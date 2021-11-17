https://ria.ru/20211117/punkty-1759467932.html

В тюменских центрах вакцинации от COVID открываются консультационные пункты

В тюменских центрах вакцинации от COVID открываются консультационные пункты - РИА Новости, 17.11.2021

В тюменских центрах вакцинации от COVID открываются консультационные пункты

По поручению губернатора Тюменской области Александра Моора с четверга в 11 центрах вакцинации от COVID-19 в Тюмени и во всех муниципальных образованиях... РИА Новости, 17.11.2021

2021-11-17T14:45

2021-11-17T14:45

2021-11-17T14:45

тюменская область

тюмень

тюменская область

александр моор

коронавирус в россии

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ТЮМЕНЬ, 17 ноя – РИА Новости. По поручению губернатора Тюменской области Александра Моора с четверга в 11 центрах вакцинации от COVID-19 в Тюмени и во всех муниципальных образованиях откроются консультационные пункты, сообщает пресс-служба главы региона.В консультационных пунктах ежедневно с 9 до 18 часов будут работать 45 добровольцев. Сейчас они проходят обучение в администрации Тюмени.Волонтеры помогут получить сертификаты о вакцинации и QR-коды всем, кто нуждается в содействии.Добровольцы подскажут, как установить приложение "Госуслуги", если его нет на телефоне, а также помогут распечатать бумажную версию сертификата после его поступления в личный кабинет гражданина на Едином портале госуслуг.Если у прошедшего вакцинацию нет аккаунта на Едином портале госуслуг, добровольцы окажут содействие в регистрации, а также помогут проверить текущий статус. Кроме того, волонтеры расскажут, когда приходит QR-код, где его искать, как он действует, а также помогут сохранить его в телефоне, чтобы всегда был под рукой.

https://ria.ru/20211116/spisok-1759289580.html

тюмень

тюменская область

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