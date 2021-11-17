17:27 17.11.2021 (обновлено: 17:44 17.11.2021)
В МИД прокомментировали приостановку сертификации "Северного потока — 2"
Захарова: Москва рассчитывает, что сроки сертификации "Северного потока — 2" не изменятся
© Фото : Nord Stream 2 / Nikolai RyutinОбъекты на участке берегового пересечения газопровода Северный поток-2 в России
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Москва рассчитывает, что сроки процедуры сертификации "Северного потока — 2" не изменятся, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы исходим из того, что, как следует из опубликованного 16 ноября официального пресс-релиза Федерального сетевого агентства ФРГ, а также последовавших затем разъяснений Федерального министерства экономики и энергетики этой страны, приостановка процесса сертификации газопровода "СП-2" обусловлена нормативно-регулятивными факторами и связана с необходимостью выполнения зарегистрированной в Швейцарии компании-оператора "СП-2" Nordstream AG ряда юридических формальностей, включая создание в соответствии с требованиями германского законодательства ее дочерней компании в ФРГ. Она должна стать собственником немецкого участка трассы "СП-2" и будет осуществлять его управление", - сказала Захарова на брифинге в среду.
"Мы рассчитываем, что по ее завершении оформление разрешительной документации "СП-2" будет продолжено и сроки завершения сертификации газопровода не изменятся", - заключила представитель МИД РФ.
Федеральное сетевое агентство Германии сообщило во вторник, что приостановило сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора "Северного потока — 2". Оператор этого газопровода может быть сертифицирован как независимый лишь при условии реорганизации правовой формы в соответствии с немецким правом: немецкая "дочка" Nord Stream 2 AG должна будет стать владельцем и оператором немецкой части газопровода и вновь подать полный комплект документов для сертификации, тогда процесс будет возобновлен, указал регулятор.