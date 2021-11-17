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Театр Романа Виктюка покажет премьеру по повести Ульфа Старка "Беглецы"

Театр Романа Виктюка покажет премьеру по повести Ульфа Старка "Беглецы" - РИА Новости, 17.11.2021

Театр Романа Виктюка покажет премьеру по повести Ульфа Старка "Беглецы"

представит в Театре Романа Виктюка спектакль (12+) для всей семьи "Беглецы". На примере трогательных отношений дедушки и внука раскроются извечные вопросы... РИА Новости, 17.11.2021

2021-11-17T12:25

2021-11-17T12:25

2021-11-17T12:25

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МОСКВА, 17 ноя - Пресс-служба театра Романа Виктюка. 27 и 28 ноября режиссер Екатерина Корабельник представит в Театре Романа Виктюка спектакль (12+) для всей семьи "Беглецы". На примере трогательных отношений дедушки и внука раскроются извечные вопросы семейных ценностей, родительского долга, воспитания детей, и конечно же, любви. Простой сюжет открывает двери в непростой лабиринт, из которого можно выйти только, заручившись поддержкой родных людей.В ролях: з. а. РФ Олег Исаев, Наиль Абдрахманов, Олеся Быкодерова, Мария Матто, Анна Могуева, Александр Семенов, Михаил Урянский, Артем Божутин и Иван Новоселов.Сценография и костюмы: Наталья ЧерноваСвет и видео:Александр РомановМузыкальное оформление:Людмила ПлатоноваПедагог по детям:Анна МогуеваПеревод с шведского языка:Мяэотс ОльгаПродюсеры: Алексей Бошенков, Иван Рыбаулин, Евгений ХудяковЛюбимый дедушка мальчика Готфрида оказался в больнице, он скучает по своему летнему домику и по жене, с которой они были там счастливы. Дедушка ругается, ворчит на всех и… размышляет о том, встретится ли с любимой на небесах. А еще у него есть мечта – хоть ненадолго вернуться в тот самый домик. И тогда они с внуком замышляют побег… Ульф Старк очень хорошо понимал психологию ребенка именно того возраста, когда он уже вышел из детства, но еще не вступил в подростковую жизнь. Возраста, когда в душе ребенка начинает зреть бунт, управлять которым он еще не может. Спектакль "Беглецы" – это история смирения и бунта, непонимания и любви, света и грусти. История о том, как эмпатия и любовь могут толкнуть человека на поступки, обычно ему несвойственные. О том, как хорошо быть не таким, как все, а "иногда ложь — единственный способ поступить по правде".Мы ждем вас на этот спектакль всей семьей – и после него вам совершенно точно будет, о чем подумать и поговорить.Проект реализован с использованием гранта, предоставленного ООГО "Российский фонд культуры", а также при поддержке Департамента культуры города Москвы.Аккредитация: Михалькова Ия, +79165787767E-mailПартнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пресс-релизы