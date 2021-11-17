https://ria.ru/20211117/priamure-1759394215.html

Глава Приамурья назвал прохождение пожароопасного сезона успешным

Глава Приамурья назвал прохождение пожароопасного сезона успешным - РИА Новости, 17.11.2021

Глава Приамурья назвал прохождение пожароопасного сезона успешным

Губернатор Амурской области Василий Орлов назвал успешным преодоление в регионе пожароопасного сезона и отметил профессионализм пожарных и сотрудников... РИА Новости, 17.11.2021

2021-11-17T08:09

2021-11-17T08:09

2021-11-17T08:09

амурская область

амурская область

василий орлов (губернатор)

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 17 ноя – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов назвал успешным преодоление в регионе пожароопасного сезона и отметил профессионализм пожарных и сотрудников министерства лесного хозяйства.Как отмечает правительство Приамурья, в регионе "по сравнению с показателями прошлого года значительно сократилась площадь природных пожаров", также, по данным властей, с 34 до 18 миллионов рублей сократился ущерб, причиненный лесам области.Орлов поблагодарил пожарных и специалистов министерства лесного хозяйства региона.По оценке министра лесного хозяйства и пожарной безопасности области Алексея Севостьянова, улучшить ситуацию по сравнению с прошлыми годами удалось благодаря трем факторам. Первый из них - это запрет на любые виды отжигов в весеннее время, а также поэтапное введение особого противопожарного режима в городах и районах области.Также в Приамурье стали быстрее обнаруживать возгорания благодаря использованию комплекса "Лесохранитель" и систем дистанционного мониторинга пожаров НИЦ "Планета", ИСДМ-Рослесхоз, АИС "Каскад", мобильного приложения "Термические точки". Улучшить ситуацию помогло также привлечение к тушению пожаров арендаторов лесных участков и сотрудников федерального резерва ФБУ "Авиалесоохрана".Кроме того, в этом году специалисты работали на новой технике, ее закупили по нацпроекту "Сохранение лесов", в 2022 году планируется приобрести технику ещё на 30,5 миллиона рублей.Правительство Приамурья сообщает, что "основной причиной возникновения лесных пожаров остаётся деятельность человека"."На сегодняшний день мы проработали на картах все проблемные места, где в этом году у нас часто горело. Это в основном человеческий фактор - люди отжигали покосы. В следующем году планируем создать оперативные группы и всю весну мониторить данные территории с помощью беспилотников и пеших патрулей. Думаю, от этой работы будет результат", - рассказал Севостьянов.Особый противопожарный режим был отменен в Амурской области в октябре, пожароопасный сезон закрыт, идёт подготовка к следующему, на противопожарные мероприятия в 2022 году из федерального бюджета планируется выделить 545,4 миллиона рублей.

https://ria.ru/20211109/priamure-1758217850.html

https://ria.ru/20211027/taksa-1756514640.html

амурская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

амурская область, василий орлов (губернатор)