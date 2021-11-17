https://ria.ru/20211117/potok-1759510370.html

В Совфеде назвали главную угрозу для запуска "Северного потока — 2"

В Совфеде назвали главную угрозу для запуска "Северного потока — 2" - РИА Новости, 17.11.2021

В Совфеде назвали главную угрозу для запуска "Северного потока — 2"

Сертификацию "Северного потока — 2" необходимо завершить до конца года во избежание новых рисков, когда США будут рассматривать оборонный бюджет с санкциями... РИА Новости, 17.11.2021

2021-11-17T17:11

2021-11-17T17:11

2021-11-17T17:11

экономика

германия

ольга ковитиди

северный поток — 2

россия

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Сертификацию "Северного потока — 2" необходимо завершить до конца года во избежание новых рисков, когда США будут рассматривать оборонный бюджет с санкциями против газопровода, заявила сенатор Ольга Ковитиди.Федеральное сетевое агентство Германии сообщило во вторник, что приостановило сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора "Северного потока — 2". Оператор этого газопровода может быть сертифицирован как независимый лишь при условии реорганизации правовой формы в соответствии с немецким правом: немецкая "дочка" Nord Stream 2 AG должна будет стать владельцем и оператором немецкой части газопровода и вновь подать полный комплект документов для сертификации, тогда процесс будет возобновлен, указал регулятор."Сертификацию "Северного потока — 2" затягивать нельзя, учитывая целый ряд рисков, в частности, окончание обсуждения в конце декабря - начале января оборонного бюджета США, в котором заложены санкции против самого газопровода", - сказала Ковитиди РИА Новости.Она считает, что, возможно, политической подоплёки у германского регулятора и не было, однако политические оппоненты России не дремлют."Расслабляться в вопросе сертификации "Северного потока — 2" не стоит. Давление на немецкие власти будет усиливаться. Необходимо понимать, что коллективный Запад постарается применить все возможные методы и средства для того, чтобы Германия отказалась от проекта "Северный поток — 2", - считает Ковитиди. По ее мнению, для этого будут использоваться темы экологии, прав человека и даже миграционный кризис.

https://ria.ru/20211117/potok-1759389897.html

https://ria.ru/20211116/potok-1759381886.html

германия

россия

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экономика, германия, ольга ковитиди, северный поток — 2, россия