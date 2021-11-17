https://ria.ru/20211117/putin-1759470535.html
Излишняя бюрократия в фармацевтике мешает людям, заявил Путин
Излишняя бюрократия в фармацевтике мешает людям, заявил Путин - РИА Новости, 17.11.2021
Излишняя бюрократия в фармацевтике мешает людям, заявил Путин
Излишняя бюрократия в фармацевтической отрасли мешает не только в гонке на мировых рынках, но и мешает доводить до людей необходимые им препараты, заявил... РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T14:55
2021-11-17T14:55
2021-11-17T15:00
владимир путин
россия
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Излишняя бюрократия в фармацевтической отрасли мешает не только в гонке на мировых рынках, но и мешает доводить до людей необходимые им препараты, заявил президент РФ Владимир Путин в среду на совещании по развитию генетических технологий."Понятно, что все должно происходить в этой сфере очень основательно, должны быть подробные фундаментальные исследования, прежде чем выводить какие-то препараты на рынок. Но тем не менее излишняя бюрократия тоже мешает... Мешает не только нам в гонке на мировых рынках, мешает просто доводить до людей нужные препараты", - сказал Путин.
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владимир путин, россия
14:55 17.11.2021 (обновлено: 15:00 17.11.2021)
Излишняя бюрократия в фармацевтике мешает людям, заявил Путин
Путин: излишняя бюрократия в фармацевтике мешает доводить лекарства до людей
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Излишняя бюрократия в фармацевтической отрасли мешает не только в гонке на мировых рынках, но и мешает доводить до людей необходимые им препараты, заявил президент РФ Владимир Путин в среду на совещании по развитию генетических технологий.
"Понятно, что все должно происходить в этой сфере очень основательно, должны быть подробные фундаментальные исследования, прежде чем выводить какие-то препараты на рынок. Но тем не менее излишняя бюрократия тоже мешает... Мешает не только нам в гонке на мировых рынках, мешает просто доводить до людей нужные препараты", - сказал Путин.