https://ria.ru/20211117/rabstvo-1759435687.html

Врио ярославского губернатора прокомментировал историю рабства земляка

Врио ярославского губернатора прокомментировал историю рабства земляка - РИА Новости, 17.11.2021

Врио ярославского губернатора прокомментировал историю рабства земляка

Врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев назвал чудовищной историю уроженца Гаврилов-Ямского района Алексея Котова, попавшего на 20 лет в рабство в... РИА Новости, 17.11.2021

2021-11-17T12:28

2021-11-17T12:28

2021-11-17T12:29

общество

казахстан

ярославская область

гаврилов-ямский район

михаил евраев

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ЯРОСЛАВЛЬ, 17 ноя – РИА Новости. Врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев назвал чудовищной историю уроженца Гаврилов-Ямского района Алексея Котова, попавшего на 20 лет в рабство в Казахстане.Ранее в ходе мониторинга социальных сетей сотрудники управления криминальной полиции департамента Карагандинской области обнаружили видео, в котором мужчина сообщает о том, что его незаконно удерживают на одной из зимовок Карагандинской области. На видеозаписи он представляется Котовым Алексеем Александровичем, уроженцем деревни Горе-Грязь Гаврилов-Ямского района Ярославской области РФ. По его словам, он 20 лет находится в неволе и обращается к родителям с просьбой помочь "выбраться из Казахстана". В целях проверки всех обстоятельств в Карагандинскую область направлены сотрудники профильных подразделений посольства России в Казахстане. Подозреваемый в преступлении местный житель задержан. В пресс-службе посольства РФ в Казахстане сообщили РИА Новости, что подключились к выяснению деталей истории."Чудовищная история. Человек 20 лет жил в рабстве. Алексей Котов 1977 года рождения из деревни Горе-Грязь Гаврилов-Ямского района найден и освобождён оперативниками Казахстана", - написал Евраев в своем аккаунте в Instagram.По его данным, в 1997 году мужчина ушел в армию по контракту. Службу проходил в Казахстане. "В мае 1998 года должен был возвратиться домой, но не приехал. В феврале 1999 года пришло письмо, в котором он сообщил, что его избили, и он лежит в госпитале. Письма приходили до июля 1999 года, после чего связь прекратилась. Дома Алексея ждут мать, отец, три сестры и два брата", - написал Евраев.Он отметил, что обсудил тему с уполномоченным по правам человека в регионе Сергеем Бабуркиным. "Поможем родственникам Алексея в его возвращении на родину, решим вопросы с документами. По возвращении отправим Алексея в санаторий на территории района. Потом поможем и с работой, если понадобится. Районные власти окажут максимальное содействие", - подчеркнул врио губернатора.

казахстан

ярославская область

гаврилов-ямский район

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общество, казахстан, ярославская область, гаврилов-ямский район, михаил евраев