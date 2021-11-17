https://ria.ru/20211117/programma-1759461093.html

Программу по генетическим исследованиям продлят до 2030 года

Программу по генетическим исследованиям продлят до 2030 года - РИА Новости, 17.11.2021

Программу по генетическим исследованиям продлят до 2030 года

Программа по генетическим исследованиям будет продлена до 2030 года, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. РИА Новости, 17.11.2021

2021-11-17T14:14

2021-11-17T14:14

2021-11-17T14:29

общество

татьяна голикова

россия

владимир путин

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Программа по генетическим исследованиям будет продлена до 2030 года, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.Президент РФ Владимир Путин в среду проводит совещание по вопросам развития генетических технологий в России."В соответствии с вашим указом, с 2019 года реализуется программа развития генетических технологий... В 2020 году утвержден план реализации программы на трехлетний период и комплексный план научных исследований, которые реализуются в рамках программы. Общий бюджет программы пока до 2027 года, непродленный еще пока до 2030 года, но мы это сделаем, составляет 127 миллиардов рублей, из которых 111,5 миллиарда рублей - это федеральный бюджет", - сказала Голикова в ходе совещания.

https://ria.ru/20210401/uchebnik-1603845312.html

россия

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общество, татьяна голикова, россия, владимир путин