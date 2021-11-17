https://ria.ru/20211117/rakova-1759544908.html
МВД раскрыло новые детали по делу экс-замминистра Раковой
МВД раскрыло новые детали по делу экс-замминистра Раковой - РИА Новости, 17.11.2021
МВД раскрыло новые детали по делу экс-замминистра Раковой
Полиция при расследования дела экс-замминистра просвещения Марины Раковой выявила более десяти человек, которые фиктивно числились в Российской академии... РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T20:21
2021-11-17T20:21
2021-11-17T23:49
происшествия
российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте рф (ранхигс)
россия
марина ракова
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Полиция при расследования дела экс-замминистра просвещения Марины Раковой выявила более десяти человек, которые фиктивно числились в Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС), сообщается на сайте МВД.По версии следствия, все они не выполняли никакой работы, но долгое время регулярно получали зарплату.В МВД подтвердили, что уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере выделили в отдельное производство из дела против Раковой, ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинка") Сергея Зуева и других.Сегодня в рамках нового расследования прошли обыски у финансового директора РАНХиГС Александра Ефремова и проректора академии Ивана Федотова.По версии следствия, Ракова в 2019 году пролоббировала выделение бюджетных средств Фонду новых форм развития образования (ФНФРО). Деньги должны были пойти на госконтракты по федеральному проекту "Учитель будущего". Во время расследования выявили фальсификацию отчетов по научным исследованиям. Размер хищений оценили в 50 миллионов рублей. Женщину арестовали.Зуева обвинили в хищении более 21 миллиона рублей у ФНФРО, он также находится в СИЗО."Шанинка" — негосударственный российско-британский вуз, который в 1995 году основал профессор Манчестерского университета Теодор Шанин.
https://ria.ru/20211117/rankhigs-1759446950.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте рф (ранхигс), россия, марина ракова
20:21 17.11.2021 (обновлено: 23:49 17.11.2021)
МВД раскрыло новые детали по делу экс-замминистра Раковой
МВД в деле Раковой выявило 12 человек, фиктивно устроенных на работу в РАНХиГС
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости.
Полиция при расследования дела экс-замминистра просвещения Марины Раковой
выявила более десяти человек, которые фиктивно числились в Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС
), сообщается на сайте МВД
.
"Установлен факт необоснованной выплаты в период с 2018 по 2020 год бюджетных денежных средств 12 сотрудникам Министерства просвещения, фиктивно трудоустроенным в Институте общественных наук РАНХиГС на должности научных сотрудников", — пояснили в ведомстве.
По версии следствия, все они не выполняли никакой работы, но долгое время регулярно получали зарплату.
В МВД подтвердили, что уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере выделили в отдельное производство из дела против Раковой, ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинка") Сергея Зуева и других.
Сегодня в рамках нового расследования прошли обыски у финансового директора РАНХиГС Александра Ефремова и проректора академии Ивана Федотова.
По версии следствия, Ракова в 2019 году пролоббировала выделение бюджетных средств Фонду новых форм развития образования (ФНФРО). Деньги должны были пойти на госконтракты по федеральному проекту "Учитель будущего". Во время расследования выявили фальсификацию отчетов по научным исследованиям. Размер хищений оценили в 50 миллионов рублей. Женщину арестовали.
Зуева обвинили в хищении более 21 миллиона рублей у ФНФРО, он также находится в СИЗО.
"Шанинка" — негосударственный российско-британский вуз, который в 1995 году основал профессор Манчестерского университета Теодор Шанин
.