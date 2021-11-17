https://ria.ru/20211117/putin-1759468233.html

Путин призвал содействовать инвестпроектам по оборудованию для генетиков

Путин призвал содействовать инвестпроектам по оборудованию для генетиков - РИА Новости, 17.11.2021

Путин призвал содействовать инвестпроектам по оборудованию для генетиков

Необходимо оказать содействие инвестиционным проектам по производству отечественного оборудования для генетических исследований в России, заявил президент РФ... РИА Новости, 17.11.2021

2021-11-17T14:46

2021-11-17T14:46

2021-11-17T14:46

общество

владимир путин

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/11/1759467649_0:0:3150:1771_1920x0_80_0_0_54ada1ac8ba5b3db2dfee73272e70faf.jpg

МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Необходимо оказать содействие инвестиционным проектам по производству отечественного оборудования для генетических исследований в России, заявил президент РФ Владимир Путин."Еще одна важная тема - это оборудование для генетических исследований. Потребность в нем со стороны науки, медицинских организаций, диагностических лабораторий постоянно растет. И в этой связи считаю необходимым оказать содействие инвестиционным проектам по производству отечественных приборов и расходных материалов для генетики", - сказал Путин на совещании по развитию генетических технологий в РФ.

https://ria.ru/20211117/genetika-1759460678.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, владимир путин, россия