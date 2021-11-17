https://ria.ru/20211117/potok-1759514331.html

В МИД прокомментировали приостановку сертификации "Северного потока — 2"

В МИД прокомментировали приостановку сертификации "Северного потока — 2" - РИА Новости, 17.11.2021

В МИД прокомментировали приостановку сертификации "Северного потока — 2"

Москва рассчитывает, что сроки процедуры сертификации "Северного потока — 2" не изменятся, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 17.11.2021

2021-11-17T17:27

2021-11-17T17:27

2021-11-17T17:44

северный поток — 2

россия

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москва

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Москва рассчитывает, что сроки процедуры сертификации "Северного потока — 2" не изменятся, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Мы исходим из того, что, как следует из опубликованного 16 ноября официального пресс-релиза Федерального сетевого агентства ФРГ, а также последовавших затем разъяснений Федерального министерства экономики и энергетики этой страны, приостановка процесса сертификации газопровода "СП-2" обусловлена нормативно-регулятивными факторами и связана с необходимостью выполнения зарегистрированной в Швейцарии компании-оператора "СП-2" Nordstream AG ряда юридических формальностей, включая создание в соответствии с требованиями германского законодательства ее дочерней компании в ФРГ. Она должна стать собственником немецкого участка трассы "СП-2" и будет осуществлять его управление", - сказала Захарова на брифинге в среду."Мы рассчитываем, что по ее завершении оформление разрешительной документации "СП-2" будет продолжено и сроки завершения сертификации газопровода не изменятся", - заключила представитель МИД РФ.Федеральное сетевое агентство Германии сообщило во вторник, что приостановило сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора "Северного потока — 2". Оператор этого газопровода может быть сертифицирован как независимый лишь при условии реорганизации правовой формы в соответствии с немецким правом: немецкая "дочка" Nord Stream 2 AG должна будет стать владельцем и оператором немецкой части газопровода и вновь подать полный комплект документов для сертификации, тогда процесс будет возобновлен, указал регулятор.

https://ria.ru/20211117/potok-1759510370.html

https://ria.ru/20211117/gaz-1759437257.html

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