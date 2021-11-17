https://ria.ru/20211117/putin-1759466304.html

Открытия генетиков должны служить людям, заявил Путин

Открытия генетиков должны служить людям, заявил Путин - РИА Новости, 17.11.2021

Открытия генетиков должны служить людям, заявил Путин

Открытия генетиков не должны оставаться только научным прорывом, они должны служить людям, применяться для передовых решений во многих отраслей экономики,... РИА Новости, 17.11.2021

2021-11-17T14:38

2021-11-17T14:38

2021-11-17T14:38

общество

владимир путин

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Открытия генетиков не должны оставаться только научным прорывом, они должны служить людям, применяться для передовых решений во многих отраслей экономики, считает президент России Владимир Путин."Уникальные открытия не должны оставаться только научным прорывом. Они, безусловно, должны служить людям… генетические технологии сегодня основа для передовых решений во многих отраслей экономики… речь о выпуске эффективных лекарств, экологически чистых продуктов питания, технологиях для промышленности, включая очистку воздуха, почву, защиту окружающей среды", - сказал Путин на совещании по развитию генетических технологий.Он добавил, что технологии можно успешно применять для реализации климатических проектов, в частности утилизации углеродных выбросов.

https://ria.ru/20211117/programma-1759461093.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, владимир путин