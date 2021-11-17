В Совфеде назвали главную угрозу для запуска "Северного потока — 2"
Сенатор Ковитиди: запуск "Северного потока — 2" нужно завершить до конца года из-за санкций
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкБереговые объекты на территории газораспределительного центра магистрального газопровода "Северный поток-2" в городе Любмин в Германии
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Сертификацию "Северного потока — 2" необходимо завершить до конца года во избежание новых рисков, когда США будут рассматривать оборонный бюджет с санкциями против газопровода, заявила сенатор Ольга Ковитиди.
Федеральное сетевое агентство Германии сообщило во вторник, что приостановило сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора "Северного потока — 2". Оператор этого газопровода может быть сертифицирован как независимый лишь при условии реорганизации правовой формы в соответствии с немецким правом: немецкая "дочка" Nord Stream 2 AG должна будет стать владельцем и оператором немецкой части газопровода и вновь подать полный комплект документов для сертификации, тогда процесс будет возобновлен, указал регулятор.
"Сертификацию "Северного потока — 2" затягивать нельзя, учитывая целый ряд рисков, в частности, окончание обсуждения в конце декабря - начале января оборонного бюджета США, в котором заложены санкции против самого газопровода", - сказала Ковитиди РИА Новости.
Она считает, что, возможно, политической подоплёки у германского регулятора и не было, однако политические оппоненты России не дремлют.
"Расслабляться в вопросе сертификации "Северного потока — 2" не стоит. Давление на немецкие власти будет усиливаться. Необходимо понимать, что коллективный Запад постарается применить все возможные методы и средства для того, чтобы Германия отказалась от проекта "Северный поток — 2", - считает Ковитиди. По ее мнению, для этого будут использоваться темы экологии, прав человека и даже миграционный кризис.