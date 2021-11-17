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Источник сообщил об обысках у финансового директора и проректора РАНХиГС

Источник сообщил об обысках у финансового директора и проректора РАНХиГС - РИА Новости, 17.11.2021

Источник сообщил об обысках у финансового директора и проректора РАНХиГС

Обыски прошли у финансового директора Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России (РАНХиГС) Александра Ефремова и... РИА Новости, 17.11.2021

2021-11-17T13:12

2021-11-17T13:12

2021-11-17T15:27

российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте рф (ранхигс)

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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Обыски прошли у финансового директора Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России (РАНХиГС) Александра Ефремова и проректора Ивана Федотова, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах."Обыски прошли в рамках расследования уголовного дела по крупному мошенничеству, связанному с фиктивным трудоустройством в академию", — сказал собеседник агентства.По его словам, мероприятия связаны с обвинениями против ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинка") Сергея Зуева и экс-замминистра просвещения Марины Раковой.Зуева подозревают в хищении более 21 миллиона рублей у Фонда новых форм развития образования (ФНФРО), который возглавляла Ракова.По версии следствия, экс-чиновница в 2019 году пролоббировала выделение бюджетных средств ФНФРО. Деньги были предназначены на госконтракты по федеральному проекту "Учитель будущего". Во время расследования выявили фальсификацию отчетов по проводимым научным исследованиям. Размер хищений оценили в 50 миллионов рублей. Женщина арестована."Шанинка" — негосударственный российско-британский вуз, основан в 1995 году профессором Манчестерского университета Теодором Шаниным.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте рф (ранхигс), происшествия, москва, вузы, обыск, россия