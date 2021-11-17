https://ria.ru/20211117/putin-1759490332.html
Путин рассказал о проектах по преподаванию русского языка в Узбекистане
Путин рассказал о проектах по преподаванию русского языка в Узбекистане - РИА Новости, 17.11.2021
Путин рассказал о проектах по преподаванию русского языка в Узбекистане
Президент РФ Владимир Путин заявил о подготовке целого ряда проектов, нацеленных на повышение качества преподавания русского языка в детских садах и школах... РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T16:04
2021-11-17T16:04
2021-11-17T16:04
в мире
узбекистан
ташкент
владимир путин
санкт-петербургский государственный университет
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1e/1757008039_0:391:2946:2048_1920x0_80_0_0_d24cf191ca0d23586bafbc37c406e09e.jpg
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил о подготовке целого ряда проектов, нацеленных на повышение качества преподавания русского языка в детских садах и школах Узбекистана."В республике действует 14 филиалов и представительств российских вузов. Со следующего года их станет уже 16, а в Ташкенте заработает филиал Санкт-Петербургского государственного университета. Идет также подготовка целого ряда проектов, нацеленных на повышение качества преподавания русского языка в детских садах и школах Узбекистана", - сказал Путин в своем видеообращении к участникам II Форума межрегионального сотрудничества между Россией и Узбекистаном.Он подчеркнул, что сегодня между двумя странами активно расширяются контакты в гуманитарной области, наращиваются научные, образовательные, молодежные обмены. "Эти и многие другие важные вопросы обсуждаются в ходе второго образовательного форума России и Узбекистана, проходящего в эти дни в МГУ имени Ломоносова", - добавил президент.Путин также выразил уверенность, что форум регионов принесет конкретную практическую отдачу в плане дальнейшего развития российско-узбекистанского стратегического партнерства и укрепления взаимовыгодных связей между государствами, и пожелал успехов участникам и организаторам мероприятия.
https://ria.ru/20211022/sng-1755805677.html
https://ria.ru/20211013/amnistiya-1754464567.html
узбекистан
ташкент
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1e/1757008039_108:0:2839:2048_1920x0_80_0_0_7125e3fddd7790f13c8cce36074c22a0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, узбекистан, ташкент, владимир путин, санкт-петербургский государственный университет, россия
Путин рассказал о проектах по преподаванию русского языка в Узбекистане
Путин заявил о подготовке проектов по качеству преподавания русского языка в Узбекистане