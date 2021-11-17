https://ria.ru/20211117/putin-1759468233.html
Путин призвал содействовать инвестпроектам по оборудованию для генетиков
Путин призвал содействовать инвестпроектам по оборудованию для генетиков - РИА Новости, 17.11.2021
Путин призвал содействовать инвестпроектам по оборудованию для генетиков
Необходимо оказать содействие инвестиционным проектам по производству отечественного оборудования для генетических исследований в России, заявил президент РФ... РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T14:46
2021-11-17T14:46
2021-11-17T14:46
общество
владимир путин
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/11/1759467649_0:0:3150:1771_1920x0_80_0_0_54ada1ac8ba5b3db2dfee73272e70faf.jpg
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Необходимо оказать содействие инвестиционным проектам по производству отечественного оборудования для генетических исследований в России, заявил президент РФ Владимир Путин."Еще одна важная тема - это оборудование для генетических исследований. Потребность в нем со стороны науки, медицинских организаций, диагностических лабораторий постоянно растет. И в этой связи считаю необходимым оказать содействие инвестиционным проектам по производству отечественных приборов и расходных материалов для генетики", - сказал Путин на совещании по развитию генетических технологий в РФ.
https://ria.ru/20211117/genetika-1759460678.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/11/1759467649_93:0:2825:2048_1920x0_80_0_0_8dc7ee130a19e8ef55917a68b6a19110.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, владимир путин, россия
Путин призвал содействовать инвестпроектам по оборудованию для генетиков
Путин призвал содействовать инвестпроектам по производству оборудования для генетиков