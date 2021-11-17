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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
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В Москве состоялась премьера драмы "Небо" о подвиге российских летчиков
В Москве состоялась премьера драмы "Небо" о подвиге российских летчиков - РИА Новости, 17.11.2021
В Москве состоялась премьера драмы "Небо" о подвиге российских летчиков
В Москве в кинотеатре "Каро 11 Октябрь" состоялась премьера военной драмы Игоря Копылова "Небо". Лента основана на реальной истории боевого вылета российских... РИА Новости, 17.11.2021
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. В Москве в кинотеатре "Каро 11 Октябрь" состоялась премьера военной драмы Игоря Копылова "Небо". Лента основана на реальной истории боевого вылета российских летчиков Олега Пешкова и Константина Мурахтина, состоявшегося 24 ноября 2015 года на севере Сирии. О том, почему об этой трагедии нельзя забывать, а фильм должен увидеть каждый, — в материале РИА Новости.
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фото, фото, москва, леонид агутин, игорь петренко, мария миронова, крушение российского су-24 у границы турции, константин мурахтин, олег пешков, новости культуры, кино и сериалы, анатолий кот, лучшие фильмы, куда сходить , что посмотреть
13:27 17.11.2021 (обновлено: 13:45 17.11.2021)
 
В Москве состоялась премьера драмы "Небо" о подвиге российских летчиков

В Москве состоялась премьера военной драмы "Небо" о подвиге российских летчиков в Сирии

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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. В Москве в кинотеатре "Каро 11 Октябрь" состоялась премьера военной драмы Игоря Копылова "Небо". Лента основана на реальной истории боевого вылета российских летчиков Олега Пешкова и Константина Мурахтина, состоявшегося 24 ноября 2015 года на севере Сирии. О том, почему об этой трагедии нельзя забывать, а фильм должен увидеть каждый, — в материале РИА Новости.
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

"Небо"— первый художественный фильм о контртеррористической военной операции России в Сирии, снятый при поддержке Министерства обороны России.

В основе сюжета лежит история летчиков Олега Пешкова и Константина Мурахтина, чей Су-24 сбил турецкий истребитель. Оба пилота катапультировались, но Пешкова в воздухе расстреляли террористы (позже были ликвидированы).

Премьера фильма Небо
1 из 11

"Небо"— первый художественный фильм о контртеррористической военной операции России в Сирии, снятый при поддержке Министерства обороны России.

В основе сюжета лежит история летчиков Олега Пешкова и Константина Мурахтина, чей Су-24 сбил турецкий истребитель. Оба пилота катапультировались, но Пешкова в воздухе расстреляли террористы (позже были ликвидированы).

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Погибшему летчику присвоили звание Героя России (посмертно), а спасшегося Мурахтина (на фото) наградили Орденом Мужества. На съемочной площадке он был главным консультантом, что позволило создателям "Неба" снять фильм достоверно. Единственное отступление, которое сделал режиссер, — имена героев. Все-таки в ленте показаны собирательные образы.

Прототип одного из героев фильма, выживший штурман сбитого самолета Константин Мурахтин на премьере фильма Небо в кинотеатре Каро 11 Октябрь в Москве
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Погибшему летчику присвоили звание Героя России (посмертно), а спасшегося Мурахтина (на фото) наградили Орденом Мужества. На съемочной площадке он был главным консультантом, что позволило создателям "Неба" снять фильм достоверно. Единственное отступление, которое сделал режиссер, — имена героев. Все-таки в ленте показаны собирательные образы.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

"История, легшая в основу фильма, ценна не только тем, что это очень непростая тема, но и тем, что это история о современниках. У меня на счету достаточное количество исторических проектов, а здесь речь о сегодняшнем дне. Поэтому картина для меня вдвойне дорога и волнительна. Да и все артисты, признаюсь, очень сильно волнуются, потому что у их героев есть реальные прототипы", — отметил Игорь Копылов.

Режиссер пояснил, что фильм "Небо" — рассказ о человеке, который до последнего был верен присяге и долгу. "Это история о подвиге во имя жизни. Мы без всяких преувеличений живем благодаря таким поступкам", — уверен Копылов.

Режиссер, продюсер, сценарист Игорь Копылов на премьере фильма Небо в кинотеатре Каро 11 Октябрь в Москве
3 из 11

"История, легшая в основу фильма, ценна не только тем, что это очень непростая тема, но и тем, что это история о современниках. У меня на счету достаточное количество исторических проектов, а здесь речь о сегодняшнем дне. Поэтому картина для меня вдвойне дорога и волнительна. Да и все артисты, признаюсь, очень сильно волнуются, потому что у их героев есть реальные прототипы", — отметил Игорь Копылов.

Режиссер пояснил, что фильм "Небо" — рассказ о человеке, который до последнего был верен присяге и долгу. "Это история о подвиге во имя жизни. Мы без всяких преувеличений живем благодаря таким поступкам", — уверен Копылов.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© "Централ Партнершип"

В драме в центре событий находятся подполковник Олег Сошников (Игорь Петренко) и капитан Константин Муравьев (Иван Батарев). Им поступает приказ отправиться в Сирию для выполнения важной военной миссии. Оставив семьи и близких, летчики ценой жизни выполняют свой долг.

Съемки фильма Небо
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В драме в центре событий находятся подполковник Олег Сошников (Игорь Петренко) и капитан Константин Муравьев (Иван Батарев). Им поступает приказ отправиться в Сирию для выполнения важной военной миссии. Оставив семьи и близких, летчики ценой жизни выполняют свой долг.

© "Централ Партнершип"
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

"Играть реального человека – это огромная моральная ответственность, но она скорее помогала, — прокомментировал Игорь Петренко. — С Олегом Пешковым у нас нет внешнего сходства. Но перед нами и не стояла задача добиться похожести. Мы отдаем дань всем боевым летчикам. В этом наша основная задача".

Актер Игорь Петренко и его супруга Кристина Бродская на премьере фильма Небо в кинотеатре Каро 11 Октябрь в Москве
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"Играть реального человека – это огромная моральная ответственность, но она скорее помогала, — прокомментировал Игорь Петренко. — С Олегом Пешковым у нас нет внешнего сходства. Но перед нами и не стояла задача добиться похожести. Мы отдаем дань всем боевым летчикам. В этом наша основная задача".

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© Фото : Фотографии предоставлены пресс-службой кинокомпании "Централ Партнершип"

Актер добавил, что присутствие Константина Мурахтина на съемочной площадке очень помогло и придало всем уверенности.

"Я все время озирался, все время поглядывал на него, ждал какой-то критики: так или не так. Он подходил, где-то что-то поправлял. От него исходила мощнейшая поддержка! Нам помогали и другие летчики, технический персонал, работники взлетной полосы. Такая от них поддержка, такое уважение и какая-то вера в нас шли!" — отметил Петренко.

Игорь Петренко в роли подполковника Олега Сошникова на съемках военной драмы Игоря Копылова Небо
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Актер добавил, что присутствие Константина Мурахтина на съемочной площадке очень помогло и придало всем уверенности.

"Я все время озирался, все время поглядывал на него, ждал какой-то критики: так или не так. Он подходил, где-то что-то поправлял. От него исходила мощнейшая поддержка! Нам помогали и другие летчики, технический персонал, работники взлетной полосы. Такая от них поддержка, такое уважение и какая-то вера в нас шли!" — отметил Петренко.

© Фото : Фотографии предоставлены пресс-службой кинокомпании "Централ Партнершип"
© "Централ Партнершип"

С ним согласен и Иван Батарев, сыгравший в "Небе" второго летчика Муравьева.

"Хотя мой персонаж все-таки больше собирательный образ, присутствие на площадке Кости Мурахтина стало большой поддержкой. И сам Костя – замечательный человек! Мы с ним очень быстро сошлись", — вспоминал актер.

Съемки фильма Небо
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С ним согласен и Иван Батарев, сыгравший в "Небе" второго летчика Муравьева.

"Хотя мой персонаж все-таки больше собирательный образ, присутствие на площадке Кости Мурахтина стало большой поддержкой. И сам Костя – замечательный человек! Мы с ним очень быстро сошлись", — вспоминал актер.

© "Централ Партнершип"
© "Централ Партнершип"

Съемки военной драмы начались осенью 2020 года в Крыму. Затем проходили на настоящих военных объектах в Сирии и России. Актерам в буквальном смысле приходилось работать в полевых условиях. А исполнители главных ролей несколько месяцев тренировались вместе с военнослужащими в действующем лагере Сил специальных операций.

"Сейчас "Небо" – единственная в своем роде картина, подробно рассказывающая о событиях в Сирии в таких масштабах. От всей души хочется пожелать фильму удачи в прокате! "Небо" должен увидеть каждый, кому не чужды слова "долг", "честь", "защита Отечества" — отметил перед премьерой Андрей Картаполов, генерал-полковник, заместитель Министра Обороны РФ, начальник главного военно-политического управления Вооруженных Сил РФ.

Кадр из фильма Небо
8 из 11

Съемки военной драмы начались осенью 2020 года в Крыму. Затем проходили на настоящих военных объектах в Сирии и России. Актерам в буквальном смысле приходилось работать в полевых условиях. А исполнители главных ролей несколько месяцев тренировались вместе с военнослужащими в действующем лагере Сил специальных операций.

"Сейчас "Небо" – единственная в своем роде картина, подробно рассказывающая о событиях в Сирии в таких масштабах. От всей души хочется пожелать фильму удачи в прокате! "Небо" должен увидеть каждый, кому не чужды слова "долг", "честь", "защита Отечества" — отметил перед премьерой Андрей Картаполов, генерал-полковник, заместитель Министра Обороны РФ, начальник главного военно-политического управления Вооруженных Сил РФ.

© "Централ Партнершип"
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Картину зрителям представили режиссер Игорь Копылов, Константин Мурахтин, исполнители главных ролей Игорь Петренко, Иван Батарев, Анатолий Кот, Сергей Губарев, Дмитрий Блохин и другие члены съемочной группы.

Съемочная группа на премьере фильма Небо в кинотеатре Каро 11 Октябрь в Москве
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Картину зрителям представили режиссер Игорь Копылов, Константин Мурахтин, исполнители главных ролей Игорь Петренко, Иван Батарев, Анатолий Кот, Сергей Губарев, Дмитрий Блохин и другие члены съемочной группы.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Мария Миронова сыграла в ленте жену летчика Сошникова, которая не дождалась мужа домой. Мария в своих соцсетях призвала всех посмотреть премьеру о "судьбах реальных Героев нашего времени, простых, скромных людей с огромной силой Духа!!!!" — написала актриса.

Актриса Мария Миронова на премьере фильма Небо в кинотеатре Каро 11 Октябрь в Москве
10 из 11

Мария Миронова сыграла в ленте жену летчика Сошникова, которая не дождалась мужа домой. Мария в своих соцсетях призвала всех посмотреть премьеру о "судьбах реальных Героев нашего времени, простых, скромных людей с огромной силой Духа!!!!" — написала актриса.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Гостем премьеры стал также Леонид Агутин, который написал заглавную песню к фильму.

Продюсер Сергей Щеглов, певец Леонид Агутин и режиссер, продюсер, сценарист Игорь Копылов (слева направо) на премьере фильма Небо в кинотеатре Каро 11 Октябрь в Москве
11 из 11

Гостем премьеры стал также Леонид Агутин, который написал заглавную песню к фильму.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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