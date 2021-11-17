https://ria.ru/20211117/rashkin-1759555079.html

Миронов не увидел оснований для сохранения неприкосновенности Рашкина

Миронов не увидел оснований для сохранения неприкосновенности Рашкина - РИА Новости, 17.11.2021

Миронов не увидел оснований для сохранения неприкосновенности Рашкина

Руководитель фракции "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов заявил, что не видит оснований для сохранения депутатской неприкосновенности задержанного... РИА Новости, 17.11.2021

2021-11-17T22:37

2021-11-17T22:37

2021-11-17T22:37

валерий рашкин

вячеслав володин

госдума рф

сергей миронов

юрий синельщиков

партия "справедливая россия - за правду"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1d/1756865700_0:6:960:546_1920x0_80_0_0_6f6fa9f2923a0a3124d566e6363fc148.jpg

МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Руководитель фракции "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов заявил, что не видит оснований для сохранения депутатской неприкосновенности задержанного в Саратовской области по подозрению в незаконной охоте депутата от КПРФ Валерия Рашкина.Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что представление Генпрокуратуры РФ о лишении Рашкина депутатской неприкосновенности поступило в Думу.При этом, как подчеркнул парламентарий, у фракции "Справедливая Россия – За правду" нет позиции относительно виновности или невиновности Рашкина, с этим вопросом должно разбираться следствие и суд. "Наша позиция заключается в том, что перед законом все равны. Поэтому в рамках существующих законных процедур отвечать должны все – и рядовой гражданин, и депутат, который обладает определенным иммунитетом", - добавил он."Ажиотаж и повышенное внимание общественности обоснованы и понятны. В ходе рассмотрения Дума обязана убедиться в том, что в расследовании в отношении Валерия Рашкина нет никакого политического преследования", - отметил Миронов.По данным комитета охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области, 29 октября Рашкина поймали с тушей убитого лося в машине. Как утверждает сам депутат, тушу он нашел, пока гулял в лесу, и решил взять с собой домой. Однако недалеко от машины инспекторы нашли также шкуру и другие части животного. Уголовное дело о незаконной охоте пока возбуждено по факту. В текущей квалификации дело предполагает до двух лет лишения свободы, но, как пояснили РИА Новости юристы, в дальнейшем обвинение могут ужесточить, и санкция составит уже до пяти лет.Как сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко, расследованием уголовного дела о незаконной охоте в Саратовской области с участием Рашкина теперь занимается центральный аппарат СК РФ.Позднее депутат Госдумы Юрий Синельщиков (КПРФ) сообщил РИА Новости, что фракция коммунистов пока не получала результаты расследования по делу о задержании Рашкина. Также он рассказал, что по обращению адвокатов Рашкин прошел на полиграфе проверку, которая якобы подтвердила его версию произошедшего. При этом, по словам Синельщикова, пройденная проверка в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом не будет являться доказательством.

https://ria.ru/20211108/rashkin-1758024455.html

https://ria.ru/20211117/neprikosnovennost-1759535934.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

валерий рашкин, вячеслав володин, госдума рф, сергей миронов, юрий синельщиков, партия "справедливая россия - за правду"