В Москве состоялась премьера драмы "Небо" о подвиге российских летчиков

В Москве состоялась премьера военной драмы "Небо" о подвиге российских летчиков в Сирии
"Небо"— первый художественный фильм о контртеррористической военной операции России в Сирии, снятый при поддержке Министерства обороны России.
В основе сюжета лежит история летчиков Олега Пешкова и Константина Мурахтина, чей Су-24 сбил турецкий истребитель. Оба пилота катапультировались, но Пешкова в воздухе расстреляли террористы (позже были ликвидированы).
"Небо"— первый художественный фильм о контртеррористической военной операции России в Сирии, снятый при поддержке Министерства обороны России.
В основе сюжета лежит история летчиков Олега Пешкова и Константина Мурахтина, чей Су-24 сбил турецкий истребитель. Оба пилота катапультировались, но Пешкова в воздухе расстреляли террористы (позже были ликвидированы).
Погибшему летчику присвоили звание Героя России (посмертно), а спасшегося Мурахтина (на фото) наградили Орденом Мужества. На съемочной площадке он был главным консультантом, что позволило создателям "Неба" снять фильм достоверно. Единственное отступление, которое сделал режиссер, — имена героев. Все-таки в ленте показаны собирательные образы.
Погибшему летчику присвоили звание Героя России (посмертно), а спасшегося Мурахтина (на фото) наградили Орденом Мужества. На съемочной площадке он был главным консультантом, что позволило создателям "Неба" снять фильм достоверно. Единственное отступление, которое сделал режиссер, — имена героев. Все-таки в ленте показаны собирательные образы.
"История, легшая в основу фильма, ценна не только тем, что это очень непростая тема, но и тем, что это история о современниках. У меня на счету достаточное количество исторических проектов, а здесь речь о сегодняшнем дне. Поэтому картина для меня вдвойне дорога и волнительна. Да и все артисты, признаюсь, очень сильно волнуются, потому что у их героев есть реальные прототипы", — отметил Игорь Копылов.
Режиссер пояснил, что фильм "Небо" — рассказ о человеке, который до последнего был верен присяге и долгу. "Это история о подвиге во имя жизни. Мы без всяких преувеличений живем благодаря таким поступкам", — уверен Копылов.
"История, легшая в основу фильма, ценна не только тем, что это очень непростая тема, но и тем, что это история о современниках. У меня на счету достаточное количество исторических проектов, а здесь речь о сегодняшнем дне. Поэтому картина для меня вдвойне дорога и волнительна. Да и все артисты, признаюсь, очень сильно волнуются, потому что у их героев есть реальные прототипы", — отметил Игорь Копылов.
Режиссер пояснил, что фильм "Небо" — рассказ о человеке, который до последнего был верен присяге и долгу. "Это история о подвиге во имя жизни. Мы без всяких преувеличений живем благодаря таким поступкам", — уверен Копылов.
В драме в центре событий находятся подполковник Олег Сошников (Игорь Петренко) и капитан Константин Муравьев (Иван Батарев). Им поступает приказ отправиться в Сирию для выполнения важной военной миссии. Оставив семьи и близких, летчики ценой жизни выполняют свой долг.
В драме в центре событий находятся подполковник Олег Сошников (Игорь Петренко) и капитан Константин Муравьев (Иван Батарев). Им поступает приказ отправиться в Сирию для выполнения важной военной миссии. Оставив семьи и близких, летчики ценой жизни выполняют свой долг.
"Играть реального человека – это огромная моральная ответственность, но она скорее помогала, — прокомментировал Игорь Петренко. — С Олегом Пешковым у нас нет внешнего сходства. Но перед нами и не стояла задача добиться похожести. Мы отдаем дань всем боевым летчикам. В этом наша основная задача".
"Играть реального человека – это огромная моральная ответственность, но она скорее помогала, — прокомментировал Игорь Петренко. — С Олегом Пешковым у нас нет внешнего сходства. Но перед нами и не стояла задача добиться похожести. Мы отдаем дань всем боевым летчикам. В этом наша основная задача".
Актер добавил, что присутствие Константина Мурахтина на съемочной площадке очень помогло и придало всем уверенности.
"Я все время озирался, все время поглядывал на него, ждал какой-то критики: так или не так. Он подходил, где-то что-то поправлял. От него исходила мощнейшая поддержка! Нам помогали и другие летчики, технический персонал, работники взлетной полосы. Такая от них поддержка, такое уважение и какая-то вера в нас шли!" — отметил Петренко.
Актер добавил, что присутствие Константина Мурахтина на съемочной площадке очень помогло и придало всем уверенности.
"Я все время озирался, все время поглядывал на него, ждал какой-то критики: так или не так. Он подходил, где-то что-то поправлял. От него исходила мощнейшая поддержка! Нам помогали и другие летчики, технический персонал, работники взлетной полосы. Такая от них поддержка, такое уважение и какая-то вера в нас шли!" — отметил Петренко.
С ним согласен и Иван Батарев, сыгравший в "Небе" второго летчика Муравьева.
"Хотя мой персонаж все-таки больше собирательный образ, присутствие на площадке Кости Мурахтина стало большой поддержкой. И сам Костя – замечательный человек! Мы с ним очень быстро сошлись", — вспоминал актер.
С ним согласен и Иван Батарев, сыгравший в "Небе" второго летчика Муравьева.
"Хотя мой персонаж все-таки больше собирательный образ, присутствие на площадке Кости Мурахтина стало большой поддержкой. И сам Костя – замечательный человек! Мы с ним очень быстро сошлись", — вспоминал актер.
Съемки военной драмы начались осенью 2020 года в Крыму. Затем проходили на настоящих военных объектах в Сирии и России. Актерам в буквальном смысле приходилось работать в полевых условиях. А исполнители главных ролей несколько месяцев тренировались вместе с военнослужащими в действующем лагере Сил специальных операций.
"Сейчас "Небо" – единственная в своем роде картина, подробно рассказывающая о событиях в Сирии в таких масштабах. От всей души хочется пожелать фильму удачи в прокате! "Небо" должен увидеть каждый, кому не чужды слова "долг", "честь", "защита Отечества" — отметил перед премьерой Андрей Картаполов, генерал-полковник, заместитель Министра Обороны РФ, начальник главного военно-политического управления Вооруженных Сил РФ.
Съемки военной драмы начались осенью 2020 года в Крыму. Затем проходили на настоящих военных объектах в Сирии и России. Актерам в буквальном смысле приходилось работать в полевых условиях. А исполнители главных ролей несколько месяцев тренировались вместе с военнослужащими в действующем лагере Сил специальных операций.
"Сейчас "Небо" – единственная в своем роде картина, подробно рассказывающая о событиях в Сирии в таких масштабах. От всей души хочется пожелать фильму удачи в прокате! "Небо" должен увидеть каждый, кому не чужды слова "долг", "честь", "защита Отечества" — отметил перед премьерой Андрей Картаполов, генерал-полковник, заместитель Министра Обороны РФ, начальник главного военно-политического управления Вооруженных Сил РФ.
Картину зрителям представили режиссер Игорь Копылов, Константин Мурахтин, исполнители главных ролей Игорь Петренко, Иван Батарев, Анатолий Кот, Сергей Губарев, Дмитрий Блохин и другие члены съемочной группы.
Картину зрителям представили режиссер Игорь Копылов, Константин Мурахтин, исполнители главных ролей Игорь Петренко, Иван Батарев, Анатолий Кот, Сергей Губарев, Дмитрий Блохин и другие члены съемочной группы.
Мария Миронова сыграла в ленте жену летчика Сошникова, которая не дождалась мужа домой. Мария в своих соцсетях призвала всех посмотреть премьеру о "судьбах реальных Героев нашего времени, простых, скромных людей с огромной силой Духа!!!!" — написала актриса.
Мария Миронова сыграла в ленте жену летчика Сошникова, которая не дождалась мужа домой. Мария в своих соцсетях призвала всех посмотреть премьеру о "судьбах реальных Героев нашего времени, простых, скромных людей с огромной силой Духа!!!!" — написала актриса.
Гостем премьеры стал также Леонид Агутин, который написал заглавную песню к фильму.
Гостем премьеры стал также Леонид Агутин, который написал заглавную песню к фильму.