рассмотрения Дума обязана убедиться в том, что в расследовании в отношении Валерия Рашкина нет никакого политического преследования", - отметил Миронов.
Пленарное заседание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 08.11.2021
8 ноября, 11:38
ВЦИОМ выяснил отношение россиян к обвинению Рашкина в незаконной охоте
По данным комитета охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области, 29 октября Рашкина поймали с тушей убитого лося в машине. Как утверждает сам депутат, тушу он нашел, пока гулял в лесу, и решил взять с собой домой. Однако недалеко от машины инспекторы нашли также шкуру и другие части животного. Уголовное дело о незаконной охоте пока возбуждено по факту. В текущей квалификации дело предполагает до двух лет лишения свободы, но, как пояснили РИА Новости юристы, в дальнейшем обвинение могут ужесточить, и санкция составит уже до пяти лет.
Как сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко, расследованием уголовного дела о незаконной охоте в Саратовской области с участием Рашкина теперь занимается центральный аппарат СК РФ.
Позднее депутат Госдумы Юрий Синельщиков (КПРФ) сообщил РИА Новости, что фракция коммунистов пока не получала результаты расследования по делу о задержании Рашкина. Также он рассказал, что по обращению адвокатов Рашкин прошел на полиграфе проверку, которая якобы подтвердила его версию произошедшего. При этом, по словам Синельщикова, пройденная проверка в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом не будет являться доказательством.
В холле Государственной Думы - РИА Новости, 1920, 17.11.2021
Вчера, 19:09
Случаи лишения неприкосновенности депутатов Государственной думы
 
Валерий РашкинВячеслав ВолодинГосдума РФСергей МироновЮрий СинельщиковПартия "Справедливая Россия - за правду"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:00В Раде рассказали, ради чего Украина отдала Крым России
03:56"Это ужасно": подруга звезды "Танцев со звездами" раскрыла детали ее смерти
03:37Источник рассказал о спросе на вооруженные "Вихрями" дроны "Орион"
03:35Врач объяснила, к чему приведет полный отказ от сахара
03:33Курильщики тяжелее переносят COVID-19, рассказали в Роспотребнадзоре
03:15Финансист назвал время года для максимальной выгодной сделки с жильем
03:00Юристы рассказали, что может грозить руферам
02:44"Это позор": на Украине разочаровались в Западе из-за кризиса на границе ЕС
02:34В Белом доме оценили переговоры Патрушева и Салливана
02:25Диетолог раскрыла простые способы избавления от целлюлита
02:15Врач объяснила, как вернуть обоняние после COVID-19
02:15Эксперт объяснил, как снизить риск обмана в ЖКХ
02:02В США рассказали, при каком условии Украина сможет отобрать Крым у России
01:46В Польше подсказали способ обойти ограничения для "Северного потока — 2"
01:24Небензя рассказал о новых вызовах в Афганистане
01:15Аналитик рассказал, что придет на смену гегемонии доллара
00:42Небензя заявил о риске перелива терроризма из Афганистана в соседние страны
00:39Небензя: Россия выступает за созыв донорской конференции по Афганистану
00:37Вильфанд рассказал о "нерадостной" погоде в Европейской России
00:32Небензя рассказал, без чего невозможно решить проблемы Афганистана
Лента новостейМолния
В Раде рассказали, ради чего Украина отдала Крым России"Это ужасно": подруга звезды "Танцев со звездами" раскрыла детали ее смертиИсточник рассказал о спросе на вооруженные "Вихрями" дроны "Орион"Врач объяснила, к чему приведет полный отказ от сахараКурильщики тяжелее переносят COVID-19, рассказали в РоспотребнадзореФинансист назвал время года для максимальной выгодной сделки с жильемЮристы рассказали, что может грозить руферам"Это позор": на Украине разочаровались в Западе из-за кризиса на границе ЕСВ Белом доме оценили переговоры Патрушева и СалливанаДиетолог раскрыла простые способы избавления от целлюлитаВрач объяснила, как вернуть обоняние после COVID-19Эксперт объяснил, как снизить риск обмана в ЖКХВ США рассказали, при каком условии Украина сможет отобрать Крым у РоссииВ Польше подсказали способ обойти ограничения для "Северного потока — 2"Небензя рассказал о новых вызовах в АфганистанеАналитик рассказал, что придет на смену гегемонии доллараНебензя заявил о риске перелива терроризма из Афганистана в соседние страныНебензя: Россия выступает за созыв донорской конференции по АфганистануВильфанд рассказал о "нерадостной" погоде в Европейской РоссииНебензя рассказал, без чего невозможно решить проблемы Афганистана