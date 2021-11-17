https://ria.ru/20211117/putin-1759466304.html
Открытия генетиков должны служить людям, заявил Путин
Открытия генетиков должны служить людям, заявил Путин - РИА Новости, 17.11.2021
Открытия генетиков должны служить людям, заявил Путин
Открытия генетиков не должны оставаться только научным прорывом, они должны служить людям, применяться для передовых решений во многих отраслей экономики,... РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T14:38
2021-11-17T14:38
2021-11-17T14:38
общество
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/14/1755403237_0:0:2999:1688_1920x0_80_0_0_29d8233296ab551abfd095133759f5af.jpg
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Открытия генетиков не должны оставаться только научным прорывом, они должны служить людям, применяться для передовых решений во многих отраслей экономики, считает президент России Владимир Путин."Уникальные открытия не должны оставаться только научным прорывом. Они, безусловно, должны служить людям… генетические технологии сегодня основа для передовых решений во многих отраслей экономики… речь о выпуске эффективных лекарств, экологически чистых продуктов питания, технологиях для промышленности, включая очистку воздуха, почву, защиту окружающей среды", - сказал Путин на совещании по развитию генетических технологий.Он добавил, что технологии можно успешно применять для реализации климатических проектов, в частности утилизации углеродных выбросов.
https://ria.ru/20211117/programma-1759461093.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/14/1755403237_249:0:2980:2048_1920x0_80_0_0_d6ec9f6bd9f986614a0216556382bebc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, владимир путин
Открытия генетиков должны служить людям, заявил Путин
Путин: открытия генетиков должны служить людям