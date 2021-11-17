https://ria.ru/20211117/qr-kod-1759455767.html
В Минцифры заявили о запуске печати в МФЦ QR-кодов на бумажных носителях
В Минцифры заявили о запуске печати в МФЦ QR-кодов на бумажных носителях - РИА Новости, 17.11.2021
В Минцифры заявили о запуске печати в МФЦ QR-кодов на бумажных носителях
Минцифры совместно с Минэкономразвития запустило в МФЦ печать бумажных сертификатов о вакцинации или перенесенном коронавирусе с QR-кодом, сообщили в ведомстве. РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T13:46
2021-11-17T13:46
2021-11-17T16:28
распространение коронавируса
общество
сертификат о вакцинации
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
здоровье - общество
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Минцифры совместно с Минэкономразвития запустило в МФЦ печать бумажных сертификатов о вакцинации или перенесенном коронавирусе с QR-кодом, сообщили в ведомстве."Работа проведена в соответствии с поручением председателя правительства России Михаила Мишустина", — отметили в министерстве.Воспользоваться услугой смогут как россияне, так и иностранцы, которые имеют вид на жительство или иной документ, разрешающий проживание в стране. За первые сутки это сделали 50 тысяч человек."Сертификат в распечатанном виде содержит QR-код, срок действия и фамилию владельца и не содержит медицинских данных", — отметили в министерстве.Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, процент привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03%, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации. На это указывали и в Роспотребнадзоре: по данным Поповой, в числе умерших почти нет вакцинированных.
https://ria.ru/20211113/qr-1758885397.html
https://ria.ru/20211108/vaktsina-1757995331.html
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общество, сертификат о вакцинации, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
13:46 17.11.2021 (обновлено: 16:28 17.11.2021)
В Минцифры заявили о запуске печати в МФЦ QR-кодов на бумажных носителях
В МФЦ начали печатать бумажные сертификаты о вакцинации с QR-кодом