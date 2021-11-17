В Москве состоялась премьера драмы "Небо" о подвиге российских летчиков

"История, легшая в основу фильма, ценна не только тем, что это очень непростая тема, но и тем, что это история о современниках. У меня на счету достаточное количество исторических проектов, а здесь речь о сегодняшнем дне. Поэтому картина для меня вдвойне дорога и волнительна. Да и все артисты, признаюсь, очень сильно волнуются, потому что у их героев есть реальные прототипы", — отметил Игорь Копылов.

Режиссер пояснил, что фильм "Небо" — рассказ о человеке, который до последнего был верен присяге и долгу. "Это история о подвиге во имя жизни. Мы без всяких преувеличений живем благодаря таким поступкам", — уверен Копылов.