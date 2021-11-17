https://ria.ru/20211117/qr-kod-1759495388.html
Попова оценила эффект от введения QR-кодов
Попова оценила эффект от введения QR-кодов - РИА Новости, 17.11.2021
Попова оценила эффект от введения QR-кодов
Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что 77 регионов РФ уже используют QR-коды в качестве ограничительных мер, это дает результат в борьбе с... РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T16:19
2021-11-17T16:19
2021-11-17T16:19
распространение коронавируса
общество
владимир путин
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
анна попова
коронавирусы
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1e/1757022126_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9289cf64e97c77660b6c12d60436ca02.jpg
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что 77 регионов РФ уже используют QR-коды в качестве ограничительных мер, это дает результат в борьбе с коронавирусом."Сегодня 77 субъектов включили в свою программу ограничительных мероприятий QR-коды. И это дает хороший эффект", - сказала Попова на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным, посвященном развитию генетических технологий.
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1e/1757022126_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3ad7680ecd553bd418e22d2c3ce09d34.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, владимир путин, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, анна попова, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
Попова оценила эффект от введения QR-кодов
Глава Роспотребнадзора Попова: 77 регионов ввели QR-коды, это дает хороший эффект