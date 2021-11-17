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Врио ярославского губернатора прокомментировал историю рабства земляка
Врио ярославского губернатора прокомментировал историю рабства земляка - РИА Новости, 17.11.2021
Врио ярославского губернатора прокомментировал историю рабства земляка
Врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев назвал чудовищной историю уроженца Гаврилов-Ямского района Алексея Котова, попавшего на 20 лет в рабство в... РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T12:28
2021-11-17T12:29
общество
казахстан
ярославская область
гаврилов-ямский район
михаил евраев
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ЯРОСЛАВЛЬ, 17 ноя – РИА Новости. Врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев назвал чудовищной историю уроженца Гаврилов-Ямского района Алексея Котова, попавшего на 20 лет в рабство в Казахстане.Ранее в ходе мониторинга социальных сетей сотрудники управления криминальной полиции департамента Карагандинской области обнаружили видео, в котором мужчина сообщает о том, что его незаконно удерживают на одной из зимовок Карагандинской области. На видеозаписи он представляется Котовым Алексеем Александровичем, уроженцем деревни Горе-Грязь Гаврилов-Ямского района Ярославской области РФ. По его словам, он 20 лет находится в неволе и обращается к родителям с просьбой помочь "выбраться из Казахстана". В целях проверки всех обстоятельств в Карагандинскую область направлены сотрудники профильных подразделений посольства России в Казахстане. Подозреваемый в преступлении местный житель задержан. В пресс-службе посольства РФ в Казахстане сообщили РИА Новости, что подключились к выяснению деталей истории."Чудовищная история. Человек 20 лет жил в рабстве. Алексей Котов 1977 года рождения из деревни Горе-Грязь Гаврилов-Ямского района найден и освобождён оперативниками Казахстана", - написал Евраев в своем аккаунте в Instagram.По его данным, в 1997 году мужчина ушел в армию по контракту. Службу проходил в Казахстане. "В мае 1998 года должен был возвратиться домой, но не приехал. В феврале 1999 года пришло письмо, в котором он сообщил, что его избили, и он лежит в госпитале. Письма приходили до июля 1999 года, после чего связь прекратилась. Дома Алексея ждут мать, отец, три сестры и два брата", - написал Евраев.Он отметил, что обсудил тему с уполномоченным по правам человека в регионе Сергеем Бабуркиным. "Поможем родственникам Алексея в его возвращении на родину, решим вопросы с документами. По возвращении отправим Алексея в санаторий на территории района. Потом поможем и с работой, если понадобится. Районные власти окажут максимальное содействие", - подчеркнул врио губернатора.
казахстан
ярославская область
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общество, казахстан, ярославская область, гаврилов-ямский район, михаил евраев
12:28 17.11.2021 (обновлено: 12:29 17.11.2021)
 
Врио ярославского губернатора прокомментировал историю рабства земляка

Врио ярославского губернатора Евраев назвал чудовищной историю 20-летнего рабства земляка

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкМихаил Евраев
Михаил Евраев - РИА Новости, 1920, 17.11.2021
© РИА Новости / Нина Зотина
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ЯРОСЛАВЛЬ, 17 ноя – РИА Новости. Врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев назвал чудовищной историю уроженца Гаврилов-Ямского района Алексея Котова, попавшего на 20 лет в рабство в Казахстане.
Ранее в ходе мониторинга социальных сетей сотрудники управления криминальной полиции департамента Карагандинской области обнаружили видео, в котором мужчина сообщает о том, что его незаконно удерживают на одной из зимовок Карагандинской области. На видеозаписи он представляется Котовым Алексеем Александровичем, уроженцем деревни Горе-Грязь Гаврилов-Ямского района Ярославской области РФ. По его словам, он 20 лет находится в неволе и обращается к родителям с просьбой помочь "выбраться из Казахстана". В целях проверки всех обстоятельств в Карагандинскую область направлены сотрудники профильных подразделений посольства России в Казахстане. Подозреваемый в преступлении местный житель задержан. В пресс-службе посольства РФ в Казахстане сообщили РИА Новости, что подключились к выяснению деталей истории.
"Чудовищная история. Человек 20 лет жил в рабстве. Алексей Котов 1977 года рождения из деревни Горе-Грязь Гаврилов-Ямского района найден и освобождён оперативниками Казахстана", - написал Евраев в своем аккаунте в Instagram.
По его данным, в 1997 году мужчина ушел в армию по контракту. Службу проходил в Казахстане. "В мае 1998 года должен был возвратиться домой, но не приехал. В феврале 1999 года пришло письмо, в котором он сообщил, что его избили, и он лежит в госпитале. Письма приходили до июля 1999 года, после чего связь прекратилась. Дома Алексея ждут мать, отец, три сестры и два брата", - написал Евраев.
Он отметил, что обсудил тему с уполномоченным по правам человека в регионе Сергеем Бабуркиным. "Поможем родственникам Алексея в его возвращении на родину, решим вопросы с документами. По возвращении отправим Алексея в санаторий на территории района. Потом поможем и с работой, если понадобится. Районные власти окажут максимальное содействие", - подчеркнул врио губернатора.
 
ОбществоКазахстанЯрославская областьГаврилов-Ямский районМихаил Евраев
 
 
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