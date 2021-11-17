https://ria.ru/20211117/putin-1759470535.html

Излишняя бюрократия в фармацевтике мешает людям, заявил Путин

Излишняя бюрократия в фармацевтике мешает людям, заявил Путин - РИА Новости, 17.11.2021

Излишняя бюрократия в фармацевтике мешает людям, заявил Путин

Излишняя бюрократия в фармацевтической отрасли мешает не только в гонке на мировых рынках, но и мешает доводить до людей необходимые им препараты, заявил... РИА Новости, 17.11.2021

2021-11-17T14:55

2021-11-17T14:55

2021-11-17T15:00

владимир путин

россия

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Излишняя бюрократия в фармацевтической отрасли мешает не только в гонке на мировых рынках, но и мешает доводить до людей необходимые им препараты, заявил президент РФ Владимир Путин в среду на совещании по развитию генетических технологий."Понятно, что все должно происходить в этой сфере очень основательно, должны быть подробные фундаментальные исследования, прежде чем выводить какие-то препараты на рынок. Но тем не менее излишняя бюрократия тоже мешает... Мешает не только нам в гонке на мировых рынках, мешает просто доводить до людей нужные препараты", - сказал Путин.

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин, россия