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Попова оценила эффект от введения QR-кодов

Попова оценила эффект от введения QR-кодов - РИА Новости, 17.11.2021

Попова оценила эффект от введения QR-кодов

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что 77 регионов РФ уже используют QR-коды в качестве ограничительных мер, это дает результат в борьбе с... РИА Новости, 17.11.2021

2021-11-17T16:19

2021-11-17T16:19

2021-11-17T16:19

распространение коронавируса

общество

владимир путин

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

анна попова

коронавирусы

россия

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что 77 регионов РФ уже используют QR-коды в качестве ограничительных мер, это дает результат в борьбе с коронавирусом."Сегодня 77 субъектов включили в свою программу ограничительных мероприятий QR-коды. И это дает хороший эффект", - сказала Попова на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным, посвященном развитию генетических технологий.

россия

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2021

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