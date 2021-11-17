https://ria.ru/20211117/premera-1759433664.html
Театр Романа Виктюка покажет премьеру по повести Ульфа Старка "Беглецы"
Театр Романа Виктюка покажет премьеру по повести Ульфа Старка "Беглецы" - РИА Новости, 17.11.2021
Театр Романа Виктюка покажет премьеру по повести Ульфа Старка "Беглецы"
представит в Театре Романа Виктюка спектакль (12+) для всей семьи "Беглецы". На примере трогательных отношений дедушки и внука раскроются извечные вопросы... РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T12:25
2021-11-17T12:25
2021-11-17T12:25
пресс-релизы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/11/1759433317_71:0:3025:1661_1920x0_80_0_0_e99fd89f6558ff9338e526161f0a8577.jpg
МОСКВА, 17 ноя - Пресс-служба театра Романа Виктюка. 27 и 28 ноября режиссер Екатерина Корабельник представит в Театре Романа Виктюка спектакль (12+) для всей семьи "Беглецы". На примере трогательных отношений дедушки и внука раскроются извечные вопросы семейных ценностей, родительского долга, воспитания детей, и конечно же, любви. Простой сюжет открывает двери в непростой лабиринт, из которого можно выйти только, заручившись поддержкой родных людей.В ролях: з. а. РФ Олег Исаев, Наиль Абдрахманов, Олеся Быкодерова, Мария Матто, Анна Могуева, Александр Семенов, Михаил Урянский, Артем Божутин и Иван Новоселов.Сценография и костюмы: Наталья ЧерноваСвет и видео:Александр РомановМузыкальное оформление:Людмила ПлатоноваПедагог по детям:Анна МогуеваПеревод с шведского языка:Мяэотс ОльгаПродюсеры: Алексей Бошенков, Иван Рыбаулин, Евгений ХудяковЛюбимый дедушка мальчика Готфрида оказался в больнице, он скучает по своему летнему домику и по жене, с которой они были там счастливы. Дедушка ругается, ворчит на всех и… размышляет о том, встретится ли с любимой на небесах. А еще у него есть мечта – хоть ненадолго вернуться в тот самый домик. И тогда они с внуком замышляют побег… Ульф Старк очень хорошо понимал психологию ребенка именно того возраста, когда он уже вышел из детства, но еще не вступил в подростковую жизнь. Возраста, когда в душе ребенка начинает зреть бунт, управлять которым он еще не может. Спектакль "Беглецы" – это история смирения и бунта, непонимания и любви, света и грусти. История о том, как эмпатия и любовь могут толкнуть человека на поступки, обычно ему несвойственные. О том, как хорошо быть не таким, как все, а "иногда ложь — единственный способ поступить по правде".Мы ждем вас на этот спектакль всей семьей – и после него вам совершенно точно будет, о чем подумать и поговорить.Проект реализован с использованием гранта, предоставленного ООГО "Российский фонд культуры", а также при поддержке Департамента культуры города Москвы.Аккредитация: Михалькова Ия, +79165787767E-mailПартнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/11/1759433317_0:0:2216:1661_1920x0_80_0_0_814ede3474f6cbc6c8f8cc50ff6eb12d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пресс-релизы
МОСКВА, 17 ноя - Пресс-служба театра Романа Виктюка. 27 и 28 ноября режиссер Екатерина Корабельник представит в Театре Романа Виктюка спектакль (12+) для всей семьи "Беглецы". На примере трогательных отношений дедушки и внука раскроются извечные вопросы семейных ценностей, родительского долга, воспитания детей, и конечно же, любви. Простой сюжет открывает двери в непростой лабиринт, из которого можно выйти только, заручившись поддержкой родных людей.
В ролях: з. а. РФ Олег Исаев, Наиль Абдрахманов, Олеся Быкодерова, Мария Матто, Анна Могуева, Александр Семенов, Михаил Урянский, Артем Божутин и Иван Новоселов.
Сценография и костюмы: Наталья Чернова
Свет и видео:Александр Романов
Музыкальное оформление:Людмила Платонова
Педагог по детям:Анна Могуева
Перевод с шведского языка:Мяэотс Ольга
Продюсеры: Алексей Бошенков, Иван Рыбаулин, Евгений Худяков
Любимый дедушка мальчика Готфрида оказался в больнице, он скучает по своему летнему домику и по жене, с которой они были там счастливы. Дедушка ругается, ворчит на всех и… размышляет о том, встретится ли с любимой на небесах. А еще у него есть мечта – хоть ненадолго вернуться в тот самый домик. И тогда они с внуком замышляют побег… Ульф Старк очень хорошо понимал психологию ребенка именно того возраста, когда он уже вышел из детства, но еще не вступил в подростковую жизнь. Возраста, когда в душе ребенка начинает зреть бунт, управлять которым он еще не может. Спектакль "Беглецы" – это история смирения и бунта, непонимания и любви, света и грусти. История о том, как эмпатия и любовь могут толкнуть человека на поступки, обычно ему несвойственные. О том, как хорошо быть не таким, как все, а "иногда ложь — единственный способ поступить по правде".
Мы ждем вас на этот спектакль всей семьей – и после него вам совершенно точно будет, о чем подумать и поговорить.
Проект реализован с использованием гранта, предоставленного ООГО "Российский фонд культуры", а также при поддержке Департамента культуры города Москвы.
Аккредитация: Михалькова Ия, +79165787767
Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.