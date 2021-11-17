https://ria.ru/20211117/rashkin-1759555079.html
Миронов не увидел оснований для сохранения неприкосновенности Рашкина
Миронов не увидел оснований для сохранения неприкосновенности Рашкина - РИА Новости, 17.11.2021
Миронов не увидел оснований для сохранения неприкосновенности Рашкина
Руководитель фракции "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов заявил, что не видит оснований для сохранения депутатской неприкосновенности задержанного... РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T22:37
2021-11-17T22:37
2021-11-17T22:37
валерий рашкин
вячеслав володин
госдума рф
сергей миронов
юрий синельщиков
партия "справедливая россия - за правду"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1d/1756865700_0:6:960:546_1920x0_80_0_0_6f6fa9f2923a0a3124d566e6363fc148.jpg
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Руководитель фракции "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов заявил, что не видит оснований для сохранения депутатской неприкосновенности задержанного в Саратовской области по подозрению в незаконной охоте депутата от КПРФ Валерия Рашкина.Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что представление Генпрокуратуры РФ о лишении Рашкина депутатской неприкосновенности поступило в Думу.При этом, как подчеркнул парламентарий, у фракции "Справедливая Россия – За правду" нет позиции относительно виновности или невиновности Рашкина, с этим вопросом должно разбираться следствие и суд. "Наша позиция заключается в том, что перед законом все равны. Поэтому в рамках существующих законных процедур отвечать должны все – и рядовой гражданин, и депутат, который обладает определенным иммунитетом", - добавил он."Ажиотаж и повышенное внимание общественности обоснованы и понятны. В ходе рассмотрения Дума обязана убедиться в том, что в расследовании в отношении Валерия Рашкина нет никакого политического преследования", - отметил Миронов.По данным комитета охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области, 29 октября Рашкина поймали с тушей убитого лося в машине. Как утверждает сам депутат, тушу он нашел, пока гулял в лесу, и решил взять с собой домой. Однако недалеко от машины инспекторы нашли также шкуру и другие части животного. Уголовное дело о незаконной охоте пока возбуждено по факту. В текущей квалификации дело предполагает до двух лет лишения свободы, но, как пояснили РИА Новости юристы, в дальнейшем обвинение могут ужесточить, и санкция составит уже до пяти лет.Как сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко, расследованием уголовного дела о незаконной охоте в Саратовской области с участием Рашкина теперь занимается центральный аппарат СК РФ.Позднее депутат Госдумы Юрий Синельщиков (КПРФ) сообщил РИА Новости, что фракция коммунистов пока не получала результаты расследования по делу о задержании Рашкина. Также он рассказал, что по обращению адвокатов Рашкин прошел на полиграфе проверку, которая якобы подтвердила его версию произошедшего. При этом, по словам Синельщикова, пройденная проверка в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом не будет являться доказательством.
https://ria.ru/20211108/rashkin-1758024455.html
https://ria.ru/20211117/neprikosnovennost-1759535934.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1d/1756865700_0:0:960:720_1920x0_80_0_0_5d92c19dcd2a79ccd9e1721394a02ac8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
валерий рашкин, вячеслав володин, госдума рф, сергей миронов, юрий синельщиков, партия "справедливая россия - за правду"
Миронов не увидел оснований для сохранения неприкосновенности Рашкина
Оснований для сохранения неприкосновенности депутата Рашкина нет, считает Миронов
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости.
Руководитель фракции "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов
заявил, что не видит оснований для сохранения депутатской неприкосновенности задержанного в Саратовской области по подозрению в незаконной охоте депутата от КПРФ Валерия Рашкина
.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин
сообщил, что представление Генпрокуратуры РФ о лишении Рашкина депутатской неприкосновенности поступило в Думу.
"Неприкосновенность дается депутату для того, чтобы никто не препятствовал ему в защите интересов избирателей. В данном случае дело не касается депутатской деятельности Валерия Рашкина, и оснований для сохранения неприкосновенности нет. Если такие доказательства будут предъявлены, мы готовы изменить решение и голосовать за сохранение депутатского иммунитета", - сказал РИА Новости Миронов.
При этом, как подчеркнул парламентарий, у фракции "Справедливая Россия – За правду" нет позиции относительно виновности или невиновности Рашкина, с этим вопросом должно разбираться следствие и суд. "Наша позиция заключается в том, что перед законом все равны. Поэтому в рамках существующих законных процедур отвечать должны все – и рядовой гражданин, и депутат, который обладает определенным иммунитетом", - добавил он.
"Ажиотаж и повышенное внимание общественности обоснованы и понятны. В ходе рассмотрения Дума обязана убедиться в том, что в расследовании в отношении Валерия Рашкина нет никакого политического преследования", - отметил Миронов.
По данным комитета охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области, 29 октября Рашкина поймали с тушей убитого лося в машине. Как утверждает сам депутат, тушу он нашел, пока гулял в лесу, и решил взять с собой домой. Однако недалеко от машины инспекторы нашли также шкуру и другие части животного. Уголовное дело о незаконной охоте пока возбуждено по факту. В текущей квалификации дело предполагает до двух лет лишения свободы, но, как пояснили РИА Новости юристы, в дальнейшем обвинение могут ужесточить, и санкция составит уже до пяти лет.
Как сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко
, расследованием уголовного дела о незаконной охоте в Саратовской области с участием Рашкина теперь занимается центральный аппарат СК РФ.
Позднее депутат Госдумы Юрий Синельщиков
(КПРФ) сообщил РИА Новости, что фракция коммунистов пока не получала результаты расследования по делу о задержании Рашкина. Также он рассказал, что по обращению адвокатов Рашкин прошел на полиграфе проверку, которая якобы подтвердила его версию произошедшего. При этом, по словам Синельщикова, пройденная проверка в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом не будет являться доказательством.