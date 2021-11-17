https://ria.ru/20211117/putin-1759490332.html

Путин рассказал о проектах по преподаванию русского языка в Узбекистане

Путин рассказал о проектах по преподаванию русского языка в Узбекистане - РИА Новости, 17.11.2021

Путин рассказал о проектах по преподаванию русского языка в Узбекистане

Президент РФ Владимир Путин заявил о подготовке целого ряда проектов, нацеленных на повышение качества преподавания русского языка в детских садах и школах... РИА Новости, 17.11.2021

2021-11-17T16:04

2021-11-17T16:04

2021-11-17T16:04

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санкт-петербургский государственный университет

россия

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил о подготовке целого ряда проектов, нацеленных на повышение качества преподавания русского языка в детских садах и школах Узбекистана."В республике действует 14 филиалов и представительств российских вузов. Со следующего года их станет уже 16, а в Ташкенте заработает филиал Санкт-Петербургского государственного университета. Идет также подготовка целого ряда проектов, нацеленных на повышение качества преподавания русского языка в детских садах и школах Узбекистана", - сказал Путин в своем видеообращении к участникам II Форума межрегионального сотрудничества между Россией и Узбекистаном.Он подчеркнул, что сегодня между двумя странами активно расширяются контакты в гуманитарной области, наращиваются научные, образовательные, молодежные обмены. "Эти и многие другие важные вопросы обсуждаются в ходе второго образовательного форума России и Узбекистана, проходящего в эти дни в МГУ имени Ломоносова", - добавил президент.Путин также выразил уверенность, что форум регионов принесет конкретную практическую отдачу в плане дальнейшего развития российско-узбекистанского стратегического партнерства и укрепления взаимовыгодных связей между государствами, и пожелал успехов участникам и организаторам мероприятия.

https://ria.ru/20211022/sng-1755805677.html

https://ria.ru/20211013/amnistiya-1754464567.html

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в мире, узбекистан, ташкент, владимир путин, санкт-петербургский государственный университет, россия