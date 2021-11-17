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В тюменских центрах вакцинации от COVID открываются консультационные пункты
В тюменских центрах вакцинации от COVID открываются консультационные пункты - РИА Новости, 17.11.2021
В тюменских центрах вакцинации от COVID открываются консультационные пункты
По поручению губернатора Тюменской области Александра Моора с четверга в 11 центрах вакцинации от COVID-19 в Тюмени и во всех муниципальных образованиях... РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T14:45
2021-11-17T14:45
2021-11-17T14:45
тюменская область
тюмень
тюменская область
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ТЮМЕНЬ, 17 ноя – РИА Новости. По поручению губернатора Тюменской области Александра Моора с четверга в 11 центрах вакцинации от COVID-19 в Тюмени и во всех муниципальных образованиях откроются консультационные пункты, сообщает пресс-служба главы региона.В консультационных пунктах ежедневно с 9 до 18 часов будут работать 45 добровольцев. Сейчас они проходят обучение в администрации Тюмени.Волонтеры помогут получить сертификаты о вакцинации и QR-коды всем, кто нуждается в содействии.Добровольцы подскажут, как установить приложение "Госуслуги", если его нет на телефоне, а также помогут распечатать бумажную версию сертификата после его поступления в личный кабинет гражданина на Едином портале госуслуг.Если у прошедшего вакцинацию нет аккаунта на Едином портале госуслуг, добровольцы окажут содействие в регистрации, а также помогут проверить текущий статус. Кроме того, волонтеры расскажут, когда приходит QR-код, где его искать, как он действует, а также помогут сохранить его в телефоне, чтобы всегда был под рукой.
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тюмень, тюменская область, александр моор, коронавирус в россии
ТЮМЕНЬ, 17 ноя – РИА Новости.
По поручению губернатора Тюменской области Александра Моора
с четверга в 11 центрах вакцинации от COVID-19 в Тюмени
и во всех муниципальных образованиях откроются консультационные пункты, сообщает пресс-служба главы региона.
В консультационных пунктах ежедневно с 9 до 18 часов будут работать 45 добровольцев. Сейчас они проходят обучение в администрации Тюмени.
Волонтеры помогут получить сертификаты о вакцинации и QR-коды всем, кто нуждается в содействии.
Добровольцы подскажут, как установить приложение "Госуслуги", если его нет на телефоне, а также помогут распечатать бумажную версию сертификата после его поступления в личный кабинет гражданина на Едином портале госуслуг.
Если у прошедшего вакцинацию нет аккаунта на Едином портале госуслуг, добровольцы окажут содействие в регистрации, а также помогут проверить текущий статус. Кроме того, волонтеры расскажут, когда приходит QR-код, где его искать, как он действует, а также помогут сохранить его в телефоне, чтобы всегда был под рукой.
"Волонтеры ответят на вопросы, которые возникают у жителей в связи с получением QR-кода. Особенно такая помощь нужна нашим родителям, бабушкам и дедушкам. Открытие консультационных пунктов поможет тем, кто пока не зарегистрирован на "Госуслугах", быстрее получить сертификаты о вакцинации и QR-коды", – отметил Александр Моор.